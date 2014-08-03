Жуткий незнакомец

Я возвращался поздно вечером с вокзала. Автобусы уже не ходили, и мне пришлось идти через старый парк. В темноте он казался безлюдным и жутким.Под одним из редких фонарей я увидел мужчину. Он сидел на скамейке, сгорбившись. Когда я поравнялся с ним, он поднял голову.— Простите, как пройти на улицу Советскую? — спросил он глуховатым голосом.— Да она совсем рядом, — ответил я, — вот прямо по этой аллее, минут пять.Незнакомец кивнул, порылся в кармане и достал пачку сигарет. Он потряс одну в своей руке.— Не найдется огня? — спросил он, глядя на меня.— Извините, не курю, — пожал я плечами.— Ну и ладно, — странный человек ухмыльнулся.Он просто щелкнул пальцами, поднося их к кончику сигареты. И она тут же загорелась ровным, слишком ровным пламенем, будто от зажигалки, которой не было.Я замер, пораженный. Незнакомец медленно затянулся и посмотрел на меня через дым. Его губы растянулись в жутком оскале, который никак не походил на обычную человеческую улыбку.От этого взгляда по моей спине побежали мурашки. Я инстинктивно отступил на шаг, и мой взгляд упал вниз, под скамейку.И я всё понял. Из-под его длинного пальто на асфальт опирались не ноги в обуви, а два темных, грубых копыта.Ледяной ужас пронзил меня с головы до пят. Я не сказал больше ни слова. Я просто резко развернулся и побежал прочь, не оглядываясь, пока не выбежал из парка на свет фонарей.

