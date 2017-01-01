Черная воронка

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 11:59

Причина: Изменён раздел. Стилистика автора сохранена.

Елена Кармен Просмотров: 148 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 11:59 by

История моя. И приключилась она со мной в 2016 году.В моей комнате такое расположение мебели - моя кровать у стены напротив окна, в ногах стоит шкаф для моих вещей (в дальнейшем это важно). Все было как обычно в ту ночь - я легла спать, сплю я на боку, и руки всегда под одеялом (это тоже важно), засыпаю почти сразу. Сплю я, и то ли снится мне, то ли наяву - вижу над шкафом черную воронку, из нее дует холодом, я чувствую, как у меня мерзнут руки. Не могу ни пошевелиться, ни закричать - полное оцепенение, дикий страх, даже дышать было трудно. Длилось все это недолго - может, минуту, может, несколько секунд. Потом воронка исчезла и я проснулась, на спине, руки поверх одеяла сложены на груди крестом. В ту ночь я больше не уснула - было страшно. На вторую ночь все произошло снова. На третью уснуть я просто не решилась - подремала вечером и всю ночь бодрствовала.Я искала в интернете и по всем форумам объяснение этого кошмара. Один человек сказал, что воронка это следствие глубоких переживаний, еще один посоветовал купить ловец снов. Ловец снов я так и не купила, но воронка больше не появлялась.Хотелось бы узнать у пользователей сайта - что это было? Было ли с кем-то еще? И как от этого обезопасить себя?

Ключевые слова: Ночь воронка холод сон авторская история

Другие, подобные истории: