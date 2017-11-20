Пропавшая трасса

Летяга Просмотров: 169 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 17:17 by

Была и со мной странная история...Вырос в селе, в Алтайском крае. Вокруг леса и поля, до тайги километров 40, так что леса не особо густые.Было это лет 5 назад.Поехал прокатиться на своём стареньком ИЖе по деревне, часов в 9 вечера. Родителям пообещал, что вернусь через полтора часа, по неясной причине не стал брать телефон.Проехал по деревне, не встретил знакомых и решил прокатиться по полю и вернуться домой по просёлочной трассе, сделав крюк. Просёлочная трасса асфальтирована. Поехал я, значит, по полевой дороге, она идёт вдоль трассы где-то через километр от неё. Проехал, свернул по дороге на трассу, перепутать ничего невозможно. Но не через километр, не через два и даже не через 10 я не встретил трассу... Всю дорогу тешил себя мыслями, что вот-вот она будет.Развернулся лишь через 18 километров... Благо был достаточный запас бензина. Это была ранняя осень, было уже достаточно поздно и дико холодно, и страшно.Я знал все места вокруг, кроме тех, по которым я ехал.Я не мог узнать их.Ехал обратно в кромешной темноте, было жутко страшно.Что самое интересное, спустя время я выехал на трассу!!! Причём именно в том месте и именно с той стороны, где должен был.И пошёл сильный ливень...Вернулся домой уже ночью.Мокрый.Не знаю, кто испугался сильнее, я или родители.Но получил я знатно.На тот момент мне было лет 16По той дороге я катался ещё не раз, но всегда сразу попадал на трассу.Автор - Citizer.

Ключевые слова: Трасса просёлок деревня ливень дорожная мистика

Другие, подобные истории: