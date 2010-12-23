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Истории из жизни

Сына!

Я часто задумываюсь над простым вопросом. Почему я часто сталкиваюсь с необъяснимыми вещами в своей жизни? Неужели только я это вижу, и больше ни с кем подобное из моего окружения не происходит? Ответ на этот вопрос имеет множество мнений и споров. Лично моё мнение, происходит это практически со всеми, другое дело отношение, мировоззрение и анализ к подобным вещам у всех разный. Мы живём современностью и прогрессом, активно пользуясь благами цивилизации и порой на многие вещи просто не обращаем внимание. Особенно при жизни в мегаполисах, где ритм жизни не позволяет взглянуть на простые вещи и понять их природу.

История эта произошла со мной весной 2015 года. Так же на даче, именно в том месте, которое я описывал в предыдущей публикации. Можайский район, тихое местечко, рядом Бородинский заповедник. Так же недалеко Можайское водохранилище, природа, лес. Одно из моих многочисленных хобби - строительство, а на загородном участке для этого хобби есть место где разгуляться. Моим наставником по вопросам строительства всегда был мой тесть. Папа моей любимой супруги. Он всегда мог и подсказать, и поругать, и похвалить. Доброй души человек. Я называл его по-простому: батей, а он меня по-доброму: сыной, именно сыной, а не сыном.

Однажды тесть построил большой навес для дров. Мастерил несколько дней, суть постройки была в, собственно, крыше, под которой хранились дрова и строительные материалы. Одной частью навес крепился к внешней стороне дома, с той стороны, где нет окон, второй частью постройка крепилась к забору из профлиста. В этом, как оказалось позже, и таился главный минус конструкции. Пару зим всё было благополучно, а вот очередной снежной зимы навес не пережил. Под давлением большой массы снега навес проломился и рухнул, при этом повредив забор. Несколько листов, на которые была нагрузка, были сильно повреждены и подлежали замене.

Той зимой моего тестя не стало, он не увидел того что случилось с его детищем. А я пообещал всё это поправить, пообещал тёще и супруге. Пришлось долго разбирать поломанные доски и кровлю. Наконец подошла очередь исправить забор. Хочу отметить, я часто что-либо делая по хозяйству на даче, в ту весну заочно общался с тестем. Выглядело это в форме монолога. Возился с электрикой и заочно спрашивал у бати, куда он положил инструмент или правильно ли я делаю то или иное дело. Делал я это не ради шутки, просто верю в то, что души рядом, спрашивал и, не надеясь на ответ, продолжал начатое.

Когда занялся починкой забора, купил в нужном количестве профлист, снял с помощью шуруповёрта повреждённые листы и принялся за восстановление испорченной изгороди. Осложнялась работа сильным ветром, что, учитывая расположение дачного посёлка, дело не редкое. С одной стороны лес, а с другой поля. Так что к ветрам мы уже привыкли. Работал я один, профлист сильно парусил, приходилось прижимать его к конструкциям, а затем пришивать к металлическим лагам. Искорёженные листы я, снимая, ставил рядом с не повреждённым забором. Работа продолжалась уже несколько часов, тишина разбавляемая порывами ветра да тихое шуршание шуруповёрта, вот и всё звуки окружающие меня всё это время.

И вдруг вполне чёткий голос бати: Сына!!! Я на мгновение повернул голову и увидел как на меня летит искорёженный профлист, который я неосмотрительно просто приставил к забору, вместо того, чтобы положить на землю и прижать чем-либо тяжёлым. Очередной сильный порыв ветра просто напросто швырнул в меня ни чем не закреплённую конструкцию. От неожиданности я сделал шаг назад и, поскользнувшись, оказался в дренажной канаве которая опоясывает по периметру участок со стороны улицы. Лист лишь задел мне руку и немного повредил кожу. Убрав злосчастный металл, я ещё долго стоял в ступоре, осознавая случившееся. Ведь если бы не голос тестя, металлический лист прилетел бы мне в шею, и тогда последствия трудно спрогнозировать. Возможно, он мне и жизнь спас. Заочно я поблагодарил тестя за эту помощь. Помощь не из нашего, а иного мира. Находился я в здравом уме и светлой памяти, поэтому то, что мне показалось, исключаю. Уверен, что нечто подобное случалось со многими людьми, даже на этом ресурсе встречал подобные истории. Рад был описать вам свою.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:25
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 21:25 by OrlandoПросмотров: 866Комментарии: 7
+28

Ключевые слова: Голос крыша тесть авторская история

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Комментарии

#1 написал: Баба Клава
Вчера, 21:34
+6
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3052|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 3 174
Круто. Вот за эту историю я зверски плюсую. Просто так такое не случается.
Зарегистрирован: 23.12.2010
        
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:38
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 883
Так приятно, когда люди так дружно живут. Даже в посмертии.
Но момент самого ремонта не читала, мне это скучно и непонятно sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#3 написал: Talisha
Вчера, 22:02
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2096|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 337
Очень приятная история!!!
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: NEMO 1
Вчера, 22:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (289|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 611
За историю +, судьба хранит вас)
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#5 написал: Del_mar
Сегодня, 01:46
+2
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Комментариев: 5
Родные места) история чудесная!
Зарегистрирован: 27.02.2018
#6 написал: Шахерезада
Сегодня, 13:26
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 129
Цитата: Баба Клава
Вот за эту историю я зверски плюсую.
Присоединяюсь и тоже категорически плюсую!!! Очень добрая история. Автор, Ваш тесть видно при жизни был очень хорошим человеком, а они как правило и оттуда заботятся о нас, защищают от беды, это наши Ангелы-Хранители. Светлая память Вашему тестю, а Вам и Вашей семье здоровья и благополучия.
Зарегистрирован: 24.05.2014
   
#7 написал: Спараксис
Сегодня, 20:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 78
Видимо хороший человек Ваш тесть, а вы ему как сын, что он от и туда Вас оберегает. Историю приятно читать, очень хорошо и граммотно написана)
Зарегистрирован: 22.06.2011
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