Мистика, фотоэффект или большие проблемы с памятью?Пришёл мне штраф за превышение от 19.06. Машина моя, нарушение мое, штраф оплачен... Но! Я надеюсь, все видят «пассажира»?!
Дело в том, что я такого человека не знаю, да и вообще - в этот день и в это время я ехал домой с работы совершенно один! Я абсолютно в этом уверен и готов поклясться Цаплей и подвязкой Княгини Анны-Генриетты! Может быть, кто-то объяснит сей забавный и немного пугающий эффект?
Автор - MegaFinki.
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Вчера, 18:51 by LynxПросмотров: 94Комментарии: 5
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