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Истории из жизни

Пропавшая трасса

Была и со мной странная история...
Вырос в селе, в Алтайском крае. Вокруг леса и поля, до тайги километров 40, так что леса не особо густые.
Было это лет 5 назад.

Поехал прокатиться на своём стареньком ИЖе по деревне, часов в 9 вечера. Родителям пообещал, что вернусь через полтора часа, по неясной причине не стал брать телефон.
Проехал по деревне, не встретил знакомых и решил прокатиться по полю и вернуться домой по просёлочной трассе, сделав крюк. Просёлочная трасса асфальтирована. Поехал я, значит, по полевой дороге, она идёт вдоль трассы где-то через километр от неё. Проехал, свернул по дороге на трассу, перепутать ничего невозможно. Но не через километр, не через два и даже не через 10 я не встретил трассу... Всю дорогу тешил себя мыслями, что вот-вот она будет.
Развернулся лишь через 18 километров... Благо был достаточный запас бензина. Это была ранняя осень, было уже достаточно поздно и дико холодно, и страшно.
Я знал все места вокруг, кроме тех, по которым я ехал.
Я не мог узнать их.
Ехал обратно в кромешной темноте, было жутко страшно.

Что самое интересное, спустя время я выехал на трассу!!! Причём именно в том месте и именно с той стороны, где должен был.
И пошёл сильный ливень...
Вернулся домой уже ночью.
Мокрый.
Не знаю, кто испугался сильнее, я или родители.
Но получил я знатно.
На тот момент мне было лет 16
По той дороге я катался ещё не раз, но всегда сразу попадал на трассу.


Автор - Citizer.
Источник.

Сегодня, 17:17 by ЛетягаПросмотров: 169Комментарии: 2
+3

Ключевые слова: Трасса просёлок деревня ливень дорожная мистика

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Комментарии

#1 написал: слон и слоненок
Сегодня, 21:29
+2
Группа: Посетители
Репутация: (45|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 66
В Алтайском крае так, знаю, что говорю, сама оттуда.
Ехали мы с мужем ночью из Барнаула по трассе на Рубцовск. Нам нужно было свернуть на перекрестке на сельскую дорогу, там еще указатель стоит и автобусная остановка для междугородных автобусов, село в двухстах метрах от дороги. Вот едем-едем, поворота нет, а справа уже стоянка для большегрузных автомобилей, это пять километров дальше. Блин, проехали. Разворачиваемся. Едем назад помедленнее- хоба - уже старые фермы видно, это опять проехали. Опять разворачиваемся. Едем с шаговой скоростью, я открыла окно и слежу за обочиной- здрасти- опять фуры стоят.Так мы прокатились раз пять, перекресток с указателем и остановкой исчез. Нам пришлось ехать до города и там ночевать. Дорога нам знакомая до последнего камушка, ночь светлая, кругом степь да степь, а перекресток исчез. Но о нем всегда ходила дурная слава.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 21:46
+1
Группа: Посетители
Репутация: (213|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 081
Похоже правда параллельная реальность. Иначе как еще это объяснить.
История напомнила Лангольеров, честно говоря. А автор конечно сглупил, что телефон не взял.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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