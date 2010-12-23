Дача

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 17:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 378 Комментарии: 5 +13 Сегодня, 17:16 by

Произошла эта история лет 15-20 назад. В то время у моих родителей была дача. И вот, однажды мама осталась одна на даче, отец уехал в командировку. А надо сказать, на нашей даче, ни мне, ни моим родственникам никогда не было страшно. Вокруг соседи, со всеми хорошие отношения, через пару аллей от нас много родни. В доме 2 собаки. В общем, бояться особо нечего, даже дверь на замок закрывали только на ночь, чтоб собаки в доме ночевали. А то утром проснемся, а грядки потоптаны, дрова по огороду разбросаны, всё что можно вырыть - повырыто, наверное, мышей ловят по ночам наши охотники, а днем это вполне прилично воспитанные собаки.Так вот, ночью мама проснулась оттого, что кто-то её с силой толкнул. Глаза открыла и увидела, вроде как красное сияние. Подскочила, в зал вылетела, к окошку прильнула. Пожар в доме напротив, уже пылает весь соседский дом. И народу на улице, будто все, кто на дачах был в этот момент, собрались. Мама тут же куртку на ночнушку накинула и вышла к людям.Ну постояли, посмотрели, спасать уже нечего было, да и разошлись по домам. Пожарные приехали только утром. Вот народ к пожарникам-то и потянулся узнать, что, да как. Те же про труп спросили, что у двери лежал. Причем спрашивали: «А точно ли соседка дома была? А может, у неё собака большая была, или коза?» В общем, не сразу поняли, что это человеческий труп был.Ну здесь мистики нет, а мистика вот в чем. Пока люди с пожарниками говорили, наша возрастная родственница отвела маму в сторонку, и давай её "пытать": «Чего, мол, сразу не вышла? Мы полчаса стояли, видели, как ты то в одно окно смотришь, то в другое. И не выходишь. Мы и звали уже, и махали, мол, выходи. А ты назад в темень отступишь и в другое окно поглядываешь. Думала, не видим тебя что ли? Вон Сашка мой зайти к тебе хотел, да у калитки собака на него зарычала. А в темноте не видно, откуда рычит, вдруг кинется. Так и не решился. А ты всё мечешься от окна к окну. Через полчаса только вышла».Мама попыталась оправдаться, что вышла сразу как проснулась. Но пожилую родственницу не переубедить. Да еще и не одна она это видела, а всей толпой родни – три бабки с двумя дедами.С тех пор вспоминаю эту историю, пытаемся придумать вразумительные ответы на вопросы:1. Кто толкнул маму, что она проснулась? Говорит, даже утром спина в одном месте побаливала, будто её ударили.2. Кто выглядывал в окна нашей дачи, пока мама еще спала? Ведь что кто-то выглядывал, несколько человек видело, хоть и возрастных. А мама лунатизмом не страдает.3. Кто рычал у калитки на д.Сашу? Ведь собак на ночь всегда, без исключения, запирали в доме. Да и д.Саша с собаками вообще ладил, даже с чужими цепными псами общий язык находил легко. Никогда их не боялся, а тут струсил, может потому, что не видел того, кто рычал.

Ключевые слова: Дача пожар рычание авторская история

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