Сына!

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:25

Причина: Стилистика автора сохранена.

Orlando Просмотров: 866 Комментарии: 7 +28 Вчера, 21:25 by

Я часто задумываюсь над простым вопросом. Почему я часто сталкиваюсь с необъяснимыми вещами в своей жизни? Неужели только я это вижу, и больше ни с кем подобное из моего окружения не происходит? Ответ на этот вопрос имеет множество мнений и споров. Лично моё мнение, происходит это практически со всеми, другое дело отношение, мировоззрение и анализ к подобным вещам у всех разный. Мы живём современностью и прогрессом, активно пользуясь благами цивилизации и порой на многие вещи просто не обращаем внимание. Особенно при жизни в мегаполисах, где ритм жизни не позволяет взглянуть на простые вещи и понять их природу.История эта произошла со мной весной 2015 года. Так же на даче, именно в том месте, которое я описывал в предыдущей публикации. Можайский район, тихое местечко, рядом Бородинский заповедник. Так же недалеко Можайское водохранилище, природа, лес. Одно из моих многочисленных хобби - строительство, а на загородном участке для этого хобби есть место где разгуляться. Моим наставником по вопросам строительства всегда был мой тесть. Папа моей любимой супруги. Он всегда мог и подсказать, и поругать, и похвалить. Доброй души человек. Я называл его по-простому: батей, а он меня по-доброму: сыной, именно сыной, а не сыном.Однажды тесть построил большой навес для дров. Мастерил несколько дней, суть постройки была в, собственно, крыше, под которой хранились дрова и строительные материалы. Одной частью навес крепился к внешней стороне дома, с той стороны, где нет окон, второй частью постройка крепилась к забору из профлиста. В этом, как оказалось позже, и таился главный минус конструкции. Пару зим всё было благополучно, а вот очередной снежной зимы навес не пережил. Под давлением большой массы снега навес проломился и рухнул, при этом повредив забор. Несколько листов, на которые была нагрузка, были сильно повреждены и подлежали замене.Той зимой моего тестя не стало, он не увидел того что случилось с его детищем. А я пообещал всё это поправить, пообещал тёще и супруге. Пришлось долго разбирать поломанные доски и кровлю. Наконец подошла очередь исправить забор. Хочу отметить, я часто что-либо делая по хозяйству на даче, в ту весну заочно общался с тестем. Выглядело это в форме монолога. Возился с электрикой и заочно спрашивал у бати, куда он положил инструмент или правильно ли я делаю то или иное дело. Делал я это не ради шутки, просто верю в то, что души рядом, спрашивал и, не надеясь на ответ, продолжал начатое.Когда занялся починкой забора, купил в нужном количестве профлист, снял с помощью шуруповёрта повреждённые листы и принялся за восстановление испорченной изгороди. Осложнялась работа сильным ветром, что, учитывая расположение дачного посёлка, дело не редкое. С одной стороны лес, а с другой поля. Так что к ветрам мы уже привыкли. Работал я один, профлист сильно парусил, приходилось прижимать его к конструкциям, а затем пришивать к металлическим лагам. Искорёженные листы я, снимая, ставил рядом с не повреждённым забором. Работа продолжалась уже несколько часов, тишина разбавляемая порывами ветра да тихое шуршание шуруповёрта, вот и всё звуки окружающие меня всё это время.И вдруг вполне чёткий голос бати: Сына!!! Я на мгновение повернул голову и увидел как на меня летит искорёженный профлист, который я неосмотрительно просто приставил к забору, вместо того, чтобы положить на землю и прижать чем-либо тяжёлым. Очередной сильный порыв ветра просто напросто швырнул в меня ни чем не закреплённую конструкцию. От неожиданности я сделал шаг назад и, поскользнувшись, оказался в дренажной канаве которая опоясывает по периметру участок со стороны улицы. Лист лишь задел мне руку и немного повредил кожу. Убрав злосчастный металл, я ещё долго стоял в ступоре, осознавая случившееся. Ведь если бы не голос тестя, металлический лист прилетел бы мне в шею, и тогда последствия трудно спрогнозировать. Возможно, он мне и жизнь спас. Заочно я поблагодарил тестя за эту помощь. Помощь не из нашего, а иного мира. Находился я в здравом уме и светлой памяти, поэтому то, что мне показалось, исключаю. Уверен, что нечто подобное случалось со многими людьми, даже на этом ресурсе встречал подобные истории. Рад был описать вам свою.

Ключевые слова: Голос крыша тесть авторская история

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