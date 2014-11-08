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Истории из жизни

Призрак на дороге

Сколько себя помню, всегда любил слушать рассказы и истории, мог часами слушать истории из молодости матери, отца или дедушки с бабушкой. С возрастом начал расти интерес к мистике, благо и на эту тему мне могли рассказать кучу всяких историй. Однажды к нам в гости приехала моя старшая сестра со своим мужем. Примерно после получаса разговоров, зашла тема о мистике, и Дима, муж сестры (имя изменено), решил рассказать о том, как он увидел призрака на трассе:

- Вечером мне позвонил один мой приятель и попросил подкинуть его с семьей с одного села до другого. Погода была ужасна в тот вечер, и я чувствовал что-то случится, плохое предчувствие было, в общем. Ну, договорились, я выехал. Доехал я где-то уже в часов 9, точно не помню. Погода в то время вообще стала хуже некуда, пошел сильнейший ливень, била в небе молния, прям как в фильмах ужасов. И вот на одном из отрезков дороги я начал переключать радио. Я отвернулся буквально на секунду-две. Когда я поднял голову на дорогу… Я увидел, что я сейчас собью кого-то крылом, он или оно смотрело прямо мне в глаза. Я вообще не почувствовал удара, когда по идее должен был сбить то, что я видел. Даже в стекле заднего вида я ничего не увидел на трассе. Я думал, что поседею от страха в тот момент, даже не заметил, как выжал почти 100 км на своей машине. Я решил никому об этом не говорить, не очень хотелось мне слышать что я «тронулся». Спустя какое-то время один мой знакомый рассказал, как он сбил призрака, на том же участке дороги. После того, как он остановился, он увидел, что весь его капот был в крови, серьезно, крови было столько, словно у него на капоте дичь разделывали, он мне тогда чуть ли не клялся, что никого он тогда не сбивал и просил никому не рассказывать. Ну, в общем, я сказал, что я ему верю, что сам это пережил. Потом я узнал от рассказов местных, что на том месте очень давно сбили девушку, поговаривали, что на ней вообще живого места не осталось, просто кровавое месиво.


P.S. Для любителей много умничать в комментах, крыло - часть машины, по сторонам от капота

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 14:27
Вчера, 14:27 by Captain Jack SparrowПросмотров: 1 076Комментарии: 9
+13

Ключевые слова: Призрак машина дождь авторская история

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Комментарии

#1 написал: az.ecmb
Вчера, 15:03
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 3
Комментариев: 1 229
весь его капот был в крови, серьезно, крови было столько, словно у него на капоте дичь разделывали


"Материализация духов и раздача слонов
Входные билеты от 50 к. до 2 р." (с) Ильф и Петров, ЗТ

он мне тогда... просил никому не рассказывать
- правильно, собственно, делал.

Плюс, однако, поставлю, бо первый и как трейлер от хоррора посмотрел.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#2 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 17:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 228
Верю, что может быть Дима чуть не сбил какую -то нечисть. Но вот по второй истории у меня сомнения- не верю, что кровь может материализоваться. Может быть тот знакомый сбил какое нибудь животное или еще что -то.
За историю +++. Я бы всем рассказала, что видела нечто на трассе. Что в этом такого? Все равно в психушку не упекут, а пережитый ужас необходимо высказать. Все здоровее для психики.
Зарегистрирован: 16.11.2018
#3 написал: Sniff
Вчера, 18:10
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 595
Возможно-- кровь это видение было? ++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#4 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (363|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 743
Читал о таком, сам конечно не встречал. По расспрошу друзей - дальнобоев , может видели, что?
Но кровь, конечно, вещь материальная и потому остаётся под сомнением.
Мы с товарищем, как то в туман заехали, так он потом машину, сильной химией отмывал. С первых попыток не смывалось. Нечто жирное, густое и липкое. Как протоплазма в фильме про Охотников за привидениями. Крови небыло.
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#5 написал: Captain Jack Sparrow
Вчера, 20:40
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 9
Цитата: Sniff
Возможно-- кровь это видение было? ++

Незнаю, как мне рассказали, так и написал. Но бывает что призраки касались людей, и на яву, и во сне, и следы оставались даже. belay
Зарегистрирован: 28.12.2018
#6 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 21:54
+3
Группа: Журналисты
Репутация: (2614|-1)
Публикаций: 1 563
Комментариев: 9 763
Похоже призрак девушки действительно существует на том участке дороги. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#7 написал: Light_a_dark
Вчера, 22:32
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (37|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 723
Цитата: ПИК НИК

Мы с товарищем, как то в туман заехали, так он потом машину, сильной химией отмывал. С первых попыток не смывалось. Нечто жирное, густое и липкое. Как протоплазма в фильме про Охотников за привидениями. Крови небыло.

Попадалось мне нечто жирное густое липкое без запаха, цвета растворимого кофе в том месте, где этого по определению быть не могло. Что это - тоже не знаю.
А про кровь- кто знает? Вон в истории " Экзорцизм по исламский" вообще живая собака из юрты выбежала, а тут просто кровь. Так что кровь проще материализовать ( наверное), чем целую собаку.
Зарегистрирован: 10.07.2018
   
#8 написал: supik
Сегодня, 03:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 343
хорошо, знакомы сбил у него кровь откуда то взялась, а вы крылом задели, у вас ничего не было??
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#9 написал: просто Вася
Сегодня, 03:37
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3259|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 3 908
Цитата: Light_a_dark
А про кровь- кто знает? Вон в истории " Экзорцизм по исламский" вообще живая собака из юрты выбежала, а тут просто кровь. Так что кровь проще материализовать ( наверное), чем целую собаку

Мы иногда посмеиваемся над историями, но кто знает, может быть это происходило с кем-то на самом деле. Ведь если мы чего-то не видим, то это не означает, что этого нет.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 14.02.2014
       
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