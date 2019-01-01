Мужчина в капюшонеОдним чудесным днем я шел домой, друг меня проводил до середины дороги.После чего я шел уже сам.Людей не было.Вдруг из-за угла вышел мужчина в капюшоне и пошел в мою сторону.Мужчина вытащил дубинку и ударил меня по голове.
Я очнулся, голова очень сильно болела, я хотел было потрогать головы но понял что мои руки связаны.Вдруг из темноты вышел опять-таки тот же мужчина в капюшоне.Он подошёл ко мне и говорит:
-Мальчик как тебя зовут?
Я хотел было ему сказать свое имя но резко передумал и сказал:-Я тебе не скажу своего имени!
Мужчина сказал:
-Почему?
-Вы хотите мне зла я знаю.Ответил я.
Мужчина подошёл ко мне и опять ударил.
Я очнулся, я оглянулся.Я не помнил нечего.
Я подошёл к человеку идущему по улице и решил спросить:
-Извените а где мы находимся
На что я получил ответ:
-Sorry boy, i don't speak Russian.
Я ему ответил уже на английском:
-In what sity me?
-You in New York.Отаетил мужчина.
-thank you!
-no much.
Я развернулся и пошёл.
Конец.....
Данная история является вымышленной
Вчера, 20:34 by Злой АбдулПросмотров: 58Комментарии: 0
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