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Истории из жизни

Очень странные дела

Моя хорошая приятельница Надежда приехала погостить к своим родственникам в ПГТ в Воронежской области. У них большая семья: восьмидесятидвухлетняя бабушка Соня, ее сын Николай – глава семейства, его дочь Ольга с мужем и самый младший член семьи – восьмилетний Лешка.
Гостья прибыла в самый разгар семейной драмы. Бабушка Соня вдруг невзлюбила этого самого Лешку, хотя раньше в правнуке души не чаяла.
Все началось с яблок. В тот год был такой знатный урожай, что яблоками засыпали все ящики, мешки, кастрюли, а когда тара закончилась, остальные ссыпали в большую кучу прямо на веранде. Собирали их весь день, чтобы в выходные отвезти на рынок. Утром домочадцы с удивлением обнаружили, что немалая часть тех яблок, что лежали в куче, раздавлены в лепешку.

- Это Лешка нашкодил! – заявила бабушка Соня. – Я ночью слышала, как он бегал по веранде, хихикал и яблоки давил!

- Я ночью спал! – фыркнул Лешка. – А если бы захотел поиграть, то придумал бы что-нибудь поумнее.

Лешка малец, конечно, шустрый и хулиганистый, но в злостной порче имущества никогда замечен не был. А яблоки давить – развлечение и впрямь туповатое.
В общем, яблок никому не было жалко, выкинули испорченные и забыли. Но надолго забыть не получилось.
По утрам семейство стало находить куски глины с побелкой, которые кто-то словно вырезал из стены и разбрасывал по кухне. Сначала один кусок, потом несколько, и так чуть не всю стену за печкой кто-то расковырял до кирпича.

Бабка Соня опять за свое:

- Это Лешка! Я видела, как он ночью сидел на корточках и шпательком в стену тыкал.

Лешка ревел и божился, что знать не знает, что такое « шпателек», и стену он не трогал.

Рассерженный Николай с горяча отругал обоих: бабку, чтобы спала по ночам , а не шлялась, а Лешку пригрозил отдать в штукатуры, чтобы там ему растолковали, для чего нужен «шпателек».

А дальше начались совсем уж странные дела. Все семейство обедало за столом, когда баба Соня тыча пальцем в гостиную воскликнула:

- Лешка, Лешка, паршивец! Ты зачем под диван полез?

Все дружно посмотрели в направлении, куда указывал бабсонин палец, но кроме кошки, пулей вылетевшей из-под дивана, никого не увидели.
Затем бабка видела, как Лешка ковыряет отмычкой в замке ее сундука, который стоит в чулане, или что он орудует в погребе, в то время, когда Лешка играл на улице с друзьями.

В общем, всем стало ясно, что крыша у бабы Сони потекла.

В то утро Надежда проснулась рано, часов в пять, но еще нежилась в постели, как дверь в ее комнату осторожно открылась, пропуская бабу Соню, которая на цыпочках кралась к платяному шкафу, бормоча себе под нос:

- Попался гаденыш! Вот теперь не уйдешь, я твой поганый рот с мылом вымою!

Бабка резко дернула на себя дверки, и в тот же миг Надежда услышала из шкафа звонкий Лешкин голос:

- От..си!

Бабка ушла с головой с недра шкафа пытаясь достать паршивца, а Лешкин голос, давясь смехом, еще дважды выкрикнул это слово.
Баба Соня без сил упала на пол. Подняла на Надю измученные глаза:

- Ты слышала?

Надежда ошарашенно кивнула.
В тот же день Надежда предложила родным отпустить бабу Соню к ней погостить, может, на новом месте и нечисть в образе Лешки от старухи отвяжется.
Переезд действительно помог, на новом месте Баба Соня вполне пришла в себя. И, когда через месяц вернулась в семью никаких «Лешек» она больше не видела. К сожалению, прожила не долго. Той же зимой ее не стало.

Вчера, 09:13 by ninikkaПросмотров: 1 174Комментарии: 6
+25

Ключевые слова: Лешка нечисть бабка старуха авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kinigos
Вчера, 09:37
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (362|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 618
Приходили за бабушкой. Дела нужно было завершать, итоги подводить, а её не в ту степь понесло. Сама образ внука спроецировала.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: NEMO 1
Вчера, 13:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (290|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 617
История интересная и загадочная... +
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#3 написал: Jako tako
Вчера, 16:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (225|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 082
Я тоже думаю, что это за бабушкой приходили. Перед смертью люди даже вроде в здравом уме начинают видеть всякое разное. Кто-то мужей, умерших давно, а кто-то вон вполне живых Лешек.
Хорошо история написана.
Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Tigger power
Вчера, 17:19
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2918|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 005
Бедный Лёха, вот натерпелся. Может домовой хулиганил, как умел объяснял чтобы за бабкой присматривали лучше. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Сабелька
Вчера, 21:24
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 16
Комментариев: 244
Отличная история! Изложение на уровне
+++++
Зарегистрирован: 5.04.2016
#6 написал: Scarah Screams
Вчера, 23:38
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (135|0)
Публикаций: 128
Комментариев: 3 220
Люди, которые скоро... того, начинают видеть странное. Похоже, так и произошло. +
Зарегистрирован: 7.06.2012
            
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