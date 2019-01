Мужчина в капюшоне

Одним чудесным днем я шел домой, друг меня проводил до середины дороги.После чего я шел уже сам.Людей не было.Вдруг из-за угла вышел мужчина в капюшоне и пошел в мою сторону.Мужчина вытащил дубинку и ударил меня по голове.Я очнулся, голова очень сильно болела, я хотел было потрогать головы но понял что мои руки связаны.Вдруг из темноты вышел опять-таки тот же мужчина в капюшоне.Он подошёл ко мне и говорит:-Мальчик как тебя зовут?Я хотел было ему сказать свое имя но резко передумал и сказал:-Я тебе не скажу своего имени!Мужчина сказал:-Почему?-Вы хотите мне зла я знаю.Ответил я.Мужчина подошёл ко мне и опять ударил.Я очнулся, я оглянулся.Я не помнил нечего.Я подошёл к человеку идущему по улице и решил спросить:-Извените а где мы находимсяНа что я получил ответ:-Sorry boy, i don't speak Russian.Я ему ответил уже на английском:-In what sity me?-You in New York.Отаетил мужчина.-thank you!-no much.Я развернулся и пошёл.Конец.....Данная история является вымышленной

Ключевые слова: Мужчина в капюшоне дубинка удар авторская история

