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Страшные фото

Мистика, фотоэффект или большие проблемы с памятью?

Пришёл мне штраф за превышение от 19.06. Машина моя, нарушение мое, штраф оплачен... Но! Я надеюсь, все видят «пассажира»?!
Дело в том, что я такого человека не знаю, да и вообще - в этот день и в это время я ехал домой с работы совершенно один! Я абсолютно в этом уверен и готов поклясться Цаплей и подвязкой Княгини Анны-Генриетты! Может быть, кто-то объяснит сей забавный и немного пугающий эффект?
Мистика, фотоэффект или большие проблемы с памятью?
Мистика, фотоэффект или большие проблемы с памятью?

Автор - MegaFinki.
Источник.
Вчера, 18:51 by LynxПросмотров: 94Комментарии: 5
+3

Ключевые слова: Штраф снимок незнакомец человек на фото странное

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:03
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1244|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 424
Я одно скажу — пассажир страшненький joy .
Но вот подвязки княгини Анны- Генриетты, могут и не простить, ежели лжет товарищ!
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Ерема
Вчера, 21:07
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: зелёное яблочко
Я одно скажу — пассажир страшненький
Демон, чего с него взять).+
Зарегистрирован: 29.06.2018
#3 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 400
Фольксваген поло - призрачная мечта, сможет стать реальной уже сегодня! smile
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: Ерема
Вчера, 22:13
0
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Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 151
Цитата: МертвецкиЖив
Фольксваген поло - призрачная мечта, сможет стать реальной уже сегодня! smile

А для кого-то стало реальностью и содержимое ее, судя по фотке).
Зарегистрирован: 29.06.2018
#5 написал: МертвецкиЖив
Вчера, 22:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (129|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 400
Цитата: Ерема
Цитата: МертвецкиЖив
Фольксваген поло - призрачная мечта, сможет стать реальной уже сегодня! smile

А для кого-то стало реальностью и содержимое ее, судя по фотке).

Фольксваген поло - почувствуй другую реальность, вместе с другой реальностью))
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
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