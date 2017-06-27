Странные истории из жизни

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:08

Причина: Стилистика автора сохранена.

S.L.Sakurai Просмотров: 586 Комментарии: 5 +4 Вчера, 20:08 by

После последней публикации мне захотелось поделиться с вами ещё тремя истории, произошедшими со мной. Буду расписывать в хронологическом порядке. Решать вам: жуткие, странные эти истории, или в них ничего особого нет. А я начну.Первый случай произошёл со мной летом 2008 года, мне было тогда 8 лет. Летние каникулы – время развлечений и отдыха. Когда дни становится светлыми и тёплыми. И вот в один из таких дней во всём доме выключили свет. В квартире, помимо меня, был брат и мама. Отец работал допоздна. Было темно, естественно, я испугался. Тем более, в этот день, утром, вычитал в местной газете статью про какой-то там существо, обитающее в лесах. Когда в подъезде послышался шум и гам, кто-то стал стучаться во все двери подряд, разговаривая на непонятном мне языке. Мы с братом прижались к матери, дрожа и плача. Она обняла нас и стала успокаивать. Я тогда подумал, что к нам пришло тот монстр из лесов, о котором я вычитал из газетной статьи, но потом я узнал, что это были цыгане.Второй случай произошёл в 2010 или 2011, точно не помню. Середина учебного года. Урок английского. Я достаю из рюкзака тетрадку, учебник, пенал, но вот рабочую тетрадь не достал (те, кто помнит учебники «Enjoy English», поймут). Хотя помню, что брал её. Обыскал весь портфель, затем класс, поспрашивал у одноклассников, но тетрадей так и не нашёл. Придя после школы домой, тоже не нашёл. Как будто провалилась сквозь пространство и время. Тогда мне пришлось долгое время сидеть, ничего не делать, пока другие делали задания. Конечно, я помогал в трудностях, английский знал достаточно хорошо. И вот однажды, во время очередного урока английского, моя рабочая тетрадь падает с потолка, прямо мне на стол. В этот момент никто не вставал, к потолку тетрадь не была приклеена, тогда бы сразу заметили. Не только я, но и все присутствующие удивились этому.Последняя история произошла не так давно, в 2019 году. Начало учебного года в институте, заочник. Работал на дому, так было удобнее. Когда нашлась свободная минутка, решил поиграть в хоррор-игру. Значит, сижу такой, спокойно играю и вдруг слышу, что занавеска за моей спиной шелохнулась. Я резко оборачиваюсь, заметил, как занавеска слегка качнулась. Дома никого не было, все окна и двери закрыты, а кот спал на диване. Я осторожно подошёл и заглянул за занавеску. Ничего и никого там не было. Я вышел из игры, выключил компьютер и пошёл гулять с мыслью: «Ну нафиг…». Ещё никогда мне не было так страшно.

Ключевые слова: Школа дом занавеска авторская история

Другие, подобные истории: