Нечто в лесу

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

Болваныч Просмотров: 515 Комментарии: 1 +5 Вчера, 19:45 by

А случилось это уже более 15 лет назад, когда мне было лет 5 или 6, в 2004-2005 годах, в общем. Мы всей семьёй отправились на полянку, так мы называем на нашей даче небольшое округлённое лесное поле в Ленобласти, на котором когда-то жили финны. Ещё в 2000-е из-под земли виднелись каменные фундаменты от домов финских крестьян, пока она насовсем не ушли под землю. Ключ находили ржавый, с финскими украшениями, ложку тоже ржавую и тоже с финскими росписями, но там всё и оставили, пусть они лежат там где и положено. Оно находится близ посёлка Лемболово, который расположен примерно в 60-65 км от Петербурга. Собирали грибы, ягоды, день был тёплым и солнечным. Вместе со мной, кроме старшей сестры и матери, были ещё бабушка и дедушка, и, быть может, моя родная тётя, точно не помню, но нас было где-то 5-6 человек, короче говоря - большая и дружная семья! Мы думали тогда, что такой толпой и в сибирскую тайгу ночью не страшно! Но наши думы были далеко не верны...Однажды неподалёку по лесной дороге ехал, судя по звуку, то ли КамАЗ, то ли Урал. А на них у нас ездили в основном только военные или, разве что, охотники. И вдруг в метрах 40 от нас мы услышали как кто-то или что-то топало и ломало деревья... То ли это что-то испугалось той самой машины, то ли на это что-то вели охоту, но никому из жителей об этом не сообщили, дабы не ввести среди людей страх или панику. Ну и мы конечно сразу же всей семьёй, от греха подальше, побежали вниз по склону, к лесному озеру "Голубому", оно большое, красивое, но никто практически и никогда не купался в нём, так как оно было расположено довольно-таки далеко от близ лежащих посёлков, да и не пойми что там на дне творилось, места-то достаточно глухие и неухоженные... Переждали мы, в общем, возле того озера шум тот непонятный, и когда исчез, мы сразу же отправились домой... Не до гулянки было больше знаете ли. Лишь когда, идя домой, мы проходили по той дороге, по которой грузовик тот минут 5 назад проезжал, метрах в 20 от дороги мы заметили и вправду поваленные деревья, но когда мы заметили, что некоторые из них сломаны пополам или вовсе выдернуты с корнем... Домой буквально рванули.Теперь вот всё вспоминаю и стараюсь разобраться, что же это за нечисть-то была... Чтоб деревья с корнем выдёргивала и ломала пополам их... Разве что ураган, вот только он не топает. Человек так топать не может, это надо весить килограмм 300, если не 500. Медведь? Они тоже не топают, у них мягкие подушечки. Лось? Мы бы тогда стук копыт услышали... А больше там никого такого быть и не могло... Да и не думаю, что у простых медведей да лосей силища может быть такая... Это ведь не тоненькие берёзки да осинки были, а самые настоящие сосны да ели...Помню ещё солдаты-срочники близ нашего посёлка сказывали, году примерно в 2008-2009, мол, видели какого-то медведя трёхметрового в лесу, неподалёку от их части. Вот разве что медведи не ходят как люди на двух лапах, а если и ходят, то в основном нелепо и на несколько метров всего. А тот шёл быстро и плавно. Ну а летом в 2010 году у нас прошёлся ураган, поваливший все деревья, отчего сейчас там в основном пустынная местность с небольшими клочками деревьев в некоторых местах, и ничего подобного с тех пор мы больше никогда и ничего не видели и не слышали.

Ключевые слова: Лес нечто медведь авторская история

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