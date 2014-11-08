Призрак на дороге

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:27

Captain Jack Sparrow Просмотров: 1 076 Комментарии: 9 +13 Вчера, 14:27 by

Сколько себя помню, всегда любил слушать рассказы и истории, мог часами слушать истории из молодости матери, отца или дедушки с бабушкой. С возрастом начал расти интерес к мистике, благо и на эту тему мне могли рассказать кучу всяких историй. Однажды к нам в гости приехала моя старшая сестра со своим мужем. Примерно после получаса разговоров, зашла тема о мистике, и Дима, муж сестры (имя изменено), решил рассказать о том, как он увидел призрака на трассе:- Вечером мне позвонил один мой приятель и попросил подкинуть его с семьей с одного села до другого. Погода была ужасна в тот вечер, и я чувствовал что-то случится, плохое предчувствие было, в общем. Ну, договорились, я выехал. Доехал я где-то уже в часов 9, точно не помню. Погода в то время вообще стала хуже некуда, пошел сильнейший ливень, била в небе молния, прям как в фильмах ужасов. И вот на одном из отрезков дороги я начал переключать радио. Я отвернулся буквально на секунду-две. Когда я поднял голову на дорогу… Я увидел, что я сейчас собью кого-то крылом, он или оно смотрело прямо мне в глаза. Я вообще не почувствовал удара, когда по идее должен был сбить то, что я видел. Даже в стекле заднего вида я ничего не увидел на трассе. Я думал, что поседею от страха в тот момент, даже не заметил, как выжал почти 100 км на своей машине. Я решил никому об этом не говорить, не очень хотелось мне слышать что я «тронулся». Спустя какое-то время один мой знакомый рассказал, как он сбил призрака, на том же участке дороги. После того, как он остановился, он увидел, что весь его капот был в крови, серьезно, крови было столько, словно у него на капоте дичь разделывали, он мне тогда чуть ли не клялся, что никого он тогда не сбивал и просил никому не рассказывать. Ну, в общем, я сказал, что я ему верю, что сам это пережил. Потом я узнал от рассказов местных, что на том месте очень давно сбили девушку, поговаривали, что на ней вообще живого места не осталось, просто кровавое месиво.P.S. Для любителей много умничать в комментах, крыло - часть машины, по сторонам от капота

Ключевые слова: Призрак машина дождь авторская история

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