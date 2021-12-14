Тело Ивана Кузьмича

Тело Ивана КузьмичаНачало этой истории см. "УЧАСТОК № 41"
После третьего развода я никаких кладбищ уже не боялся.
Считал, что хуже быть не может. Да и по натуре я атеист: если кто-то там умер, то так тому и быть, а всё остальное от лукавого.
Зовут меня Николай Иванович Марченко.
Служил на флоте, однажды сам утопленника из воды вытаскивал, потом пожарником работал, повидал обгорелых и всяких таких... Так что разные сказки про кладбище - это пища для трусов. Наоборот, думаю - тишина, покой, летом соловьи в черёмухах поют; буду на лавочке сидеть, закаты там да рассветы встречать; я с детства люблю на облака смотреть.
Однако в один из последних дней апреля произошёл со мной странный случай.
Начну с того, что раньше, чёрт знает в какие времена, мимо кладбища проходила трамвайная линия (может, это была конка, не знаю), но потом могилы вышли за ограждение, и вот уже едет себе трамвай прямо посреди памятников, а рельсы чуток не до середины кладбища теперь доходят, где и заканчиваются тупиком.
Этим воспользовались несознательные граждане, стали возить своих покойников на трамвае... Дёшево, удобно, практично; но вскоре начальство догадалось (а может, местный салтыков-щедрин в газету наябедничал), что неправильно это, не гигиенично, и трамвай отменили; а на рельсы рукой махнули, вот они и ржавеют до сих пор. Но зато сторожу хорошо: идёшь в темноте в обход - с пути не собьёшься.
И вот как-то раз иду я так в полночь, как и положено по инструкции; зябко, пахнет мокрой корой, сырость, туман...
Телогрейка моя и кепка все пропитались влагой; и как-то так с трамвайных путей нечаянно отступил в сторону и сразу налетел на крест. Я вправо пошёл - чугунная ограда, как на грех фонарик в сторожке забыл. Зажигалкой щёлкнул, вот это туманище, в двух шагах ничего не видно... Ходил-ходил... опять подсветил себе зажигалкой, мать честная, да это ж могила Сулико!.. Есть тут одна молодая грузинка, к ней третий год неизвестный каждое воскресенье живые цветы приносит.
И как только угораздило меня так отклониться...
Взял влево, иду... И тут смотрю, человек сидит себе у свежей могилки, посиживает. Хвоя на венках ещё пахнет... Я ему:
- Гражданин, вы кто такой? Здесь нельзя быть... только своим...
Повернулся он ко мне и усмехнулся:
- А я и есть свой.
А сам весь дрожит, руки потирает, вроде как замёрз, да и немудрено. Лицо его показалось мне знакомо, и я несколько смутился. Может какой, думаю, по снабжению или из дневной охраны, я ведь недавно работаю, не всех ещё знаю - Козлова, сменщика своего, Трофима, дворника Егора, а остальных не очень.
- Отец, закурить у тебя не найдётся? - обратился он ко мне.
Я протянул ему папироску из пачки и зажигалкой чиркнул. Действительно, вижу лицо знакомое, худое такое, щёки впалые, от холода посинели. Говорю:
- А я тут недавно работаю и что-то, похоже, заблудился, шёл-шёл... и потерял рельсы под ногами.
- Да вот они, в двух шагах от тебя, - показал он мне.
И точно, как же это я не заметил. Попрощался и пошёл обратно, а сам думаю, ну где я этого мерзлявого чудака недавно видел? И тут бац - вспомнил! - на прошлой неделе в ритуальном зале гроб стоял, не иначе в этом гробу он и лежал! Ну этого не может быть, соображаю, глупость ведь, ясно. Где вы видели, чтобы покойники курили?
Я конечно атеист, но не простой, а любопытный атеист, сам привык до всего своим умом доходить. Вот тут и начал размышлять...
Наверное, он родственник того, что в гробу лежал, братаны они или, может, двойняшки. Один умер, а второй дома от тоски мыкался-мыкался и не выдержал, пошёл к брательнику на могилку, да и застрял там на ночь.
Конечно, всё так и есть, подумал я и снова успокоился. И тут меня опять осенило: а как же он прошёл, ворота-то на замок с вечера закрыты, есть конечно ещё и служебная дверь, но ключи от неё только у Елизаветы Климовны, директорши нашей ненаглядной. Разве она дала?
В общем, так ни до чего не додумавшись, я вернулся в сторожку, лёг на свою раскладушку и задремал. На следующий день я конечно навестил странную могилу, фото упокоенного там не было, но в холмик свежей земли был аккуратно воткнут деревянный крест и на нём прикручена шурупами табличка с именем усопшего, читаю: ТЕЛО ИВАН КУЗЬМИЧ.
Ну а где тут ударение поставить? Чёрт его разберёт...
И что теперь за всем этим может стоять?.. Ну ладно бы с девицей сидел, тут всё ясно - уединения ищут. Но ведь он один был. Как перст. Если человеку дана свобода, он куда хочешь забредёт, это понятно... была бы только цель и потребность... А какая может быть потребность сидеть одному ночью у свежей могилки?
А вот если с изнанки на проблему взглянуть, то живого покойника увидеть - это вам не блоху подковать. Вот такой мой полный ответ. А вообще, это моё конкретное упущение, спросить бы надо было этого ипохондрика, кто он и откуда, и чего тут расселся - я ведь сторож, в полномочиях нахожусь - жаль не догадался.
24-12-2021, 17:21 by Юрий ТихонскойПросмотров: 1 089Комментарии: 15
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