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Истории из жизни

Дача

Произошла эта история лет 15-20 назад. В то время у моих родителей была дача. И вот, однажды мама осталась одна на даче, отец уехал в командировку. А надо сказать, на нашей даче, ни мне, ни моим родственникам никогда не было страшно. Вокруг соседи, со всеми хорошие отношения, через пару аллей от нас много родни. В доме 2 собаки. В общем, бояться особо нечего, даже дверь на замок закрывали только на ночь, чтоб собаки в доме ночевали. А то утром проснемся, а грядки потоптаны, дрова по огороду разбросаны, всё что можно вырыть - повырыто, наверное, мышей ловят по ночам наши охотники, а днем это вполне прилично воспитанные собаки.

Так вот, ночью мама проснулась оттого, что кто-то её с силой толкнул. Глаза открыла и увидела, вроде как красное сияние. Подскочила, в зал вылетела, к окошку прильнула. Пожар в доме напротив, уже пылает весь соседский дом. И народу на улице, будто все, кто на дачах был в этот момент, собрались. Мама тут же куртку на ночнушку накинула и вышла к людям.

Ну постояли, посмотрели, спасать уже нечего было, да и разошлись по домам. Пожарные приехали только утром. Вот народ к пожарникам-то и потянулся узнать, что, да как. Те же про труп спросили, что у двери лежал. Причем спрашивали: «А точно ли соседка дома была? А может, у неё собака большая была, или коза?» В общем, не сразу поняли, что это человеческий труп был.

Ну здесь мистики нет, а мистика вот в чем. Пока люди с пожарниками говорили, наша возрастная родственница отвела маму в сторонку, и давай её "пытать": «Чего, мол, сразу не вышла? Мы полчаса стояли, видели, как ты то в одно окно смотришь, то в другое. И не выходишь. Мы и звали уже, и махали, мол, выходи. А ты назад в темень отступишь и в другое окно поглядываешь. Думала, не видим тебя что ли? Вон Сашка мой зайти к тебе хотел, да у калитки собака на него зарычала. А в темноте не видно, откуда рычит, вдруг кинется. Так и не решился. А ты всё мечешься от окна к окну. Через полчаса только вышла».

Мама попыталась оправдаться, что вышла сразу как проснулась. Но пожилую родственницу не переубедить. Да еще и не одна она это видела, а всей толпой родни – три бабки с двумя дедами.

С тех пор вспоминаю эту историю, пытаемся придумать вразумительные ответы на вопросы:

1. Кто толкнул маму, что она проснулась? Говорит, даже утром спина в одном месте побаливала, будто её ударили.

2. Кто выглядывал в окна нашей дачи, пока мама еще спала? Ведь что кто-то выглядывал, несколько человек видело, хоть и возрастных. А мама лунатизмом не страдает.

3. Кто рычал у калитки на д.Сашу? Ведь собак на ночь всегда, без исключения, запирали в доме. Да и д.Саша с собаками вообще ладил, даже с чужими цепными псами общий язык находил легко. Никогда их не боялся, а тут струсил, может потому, что не видел того, кто рычал.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 17:16 by Скептик 2012Просмотров: 378Комментарии: 5
+13

Ключевые слова: Дача пожар рычание авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:04
+1
Группа: Активные Пользователи
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Комментариев: 2 683
Раз видел не один человек, то значит правда. Не выдумали же они. Да и не время шутить было. Плюс.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 19:24
+1
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Комментариев: 13 051
Жуть жуткая. scream Не иначе как бес в доме в обличии мамы Вашей был. Это он сволочь такая соседский дом поджог и таким образом наблюдал из окон напротив за пожаром. Он же и разбудил, толчком в бок. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                                  
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 19:25
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2931|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 683
Цитата: Сделано_в_СССР
Это он сволочь такая соседский дом поджог и таким образом наблюдал из окон напротив за пожаром. Он же и разбудил, толчком в бок

Сволочь, гад поганый.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 20:40
0
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Репутация: (2503|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 409
Тот кто дом охраняет и рычал, и будил. Не дождался пока хозяйка сама проснётся вот и толкнул, мало ли, вдруг огонь перекинется. Только не пожарники это жуки, а пожарные. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
#5 написал: NEMO 1
Сегодня, 21:09
0
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Публикаций: 0
Комментариев: 330
Цитата: Сделано_в_СССР
Жуть жуткая. scream Не иначе как бес в доме в обличии мамы Вашей был. Это он сволочь такая соседский дом поджог и таким образом наблюдал из окон напротив за пожаром. Он же и разбудил, толчком в бок. +++

Возможно оно и бес, только мне думается не все так просто. Мы, люди, интересно между собой связаны.... за историю +
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
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