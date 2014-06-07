Тайная воздыхательница

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:44

Сделано_в_СССР Просмотров: 301 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 08:44 by

Один мужчина снял себе жилье. Однокомнатную квартиру на первом этаже. Утром уходил на работу, вечером возвращался отдыхать. Обыкновенная повседневщина, за исключением одной детали. Несколько раз он пересекался с соседями по дому, и те утверждали, что днем, когда мужик на работе, у окна его квартиры, с наружной стороны, периодически крутится какая-то баба и в окно заглядывает.Мужчина был одиноким и уже в возрасте, потому его рассказы о тайной воздыхательнице заинтересовали. Решил он эту женщину по выходным караулить. Так как лето было, то открывал форточку (окна старого образца, деревянные), задергивал шторы и прислушивался к уличным звукам. Повезло ему быстро, соседи не обманули. Услышал он одним выходным днем, как под окном квартиры кто-то шуршит. Мужчина подкрался к окну и резко штору отдернул. Смотрит, а под окном никого. И через мгновение, как в фильмах ужасов, резко выскакивает страшная рожа и к стеклу вплотную прижимается.Мужик напугался сперва и свалил из комнаты. Потом уже успокоился и решил, что это его хулиганы местные пугают. Вызывал участкового, заявление писал. Все безрезультатно. Милиция никого не искала, а вот шорох за окном еще пару раз повторялся. Но мужчина уже к окну не подходил и шторы постоянно занавешенными держал.Развязка истории произошла вскоре и совершенно неожиданно. Прорвало трубу. Мужик вызвал слесаря-сантехника, тот отправился воду перекрывать, в подвал под квартирой. Затем сантехник позвал мужика, а затем они уже вместе вызвали милицию. В подвале обнаружился давний, мумифицированный труп. Женщины. В ней мужчина и признал ту самую страшную рожу под окном.Чем там закончилось расследование и было ли вообще, мужчина не интересовался. Но после обнаружения тела, под окном больше никто не бродил. Хотя мужик все равно переехал, при первой возможности.Конечно, у многих возникнет вопрос, а почему тело не нашли раньше, по специфическому запаху разложения, например? И тут приведу пример уже из своей жизни. Когда был ребенком, в моем подъезде несколько дней лежал труп убитого мужчины. Вонял, конечно. Но никто никуда не сообщал и ничего не предпринимал. Пока бабуська какая-то в участок не позвонила. Так что, всякое бывает.Автор - Леша Будка.

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