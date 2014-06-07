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Истории из жизни

Тайная воздыхательница

Один мужчина снял себе жилье. Однокомнатную квартиру на первом этаже. Утром уходил на работу, вечером возвращался отдыхать. Обыкновенная повседневщина, за исключением одной детали. Несколько раз он пересекался с соседями по дому, и те утверждали, что днем, когда мужик на работе, у окна его квартиры, с наружной стороны, периодически крутится какая-то баба и в окно заглядывает.

Мужчина был одиноким и уже в возрасте, потому его рассказы о тайной воздыхательнице заинтересовали. Решил он эту женщину по выходным караулить. Так как лето было, то открывал форточку (окна старого образца, деревянные), задергивал шторы и прислушивался к уличным звукам. Повезло ему быстро, соседи не обманули. Услышал он одним выходным днем, как под окном квартиры кто-то шуршит. Мужчина подкрался к окну и резко штору отдернул. Смотрит, а под окном никого. И через мгновение, как в фильмах ужасов, резко выскакивает страшная рожа и к стеклу вплотную прижимается.

Мужик напугался сперва и свалил из комнаты. Потом уже успокоился и решил, что это его хулиганы местные пугают. Вызывал участкового, заявление писал. Все безрезультатно. Милиция никого не искала, а вот шорох за окном еще пару раз повторялся. Но мужчина уже к окну не подходил и шторы постоянно занавешенными держал.

Развязка истории произошла вскоре и совершенно неожиданно. Прорвало трубу. Мужик вызвал слесаря-сантехника, тот отправился воду перекрывать, в подвал под квартирой. Затем сантехник позвал мужика, а затем они уже вместе вызвали милицию. В подвале обнаружился давний, мумифицированный труп. Женщины. В ней мужчина и признал ту самую страшную рожу под окном.

Чем там закончилось расследование и было ли вообще, мужчина не интересовался. Но после обнаружения тела, под окном больше никто не бродил. Хотя мужик все равно переехал, при первой возможности.

Конечно, у многих возникнет вопрос, а почему тело не нашли раньше, по специфическому запаху разложения, например? И тут приведу пример уже из своей жизни. Когда был ребенком, в моем подъезде несколько дней лежал труп убитого мужчины. Вонял, конечно. Но никто никуда не сообщал и ничего не предпринимал. Пока бабуська какая-то в участок не позвонила. Так что, всякое бывает.

Автор - Леша Будка.
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Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 08:44
Сегодня, 08:44 by Сделано_в_СССРПросмотров: 301Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Квартира мужчина баба шуршание страшная рожа авария труба сантехник труп

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Комментарии

#1 написал: Жена Художника
Сегодня, 09:24
+2
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 51
Не берусь судить про основную историю, но чтобы труп лежал в подъезде и даже уже начал источать неприятный запах никто не реагировал пока это все очень не надоело одной пожилой даме? Вот в это не верю! Ну ладно один человек прошел мимо, или даже семья, отвернувшись: не наше дело!, или толпа детишек с гулек возвращавшихся, по незнанию или недопониманию. Но чтобы весь подъезд ходил мило ножкой удвигая останки разлагающиеся в уголок, чтобы передвигаться не мешали, в это не верю. А вот как раз "пока делается мумия" запаха то и нет, просто идёт процесс дегидрации. Как примерно с сырокопченой колбасой. Простите, люди добрые, кто больше колбасу оную есть не сможет! Может и я больше не смогу. Пойду чуть погодя в магазин, куплю граммов 200, проверю.
Зарегистрирован: 7.06.2014
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 12:08
0
Группа: Посетители
Репутация: (65|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 666
Цитата: Жена Художника
Не берусь судить про основную историю, но чтобы труп лежал в подъезде и даже уже начал источать неприятный запах никто не реагировал пока это все очень не надоело одной пожилой даме? Вот в это не верю! Ну ладно один человек прошел мимо, или даже семья, отвернувшись: не наше дело!, или толпа детишек с гулек возвращавшихся, по незнанию или недопониманию. Но чтобы весь подъезд ходил мило ножкой удвигая останки разлагающиеся в уголок, чтобы передвигаться не мешали, в это не верю. А вот как раз "пока делается мумия" запаха то и нет, просто идёт процесс дегидрации. Как примерно с сырокопченой колбасой. Простите, люди добрые, кто больше колбасу оную есть не сможет! Может и я больше не смогу. Пойду чуть погодя в магазин, куплю граммов 200, проверю.

История интересная, а коммент Ваш про колбасу - вообще огонь! smeh +++
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
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