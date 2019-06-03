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Истории из жизни

Лесное наваждение

Я занимаюсь исследованием северного фольклора. В ноябре 2018 с группой выехали в глухую деревню, расположившуюся на границе с обширной территорией лесов и болот. При Союзе там был колхоз, кипела жизнь, а сейчас в покосившихся домах доживали свой век старики. Местность и несколько свидетелей свидетельствовали о наличии богатого фольклорного пласта, причем некоторые из быличек относились к совсем недавнему времени. По местным поверьям, в лесах и болотах живут черти-лембой, а граница их влияния - река, за которой по археологическим картам тысячелетние курганы, спрятавшиеся в непроходимых болотах.



Мы собрали материал, опросив местных, и решили попробовать найти курганы. Днем попытки успехом не увенчались, и ночевать решили в лесу. Мы разбили лагерь на берегу водоёма, за "пограничной" рекой, на территории, считавшейся "той стороной", подконтрольной лесной нечисти. Огонь не желал разгораться, несмотря на опыт участников, любые усилия и литр розжига. А с наступлением темноты группе послышался приближающийся волчий вой. Было принято решение отходить в сторону деревни - несмотря на северные традиции, нас сразу предупреждали: ночью двери никто не откроет, или ночуйте в деревне, или не надейтесь на помощь в ночное время. Но во дворах хотя бы были собаки, поэтому мы решили, что дикие звери в село не сунутся. Лесная дорога, по которой мы много раз ходили, преобразилась в свете фонарей - по обеим сторонам дороги луч фонаря выхватывал из темноты то куклу, то обрывок ткани, повязанный на дерево. Хотя днём мы этих предметов не видели. Время словно растянулось - маршрут, который днем преодолевался за час, мы шли чуть больше двух часов. Чем ближе мы подходили к "пограничной" реке, тем отчётливее становился беспричинный животный ужас, хотелось бежать, не оглядываясь. Лес вокруг будто ожил - несмотря на отсутствие ветра, всё вокруг шумело и скрипело. Как только группа пересекла реку - всё пропало, отступил ужас, и звуки волчьей стаи затихли на самой высокой ноте. До деревни дошли без приключений, заночевали в брошенной избе.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:49
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:49 by Captain_AdairПросмотров: 325Комментарии: 3
+9

Ключевые слова: Лес болото Лембой черти леший курганы деревенская мистика авторская история.

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Комментарии

#1 написал: Шерри
Вчера, 22:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (41|0)
Публикаций: 38
Комментариев: 638
Люблю такие истории +
Куклы на ветках, видимо, обереги. Если места дикие, могут быть и волки. Я недавно в пролеске Подмосковья, двух косуль видела. Откуда им там взяться непонятно, в месте, где одни дачи кругом.
А в тихом омуте - черти водятся, не просто так эту поговорку придумали.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#2 написал: lukery
Сегодня, 00:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 20
Когда рядом воет стая волков, животный ужас не может считаться беспричинным. Волосы бы на моей голове зашевелились, поднялись и ушли в деревню первыми, уже после того как костёр не разгорелся после часа попыток, в таком то месте!
Интересно было бы почитать новые былины. И почему не пустили с заходом солнца, Как-то связано с мистикой или забредают злые люди?
Люблю про курганы, +
Зарегистрирован: 2.11.2017
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 01:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (379|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 651
Цитата: Шерри
пролеске Подмосковья, двух косуль видела

У меня иногда ощущение, что Москва это не центральная часть России, а Галапагосские острова какие-то. В черте города лоси, утки, ёжики, лисы, ещё и яблони никем не тронутые.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
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