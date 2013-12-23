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Истории из жизни

Дача-это мистика

И снова всем доброго времени суток. После публикации первого рассказа я гневных комметариев не увидела. Всех ,вроде ,всё устроило. Поэтому я решила написать ещё одну историю, которую вспомнила.
У меня и моих родителей есть дача в Подмосковье. Там у нас два двухэтажных дома. В одном доме на первом этаже гостиная, а на втором моя комната и балкон. В другом доме на первом этаже столовая, на втором комната родителей. Меня такой расклад устраивает, ещё бы! У меня целый дом!
Ну, в общем, дома домами, но дача(по крайней мере наша )довольно мистическое место. Часто наши соседи или сторож, который живёт там постоянно, говорили, что видели или слышали что-нибудь странное. Но пока я сама не побывала в этой ситуации, я не очень верила во все эти рассказы.
Всё началось с того, что мы пошли в лес. Я пошла не одна или с друзьями, а как положено, с родителями. Всё вроде нормально, грибы и ягоды собираем, но у меня чувство, что за мной кто-то следит, то из-за куста, то из-за дерева. Но никого не видно и не слышно, ну ладно, решила, что кажется просто. Кстати, это было летом, но до появления собаки, когда у меня был только кот.
Ну про лес я рассказала, а про участок нет. Так вот, спустя, наверное, неделю после такой странной прогулки по лесу, я почему-то очень рано встала и не могла уснуть. Рядом со мной сидел кот, когда я решила выйти во двор, кот вышел вместе со мной. Я вышла и села посреди поляны. Я почему-то стала вспоминать, как иногда смешно со мной играл кот (в процессе игры он хватал меня зубами за кофту, почти как собака), и вдруг раздался какой-то шум за сарайчиком, я подумала, что это кот что-нибудь свалил... и вдруг из под сарая вылетает ошалелый от страха кот и хватает меня за ночнушку, я тут же поняла, что мне что-то угрожает, и, схватив кота, я пулей влетела в дом. Как только я вошла, я закрыла все двери на все замки и с котом села в комнате. Я тут же написала родителям, всё ли у них хорошо? Они ответили, что да, и что они, наверное, часок поспят, если я не голодна. Я ответила, что всё нормально, и что я посижу в комнате...
Больше ничего не шумело за сараем и коту не приходилось меня так странно спасать, но другой мистики было ещё очень много, но об этом потом...
Вот такой у меня получился второй рассказ, просто почему-то вспомнила про дачу и вспомнила много разных мистических историй. Жду комментариев и если понравилось, жду плюсиков. И да, кот у меня не из пугливых, и если бы это просто что-то упало, он бы себя так не повёл. И я слышала шаги на улице, когда вбежала в дом и стала закрывать входную дверь.

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:51
Сегодня, 09:51 by Mary MiПросмотров: 410Комментарии: 9
0

Ключевые слова: Мистика дача кот

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 10:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 455
Требую и других историй. А за сарайкой могло быть дикое животное. Мало ли, лес рядом.
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 10:16
-2
Группа: Журналисты
Репутация: (188|0)
Публикаций: 178
Комментариев: 1 102
Котик у Вас хороший! Мне по рассказу очень симпатичен! И ласковый и заботливый одновременно! И от неприятностей уберёг, предупредил, не смотался куда глаза глядят.
Молодец! Плюс котику, ну и Вам за прикольную историю! +++ blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
     
#3 написал: PUFIK
Сегодня, 10:17
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1392|1)
Публикаций: 21
Комментариев: 1 815
Кот-спасатель)) За сараем, действительно, могла быть собака, кот ее и испугался. А так история неплохая, пишите еще, плюс.
Зарегистрирован: 8.07.2013
     
#4 написал: Mary Mi
Сегодня, 11:07
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Всем спасибо за плюсики! Очень приятно, что вам понравилось. Постораюсь вспомнить что-нибудь ещё или что произойдёт.
Зарегистрирован: 11.11.2017
#5 написал: Yolka
Сегодня, 11:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 83
У меня кот был, чудесный такой котяра. В прятки любил играть. Так вот он, когда свалит что нибудь, носился как угорелый, с перепугу, на меня запрыгивал. Так, что думаю, ваш котик набедокурил и перепугался.
Зарегистрирован: 23.03.2014
#6 написал: Mary Mi
Сегодня, 11:44
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Yolka
У меня кот был, чудесный такой котяра. В прятки любил играть. Так вот он, когда свалит что нибудь, носился как угорелый, с перепугу, на меня запрыгивал. Так, что думаю, ваш котик набедокурил и перепугался.

Может быть....

Цитата: зелёное яблочко
Требую и других историй.

Простите за вопрос, а вам эта история понравилась?
Зарегистрирован: 11.11.2017
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:37
0
Группа: Посетители
Репутация: (83|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 455
История, да понравилась. Живая и без этих моралите. Хочу ещё про садоводство. Что же там сторожам чудится?
Зарегистрирован: 23.12.2013
    
#8 написал: Mary Mi
Сегодня, 12:56
+1
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Про садоводство обязательно что-нибудь напишу. А сторож наш что только не рассказывал! laughing и что из яйца куриного у него мутант вылупился, и что в лесу он зайца с головой кошки видел... ну как-то честно говоря не очень верится.
Зарегистрирован: 11.11.2017
#9 написал: Гюльнара
Сегодня, 13:53
0
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 217
Конечно, пишите. Эта история мистически невнятная, впрочем, написана вполне сносно. Что ещё происходило на вашей даче?
Зарегистрирован: 7.10.2016
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