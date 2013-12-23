Мистика, фотоэффект или большие проблемы с памятью?

Lynx Просмотров: 94 Комментарии: 5 +3 Вчера, 18:51 by

Пришёл мне штраф за превышение от 19.06. Машина моя, нарушение мое, штраф оплачен... Но! Я надеюсь, все видят «пассажира»?!Дело в том, что я такого человека не знаю, да и вообще - в этот день и в это время я ехал домой с работы совершенно один! Я абсолютно в этом уверен и готов поклясться Цаплей и подвязкой Княгини Анны-Генриетты! Может быть, кто-то объяснит сей забавный и немного пугающий эффект?Автор - MegaFinki.

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