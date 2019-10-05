Очень странные дела

ninikka Просмотров: 1 174 Комментарии: 6 +25 Вчера, 09:13 by

Моя хорошая приятельница Надежда приехала погостить к своим родственникам в ПГТ в Воронежской области. У них большая семья: восьмидесятидвухлетняя бабушка Соня, ее сын Николай – глава семейства, его дочь Ольга с мужем и самый младший член семьи – восьмилетний Лешка.Гостья прибыла в самый разгар семейной драмы. Бабушка Соня вдруг невзлюбила этого самого Лешку, хотя раньше в правнуке души не чаяла.Все началось с яблок. В тот год был такой знатный урожай, что яблоками засыпали все ящики, мешки, кастрюли, а когда тара закончилась, остальные ссыпали в большую кучу прямо на веранде. Собирали их весь день, чтобы в выходные отвезти на рынок. Утром домочадцы с удивлением обнаружили, что немалая часть тех яблок, что лежали в куче, раздавлены в лепешку.- Это Лешка нашкодил! – заявила бабушка Соня. – Я ночью слышала, как он бегал по веранде, хихикал и яблоки давил!- Я ночью спал! – фыркнул Лешка. – А если бы захотел поиграть, то придумал бы что-нибудь поумнее.Лешка малец, конечно, шустрый и хулиганистый, но в злостной порче имущества никогда замечен не был. А яблоки давить – развлечение и впрямь туповатое.В общем, яблок никому не было жалко, выкинули испорченные и забыли. Но надолго забыть не получилось.По утрам семейство стало находить куски глины с побелкой, которые кто-то словно вырезал из стены и разбрасывал по кухне. Сначала один кусок, потом несколько, и так чуть не всю стену за печкой кто-то расковырял до кирпича.Бабка Соня опять за свое:- Это Лешка! Я видела, как он ночью сидел на корточках и шпательком в стену тыкал.Лешка ревел и божился, что знать не знает, что такое « шпателек», и стену он не трогал.Рассерженный Николай с горяча отругал обоих: бабку, чтобы спала по ночам , а не шлялась, а Лешку пригрозил отдать в штукатуры, чтобы там ему растолковали, для чего нужен «шпателек».А дальше начались совсем уж странные дела. Все семейство обедало за столом, когда баба Соня тыча пальцем в гостиную воскликнула:- Лешка, Лешка, паршивец! Ты зачем под диван полез?Все дружно посмотрели в направлении, куда указывал бабсонин палец, но кроме кошки, пулей вылетевшей из-под дивана, никого не увидели.Затем бабка видела, как Лешка ковыряет отмычкой в замке ее сундука, который стоит в чулане, или что он орудует в погребе, в то время, когда Лешка играл на улице с друзьями.В общем, всем стало ясно, что крыша у бабы Сони потекла.В то утро Надежда проснулась рано, часов в пять, но еще нежилась в постели, как дверь в ее комнату осторожно открылась, пропуская бабу Соню, которая на цыпочках кралась к платяному шкафу, бормоча себе под нос:- Попался гаденыш! Вот теперь не уйдешь, я твой поганый рот с мылом вымою!Бабка резко дернула на себя дверки, и в тот же миг Надежда услышала из шкафа звонкий Лешкин голос:- От..си!Бабка ушла с головой с недра шкафа пытаясь достать паршивца, а Лешкин голос, давясь смехом, еще дважды выкрикнул это слово.Баба Соня без сил упала на пол. Подняла на Надю измученные глаза:- Ты слышала?Надежда ошарашенно кивнула.В тот же день Надежда предложила родным отпустить бабу Соню к ней погостить, может, на новом месте и нечисть в образе Лешки от старухи отвяжется.Переезд действительно помог, на новом месте Баба Соня вполне пришла в себя. И, когда через месяц вернулась в семью никаких «Лешек» она больше не видела. К сожалению, прожила не долго. Той же зимой ее не стало.

Ключевые слова: Лешка нечисть бабка старуха авторская история

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