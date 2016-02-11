Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Магия чисел

Так получилось, что всю жизнь меня преследуют даты 28 и 29. День рождения моей двоюродной сестры 28 октября. Днюха жены моего друга 28 октября. ДР моей бывшей жены - 29 октября (это при том, что родилась она в Монголии, разница часов в 8, так что насчет даты что в паспорте и что в реале - не уверен, может, и 28-го родилась). Еще 28 и 29-го октября ДР у других друзей. 28 ноября Днюха у меня и тестя моего лучшего друга. 28 декабря - ДР у его тещи. 28 января - у самого друга ДР (кстати, знакомство с ним в результате закончилось мордобоем, а вот уже потом мы стали лучшими друзьями). 28 января - ДР у моей первой женщины. 28 февраля - у второй. 28 марта - у третьей! 27 мая у друга, про которого я писал выше, родилась дочь. Роды проходили ночью, так что вполне возможно, что родилась она все же 28-го числа. И так получилось - все вышеописанные люди либо являются мне родственниками, либо я испытываю к ним глубокие дружеские чувства.

А вот у друга, про которого я писал, все в точности до наоборот: его отец умер 28-го числа, мать - тоже (года разные), брат старший родился 28-го числа. 28-го сел в тюрьму, 28-го освободился, 28-го его убили.

Вот не знаю, магия чисел нашу дружбу притянула? Этот друг сейчас жалеет, что не сделал меня крестным для дочки. Она во мне души не чает, постоянно радуется, когда я прихожу. Только нельзя мне крестным быть.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22 by ArhipПросмотров: 414Комментарии: 9
+7

Ключевые слова: Числа магия 28 29 странное интересное авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 16:36
0
Группа: Посетители
Репутация: (3|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 62
Вы знаете, что чем больше думаете о каких то вещах, тем больше их в вашей жизни.
Так же и с числами.
Спасибо за историю
Зарегистрирован: 11.02.2016
#2 написал: Forgotten Doll
Сегодня, 16:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (306|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 162
Еще с детства меня преследует число 42. Сначала было интересно и необычно замечать вокруг себя это число. Номера домов, машин, время, ценники и т.д. Но спустя года три это стало довольно таки сильно надоедать. А порой и вовсе вызывать злость и раздражение.
Я уж было решила, что это все надумано, мол, так работает наше внимание, вычленяя из всего вокруг только эти две цифры. Потому решила провести маленький эксперимент. Взяла другое двузначное число - 18 (число рождения, легко запомнить), начала нарочно выискивать его везде. На всех номерах, домах, картах, билетах. Оно встречалось, да, но как-то умеренно, далеко не везде и с явной периодичностью. Чего не скажешь о 42х, которое только на часах возникало раз 5 за сутки.
Зарегистрирован: 4.08.2015
#3 написал: Talisha
Сегодня, 17:54
0
Группа: Посетители
Репутация: (966|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 2 171
Я родилась 13-го и в это число у меня всегда удачные дни. А по жизни раньше преследовало число 102, вроде перестало
Зарегистрирован: 18.05.2015
       
#4 написал: kusi
Сегодня, 17:55
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1942|0)
Публикаций: 332
Комментариев: 6 426
Как утверждал Пифагор: " Числа правят миром"

Вот не знаю, магия чисел нашу дружбу притянула?

Думаю что да.
Учитывая наличие двойки которая символизирует брак, любовь, привязанность, крепкую дружбу .Вместе с тем это символ непостоянного.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#5 написал: FataMorgana
Сегодня, 17:59
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (17|-1)
Публикаций: 113
Комментариев: 2 484
Плюс. Есть наука, нумерология, вот она изучает эту самую магию чисел.
Я вот с таким явлением не сталкивалась.
Зарегистрирован: 7.06.2012
          
#6 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:10
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 539
А крёстным то почему нельзя быть???
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#7 написал: Arhip
Сегодня, 19:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|-1)
Публикаций: 10
Комментариев: 60
Цитата: Сделано_в_СССР
А крёстным то почему нельзя быть???


Я сам не крещеный. Батюшка сказал что нельзя. Друг даже крестить меня хотел ради такого случая, но не сложилось

Глянул сейчас свой профиль - дата регистрации на этом сайте 29 августа
Зарегистрирован: 29.08.2017
#8 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:34
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 63
Комментариев: 539
Ууууууууу!!! Не сомневайтесь - для Вас эти числа 28 и 29 счастливые,раз уж они так тяготят к Вам.Надо просто тщательным образом разузнать нумерологию этих чисел и определить для них парочку красивых образов в деревянных оправах и поставить на рабочий стол,как напоминание о неотвратимости судьбы! blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
  
#9 написал: Долгопят
Сегодня, 20:35
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 12
Комментариев: 2 218
Надо дружить, Автор! я родилась 28 ноября, а мой первый муж 28 февраля relieved
Зарегистрирован: 19.09.2014
     
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.