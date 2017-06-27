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Истории из жизни

Странные истории из жизни

После последней публикации мне захотелось поделиться с вами ещё тремя истории, произошедшими со мной. Буду расписывать в хронологическом порядке. Решать вам: жуткие, странные эти истории, или в них ничего особого нет. А я начну.

Первый случай произошёл со мной летом 2008 года, мне было тогда 8 лет. Летние каникулы – время развлечений и отдыха. Когда дни становится светлыми и тёплыми. И вот в один из таких дней во всём доме выключили свет. В квартире, помимо меня, был брат и мама. Отец работал допоздна. Было темно, естественно, я испугался. Тем более, в этот день, утром, вычитал в местной газете статью про какой-то там существо, обитающее в лесах. Когда в подъезде послышался шум и гам, кто-то стал стучаться во все двери подряд, разговаривая на непонятном мне языке. Мы с братом прижались к матери, дрожа и плача. Она обняла нас и стала успокаивать. Я тогда подумал, что к нам пришло тот монстр из лесов, о котором я вычитал из газетной статьи, но потом я узнал, что это были цыгане.

Второй случай произошёл в 2010 или 2011, точно не помню. Середина учебного года. Урок английского. Я достаю из рюкзака тетрадку, учебник, пенал, но вот рабочую тетрадь не достал (те, кто помнит учебники «Enjoy English», поймут). Хотя помню, что брал её. Обыскал весь портфель, затем класс, поспрашивал у одноклассников, но тетрадей так и не нашёл. Придя после школы домой, тоже не нашёл. Как будто провалилась сквозь пространство и время. Тогда мне пришлось долгое время сидеть, ничего не делать, пока другие делали задания. Конечно, я помогал в трудностях, английский знал достаточно хорошо. И вот однажды, во время очередного урока английского, моя рабочая тетрадь падает с потолка, прямо мне на стол. В этот момент никто не вставал, к потолку тетрадь не была приклеена, тогда бы сразу заметили. Не только я, но и все присутствующие удивились этому.

Последняя история произошла не так давно, в 2019 году. Начало учебного года в институте, заочник. Работал на дому, так было удобнее. Когда нашлась свободная минутка, решил поиграть в хоррор-игру. Значит, сижу такой, спокойно играю и вдруг слышу, что занавеска за моей спиной шелохнулась. Я резко оборачиваюсь, заметил, как занавеска слегка качнулась. Дома никого не было, все окна и двери закрыты, а кот спал на диване. Я осторожно подошёл и заглянул за занавеску. Ничего и никого там не было. Я вышел из игры, выключил компьютер и пошёл гулять с мыслью: «Ну нафиг…». Ещё никогда мне не было так страшно.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:08
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 20:08 by S.L.SakuraiПросмотров: 586Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Школа дом занавеска авторская история

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Комментарии

#1 написал: ПИК НИК
Вчера, 21:39
+3
Группа: Посетители
Репутация: (737|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 162
Три года назад, на сорок дней моего лучшего друга, у меня дома, а я на тот момент находился в квартире один, сначала упали вещи с подоконника на пол, хотя окно вообще глухое и балконная дверь была закрыта , а когда я не придал этому значения, вдруг включилась вода в ванной.
Тут уж мне пришлось идти и закрывать её.
Как ни крути, душа пришла проститься...
А у вас похоже, всё намного серьёзнее)
Не ищите мистику там, где её нет. Просто расслабьтесь и.....она вас сама найдет! Проверено. Захочется всем рассказать....
Ток вам никто не поверит). И придётся с этим жить. Так вот.
Зарегистрирован: 27.06.2017
   
#2 написал: Глюпискатин
Вчера, 23:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 154
Нет уж, автор, сами решайте, жуткие у вас истории или нет. Я лишь честно отпишусь, что меня поразило, в благодарность за то, что поделились.

И вот в один из таких дней во всём доме выключили свет. В квартире, помимо меня, был брат и мама. Отец работал допоздна. Было темно, естественно, я испугался.

Естественно? Пацан-второклашка? Я понимаю, что мир изменился, но вот сравниваю со своими сверстниками… В восемь лет, в собственной квартире, с мамой и братом?
Такого не боялись не то что пацаны, а даже девчонки, их бы на смех подняли. Правда, было такое, что девчонки боялись вечером подниматься одни в кромешной тьме (подъезды не освещались вообще) к себе на пятый этаж. Это да, но пацаны, которые их провожали, не боялись идти они обратно, это само собой разумелось.
Интересно, а брат, который боялся вместе с вами, он старший или младший?

И вот однажды, во время очередного урока английского, моя рабочая тетрадь падает с потолка, прямо мне на стол. В этот момент никто не вставал, к потолку тетрадь не была приклеена, тогда бы сразу заметили. Не только я, но и все присутствующие удивились этому.

