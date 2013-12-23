Дача-это мистика

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:51

Mary Mi Просмотров: 410 Комментарии: 9 0 Сегодня, 09:51 by

И снова всем доброго времени суток. После публикации первого рассказа я гневных комметариев не увидела. Всех ,вроде ,всё устроило. Поэтому я решила написать ещё одну историю, которую вспомнила.У меня и моих родителей есть дача в Подмосковье. Там у нас два двухэтажных дома. В одном доме на первом этаже гостиная, а на втором моя комната и балкон. В другом доме на первом этаже столовая, на втором комната родителей. Меня такой расклад устраивает, ещё бы! У меня целый дом!Ну, в общем, дома домами, но дача(по крайней мере наша )довольно мистическое место. Часто наши соседи или сторож, который живёт там постоянно, говорили, что видели или слышали что-нибудь странное. Но пока я сама не побывала в этой ситуации, я не очень верила во все эти рассказы.Всё началось с того, что мы пошли в лес. Я пошла не одна или с друзьями, а как положено, с родителями. Всё вроде нормально, грибы и ягоды собираем, но у меня чувство, что за мной кто-то следит, то из-за куста, то из-за дерева. Но никого не видно и не слышно, ну ладно, решила, что кажется просто. Кстати, это было летом, но до появления собаки, когда у меня был только кот.Ну про лес я рассказала, а про участок нет. Так вот, спустя, наверное, неделю после такой странной прогулки по лесу, я почему-то очень рано встала и не могла уснуть. Рядом со мной сидел кот, когда я решила выйти во двор, кот вышел вместе со мной. Я вышла и села посреди поляны. Я почему-то стала вспоминать, как иногда смешно со мной играл кот (в процессе игры он хватал меня зубами за кофту, почти как собака), и вдруг раздался какой-то шум за сарайчиком, я подумала, что это кот что-нибудь свалил... и вдруг из под сарая вылетает ошалелый от страха кот и хватает меня за ночнушку, я тут же поняла, что мне что-то угрожает, и, схватив кота, я пулей влетела в дом. Как только я вошла, я закрыла все двери на все замки и с котом села в комнате. Я тут же написала родителям, всё ли у них хорошо? Они ответили, что да, и что они, наверное, часок поспят, если я не голодна. Я ответила, что всё нормально, и что я посижу в комнате...Больше ничего не шумело за сараем и коту не приходилось меня так странно спасать, но другой мистики было ещё очень много, но об этом потом...Вот такой у меня получился второй рассказ, просто почему-то вспомнила про дачу и вспомнила много разных мистических историй. Жду комментариев и если понравилось, жду плюсиков. И да, кот у меня не из пугливых, и если бы это просто что-то упало, он бы себя так не повёл. И я слышала шаги на улице, когда вбежала в дом и стала закрывать входную дверь.

Ключевые слова: Мистика дача кот

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