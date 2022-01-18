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Истории из жизни

Любовь за жизнь

Доброго дня, дорогие читатели.
Задумывались ли вы о том, что всё имеет свою цену? Жизнь показывает, что да.
История моей близкой знакомой, далее — от первого лица.

Как ты знаешь, выросла я в деревне, не в глухом медвежьем углу — нет, деревня эта в некотором роде даже популярна сейчас, там и 20 лет назад многолюдно было, и постоянные жители, и сезонные, а теперь и подавно.
Как многие деревенские девчонки, много времени уделяла помощи родителям по хозяйству, хозяйство у нас большое было, коровы, птица, поросята, несколько полей картошки засаживали, слава богу, не голодали в 90-е, хотя трудились от зари до зари. Несмотря на это, не чужды были мне и обычные девичьи радости: прогулки с друзьями, компании, велосипеды, кино и, конечно, первая любовь.
Любовь мою звали Андреем (имя изм.) — парень статный, спортивный, красивый, умный — душа компании, достаточно, чтоб пятнадцатилетняя девочка потеряла голову. Общались в одной компании, далее вполне невинных поцелуев и прогулок по вечерам дело не заходило — сама знаешь, какие у меня родители строгие, да и я не глупышкой была.
В один прекрасный августовский день должны мы были встречаться всей компанией на окраине соседнего поселка, там и кинотеатр какой-никакой был, и даже единственное в округе кафе, ну и далее погулять-посмеяться.
Навела я марафет, значит, а пока собиралась — дождь полил, да такой, что аж стеной вода стоит — и на 15 метров вперед не видно. Пока суетилась, переодеться или нет, подвезет меня брат или нет, поскольку пешком идти, очевидно, было немыслимо, пришла к нам в дом соседка — дальняя родственница с дочерью, уговаривают меня: «Ну хоть за стол с нами сядь, ну хоть немного посиди — уважь». И мама так строго смотрит, мол, никуда твои гульки не денутся, посиди 10 минут. Ну присела, и так вдруг разомлела — камин горит, на улице непогода, а на стол мама мечет разнообразную вкусную снедь — так мне вдруг стало лениво и хорошо, что я решила и не ходить никуда.
На следующий день узнаю новости: Андрей на той встрече был, и уж по каким мотивам, но взялся он провожать девочку в соседнюю деревню на своем мопеде. А ребята в тот вечер, надо сказать, раздобыли где-то и алкоголь, так что все были в разной степени нетрезвы. Дороги после ливня были скользкими — в общем, вылетели ребята с дороги на обочину вместе с мопедом.
Нашли их не сразу и, можно сказать, случайно: девочку-то еще ночью случайно опоздавшая машина заметила, а Андрея только под утро нашли, трава высокая, улетел далеко.
В больнице сказали: девочка выкарабкается, а вот Андрею... шансов нет, только ждать да гроб готовить.
Как узнала — упросила родителей отвезти меня в больницу к нему, мама медик, так что удалось договориться и чтоб в палату реанимации пустили. Лежит он — скорее мертв, чем жив, и понимаю — близок конец.
Злости не было, только горе и непринятие того факта, что такой молодой, красивый парень, парень, которого я любила, должен нас вот так глупо покинуть.
Вечером дождалась, пока все уснут, взяла я, руководствуясь то ли отчаянием, то ли наитием, кольцо свое красивое, любимое, дорогое — подарок бабушки, да и пошла с ним на реку. Взмолилась на берегу высшим силам, и Господу, и реке, и лесу — кого только вспомнила, просила, чтоб жил Андрей, что, мол, я готова не быть с ним никогда, только пусть он живет, да и бросила кольцо в реку как дар.
Через 4 дня Андрей удивил всех, придя в себя, выйдя из комы, у нас же больше 6 дней в коме редко держат. А вот девочке той стало внезапно хуже, острая почечная и сердечная недостаточность. В итоге хоронили ее, а Андрей потихоньку пошел на поправку, знатно удивив всех врачей.
На всякий случай скажу, что девочке той зла я не желала, сама не знаю, почему так вышло всё.
И вот радостная новость — Андрей чувствует себя достаточно хорошо, и к нему можно прийти в больницу. Я букет цветов на полях собрала, нарядилась, с друзьями к нему приходим. Я чуть задержалась, зайдя в дамскую комнату макияж поправить, зашла в палату последней. Стайка подростков радостно о чем-то щебетала, смеялись. Я подхожу к ним: «Ну, привет». А Андрей смотрит на меня, и я понимаю — не узнает. Всех узнает, родителей, друзей, всё помнит, а меня будто вырезали из памяти его. Друзья ему: «Ну, это же Аня (имя изм.), ты что, не помнишь, вы же с ней как неразлучники были...» А по его лицу видно — ничего эти слова для него не значат, не откликаются, не помнит меня.
Потом мы несколько раз еще пересекались в компании, да и я писала ему — сотовые тогда уже у всех были, но понимаю — я для него чужой, незнакомый человек. В какой-то момент он посчитал мое внимание навязчивым и заблокировал даже.
Сейчас знаю — живой, живет с кем-то, хотя семьи так и не создал, стал замкнутым, угрюмым, но он несколько лет прослужил в горячих точках, так что, может, то всему виной. А меня он так и не вспомнил, да и я отпустила, горько только до сих пор, будто оболочка есть, а душа не вернулась.

Я склонна считать, что мой дар был принят — я не с ним, но он жив.

История записана мной со слов, и сомневаться в ее правдивости я не имею никаких оснований.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:13
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:13 by Восьмая теньПросмотров: 281Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Кома любовь подростки мопед авария Кольцо река дар авторская история

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Комментарии

#1 написал: Никса
Сегодня, 15:44
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Публикаций: 2
Комментариев: 4
Нельзя было вмешиваться в судьбу. Парень живёт не своей жизнью, поэтому угрюмый и нелюдимый. А в горячих точках ищет выход к своей линии жизни, которая была так наивно искорёжина. И не будет он никогда счастлив. Никогда, нигде и ни с кем.
Зарегистрирован: 18.01.2022
#2 написал: Восьмая тень
Сегодня, 15:55
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Публикаций: 52
Комментариев: 545
Знаем ли мы о том, что вмешиваемся в жизнь близких, молясь за них? Не думаю что у подруги была цель выкупа, просто она очень-очень просила.
Но мысль интересная.
Я еще подумала о том, не останься она дома - на месте той девушки ведь и она могла быть, ну не отказала бы она парю который нравится и которого она хорошо знает, чтоб он ее подвез.
Наверное не отказала бы.
Зарегистрирован: 31.01.2016
  
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