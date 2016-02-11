Магия чисел

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:22

Arhip Просмотров: 414 Комментарии: 9 +7 Сегодня, 16:22 by

Так получилось, что всю жизнь меня преследуют даты 28 и 29. День рождения моей двоюродной сестры 28 октября. Днюха жены моего друга 28 октября. ДР моей бывшей жены - 29 октября (это при том, что родилась она в Монголии, разница часов в 8, так что насчет даты что в паспорте и что в реале - не уверен, может, и 28-го родилась). Еще 28 и 29-го октября ДР у других друзей. 28 ноября Днюха у меня и тестя моего лучшего друга. 28 декабря - ДР у его тещи. 28 января - у самого друга ДР (кстати, знакомство с ним в результате закончилось мордобоем, а вот уже потом мы стали лучшими друзьями). 28 января - ДР у моей первой женщины. 28 февраля - у второй. 28 марта - у третьей! 27 мая у друга, про которого я писал выше, родилась дочь. Роды проходили ночью, так что вполне возможно, что родилась она все же 28-го числа. И так получилось - все вышеописанные люди либо являются мне родственниками, либо я испытываю к ним глубокие дружеские чувства.А вот у друга, про которого я писал, все в точности до наоборот: его отец умер 28-го числа, мать - тоже (года разные), брат старший родился 28-го числа. 28-го сел в тюрьму, 28-го освободился, 28-го его убили.Вот не знаю, магия чисел нашу дружбу притянула? Этот друг сейчас жалеет, что не сделал меня крестным для дочки. Она во мне души не чает, постоянно радуется, когда я прихожу. Только нельзя мне крестным быть.

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