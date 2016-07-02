Двойное ложное воспоминание?

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:15

Причина: Aвторская стилистика сохранена

Olivia Rey Просмотров: 101 Комментарии: 2 -1 Сегодня, 06:15 by

Всем привет! С вами снова Оливия, и сегодня я расскажу одну историю...Два года назад я осталась одна дома с двоюродным братом. На тот момент мне было 12, а ему 14 лет. Как я уже сказала, мы были одни дома. Он предложил посмотреть ТВ, на что я согласилась. Мы включили СТС, как раз там фильмец начинался. Он явно был зарубежным, ибо под русской озвучкой было слышно оригинальную. Фильм мне показался странным. Сейчас попробую рассказать то, что помню.Начался он заставкой какой-то кинокомпании. Затем, нам показывают девочку 12-13 лет, а точнее — её сон. Она бежит на урок. Её встречают девочки или из её классса, или из паралельного. Потом — чёрный экран. Девочка приходит домой и закатывает истерику, что не успевает куда-то. Её бабушка в это время что-то пришивает к её рубашке. Девочка оборачивается и смотрит на телевизор. Там показывают съёмку с квадрокоптера её одноклассников, и голос диктора что-то рассказывает. Сон закончился. Затем показывают девочку со стороны, она спит — лицом в подушку. Начинает задыхаться. Она просыпается.Дальше уже ничего не помню. Недавно спросила у брата, помнит ли он такой фильм. Он подтвердил мои слова и даже сказал, что фильм назывался "С.О.Н. Дожить до утра". Решила погуглить, но ничего не нашла. Единственное помню, что фильм шёл ночью 8 августа. И опять же, телепрограммы молчат. У кого спрашиваю — ничего не помнят, или вообще говорят, что такого фильма не было. Но мы же с братом помним! Вот и думай, что это: или у нас глюки или двойное ложное воспоминание?На этом всё. Всем спасибо за внимание, ваша Оливия.

Ключевые слова: Ложные воспоминания ночь воспоминания кино авторская история

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