TUNNEL.mp4

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:23

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел

Михаил типа Просмотров: 93 Комментарии: 1 +1 Вчера, 15:23 by

Всем привет! Меня не было на этом сайте уже несколько лет, и вот я вернулся и принес вам очередной файл!В общем, рылся я в просторах Youtube в поисках короткометражных фильмов и наткнулся на канал под названием "Short Shooting". Сам канал особо ничем не отличается от сотен тысяч других - какое-то лицо (скорее всего, автора) и рисованный котик на главной странице, что настроило меня на мысли о приятных и ярких видео.На мое удивление, у некоторых роликов довольно много просмотров, не смотря на количество подписчиков. Там есть куча всяких роликов, начиная от всяких мемов и заканчивая вполне годными, но очень короткими, если так можно назвать, фильмами. Мне же из нескольких десятков понравились лишь единицы.Ближе к теме. На этом канале есть ролик под названием TUNNEL.mp4, он был опубликован год назад, а его содержимое довольно странное. Не буду ничего приукрашивать - там показан тоннель, и в нем периодически появляется потихоньку приближающийся к камере человек, вот только двигается он очень криво. Конечно, если опираться на другие ролики канала, можно смело сказать, что все наиграно, но все же мне пару раз показалось, что он дергал руками так неестественно, что суставы просто должны были вылететь, наверное.Неприятный ролик, я был очень удивлен найти его среди всех других видео.

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