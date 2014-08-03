Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Жуткий незнакомец

Я возвращался поздно вечером с вокзала. Автобусы уже не ходили, и мне пришлось идти через старый парк. В темноте он казался безлюдным и жутким.

Под одним из редких фонарей я увидел мужчину. Он сидел на скамейке, сгорбившись. Когда я поравнялся с ним, он поднял голову.

— Простите, как пройти на улицу Советскую? — спросил он глуховатым голосом.

— Да она совсем рядом, — ответил я, — вот прямо по этой аллее, минут пять.

Незнакомец кивнул, порылся в кармане и достал пачку сигарет. Он потряс одну в своей руке.
— Не найдется огня? — спросил он, глядя на меня.

— Извините, не курю, — пожал я плечами.

— Ну и ладно, — странный человек ухмыльнулся.
Он просто щелкнул пальцами, поднося их к кончику сигареты. И она тут же загорелась ровным, слишком ровным пламенем, будто от зажигалки, которой не было.

Я замер, пораженный. Незнакомец медленно затянулся и посмотрел на меня через дым. Его губы растянулись в жутком оскале, который никак не походил на обычную человеческую улыбку.

От этого взгляда по моей спине побежали мурашки. Я инстинктивно отступил на шаг, и мой взгляд упал вниз, под скамейку.

И я всё понял. Из-под его длинного пальто на асфальт опирались не ноги в обуви, а два темных, грубых копыта.

Ледяной ужас пронзил меня с головы до пят. Я не сказал больше ни слова. Я просто резко развернулся и побежал прочь, не оглядываясь, пока не выбежал из парка на свет фонарей.


Новость отредактировал Летяга - Вчера, 09:53
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 09:53 by OdissayПросмотров: 245Комментарии: 4
+3

Ключевые слова: Чёрт призрак жуть авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 09:54
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (12487|-4)
Публикаций: 1 204
Комментариев: 9 762
Указанный Автором раздел решила оставить)))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 13:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (319|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 630
Цитата: Летяга
Указанный Автором раздел решила оставить)))

Даже не знаю, что и сказать, историй в детстве подобных слышал много, сам с таким не сталкивался))) декорации были другие, суть одна. Чем черт не шутит crazy
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Tigger power
Вчера, 14:46
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2902|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 040
Цитата: Летяга
Указанный Автором раздел решила оставить)))

Ну а чего, давно про копыта не было, пора уже))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#4 написал: AlenkaYa
Вчера, 15:12
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
Непознанное всегда вокруг нас. А дальше уже дело каждого- замечать это или игнорировать.
За историю +
Зарегистрирован: 20.09.2025
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.