Шта? Произошёл случай телекинеза в присутствии двадцати с лишним свидетелей, которые сему лишь «удивились»? А потом занялись своими енджойинглишами и выкинули увиденное из головы. Если в первой истории все какие-то слишком нервные и пугливые, то во второй наоборот. Все стойкие и нордические, владеют собой не хуже агента Скалли, которая каждый день на работе всякую хрень видела. Удивлялась правда, маленько, не без этого, да и наблюдала себе дальше без лишней паники и нервотрепки.

решил поиграть в хоррор-игру. Значит, сижу такой, спокойно играю и вдруг слышу, что занавеска за моей спиной шелохнулась. Я резко оборачиваюсь, заметил, как занавеска слегка качнулась. Дома никого не было, все окна и двери закрыты, а кот спал на диване.

А вы больше играйте в видео-игры, хоррор- и не только, а потом считайте сбои периферического зрения чем-то мистическим и таинственным. Хотя первые диссертации о связи таких дисфункций со спецификой нагрузки на зрение при видео-играх были написаны ещё как раз тогда, когда вы родились.

А за истории спасибо, и отдельное спасибо за чёткую хронологию. Для меня это прям как экскурсия в поколение нулевых. Поколение контрастов bowtie
Зарегистрирован: 27.01.2015
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 00:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (138|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 882
но потом я узнал, что это были цыгане
Ну дык, само собой. Цыгане будут поопаснее мертвого.
Мой вердикт таков. Хочется автору испугаться. Но лучше поберечь нервы для более жизненных ужасов. Ничего плохого не желаю, скорее наоборот. Дай бог, чтобы это были самые жуткие события в жизни автора.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#4 написал: lutir
Сегодня, 04:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 103
С первой истории посмеялась)
Зарегистрирован: 15.02.2011
#5 написал: S.L.Sakurai
Сегодня, 05:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1
Цитата: Глюпискатин
Нет уж, автор, сами решайте, жуткие у вас истории или нет. Я лишь честно отпишусь, что меня поразило, в благодарность за то, что поделились.

И вот в один из таких дней во всём доме выключили свет. В квартире, помимо меня, был брат и мама. Отец работал допоздна. Было темно, естественно, я испугался.

Естественно? Пацан-второклашка? Я понимаю, что мир изменился, но вот сравниваю со своими сверстниками… В восемь лет, в собственной квартире, с мамой и братом?
Такого не боялись не то что пацаны, а даже девчонки, их бы на смех подняли. Правда, было такое, что девчонки боялись вечером подниматься одни в кромешной тьме (подъезды не освещались вообще) к себе на пятый этаж. Это да, но пацаны, которые их провожали, не боялись идти они обратно, это само собой разумелось.
Интересно, а брат, который боялся вместе с вами, он старший или младший?

И вот однажды, во время очередного урока английского, моя рабочая тетрадь падает с потолка, прямо мне на стол. В этот момент никто не вставал, к потолку тетрадь не была приклеена, тогда бы сразу заметили. Не только я, но и все присутствующие удивились этому.

Шта? Произошёл случай телекинеза в присутствии двадцати с лишним свидетелей, которые сему лишь «удивились»? А потом занялись своими енджойинглишами и выкинули увиденное из головы. Если в первой истории все какие-то слишком нервные и пугливые, то во второй наоборот. Все стойкие и нордические, владеют собой не хуже агента Скалли, которая каждый день на работе всякую хрень видела. Удивлялась правда, маленько, не без этого, да и наблюдала себе дальше без лишней паники и нервотрепки.

решил поиграть в хоррор-игру. Значит, сижу такой, спокойно играю и вдруг слышу, что занавеска за моей спиной шелохнулась. Я резко оборачиваюсь, заметил, как занавеска слегка качнулась. Дома никого не было, все окна и двери закрыты, а кот спал на диване.

А вы больше играйте в видео-игры, хоррор- и не только, а потом считайте сбои периферического зрения чем-то мистическим и таинственным. Хотя первые диссертации о связи таких дисфункций со спецификой нагрузки на зрение при видео-играх были написаны ещё как раз тогда, когда вы родились.

А за истории спасибо, и отдельное спасибо за чёткую хронологию. Для меня это прям как экскурсия в поколение нулевых. Поколение контрастов bowtie


Благодарю за объяснения последнего случая.
Насчёт второй истории, да это это выглядит странно, возможно даже забавно и глупо, особенно на фоне первой истории, где мы с младшим братом испугались. Все просто удивлённо посмотрели в мою сторону, затем продолжили заниматься. дальше, будто это было в порядке вещей.
Зарегистрирован: 22.03.2021
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