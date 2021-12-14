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Истории из жизни

Тело Ивана Кузьмича

Начало этой истории см. "УЧАСТОК № 41"

После третьего развода я никаких кладбищ уже не боялся.
Считал, что хуже быть не может. Да и по натуре я атеист: если кто-то там умер, то так тому и быть, а всё остальное от лукавого.
Зовут меня Николай Иванович Марченко.
Служил на флоте, однажды сам утопленника из воды вытаскивал, потом пожарником работал, повидал обгорелых и всяких таких... Так что разные сказки про кладбище - это пища для трусов. Наоборот, думаю - тишина, покой, летом соловьи в черёмухах поют; буду на лавочке сидеть, закаты там да рассветы встречать; я с детства люблю на облака смотреть.

Однако в один из последних дней апреля произошёл со мной странный случай.
Начну с того, что раньше, чёрт знает в какие времена, мимо кладбища проходила трамвайная линия (может, это была конка, не знаю), но потом могилы вышли за ограждение, и вот уже едет себе трамвай прямо посреди памятников, а рельсы чуток не до середины кладбища теперь доходят, где и заканчиваются тупиком.

Этим воспользовались несознательные граждане, стали возить своих покойников на трамвае... Дёшево, удобно, практично; но вскоре начальство догадалось (а может, местный салтыков-щедрин в газету наябедничал), что неправильно это, не гигиенично, и трамвай отменили; а на рельсы рукой махнули, вот они и ржавеют до сих пор. Но зато сторожу хорошо: идёшь в темноте в обход - с пути не собьёшься.

И вот как-то раз иду я так в полночь, как и положено по инструкции; зябко, пахнет мокрой корой, сырость, туман...
Телогрейка моя и кепка все пропитались влагой; и как-то так с трамвайных путей нечаянно отступил в сторону и сразу налетел на крест. Я вправо пошёл - чугунная ограда, как на грех фонарик в сторожке забыл. Зажигалкой щёлкнул, вот это туманище, в двух шагах ничего не видно... Ходил-ходил... опять подсветил себе зажигалкой, мать честная, да это ж могила Сулико!.. Есть тут одна молодая грузинка, к ней третий год неизвестный каждое воскресенье живые цветы приносит.

И как только угораздило меня так отклониться...
Взял влево, иду... И тут смотрю, человек сидит себе у свежей могилки, посиживает. Хвоя на венках ещё пахнет... Я ему:
- Гражданин, вы кто такой? Здесь нельзя быть... только своим...
Повернулся он ко мне и усмехнулся:
- А я и есть свой.
А сам весь дрожит, руки потирает, вроде как замёрз, да и немудрено. Лицо его показалось мне знакомо, и я несколько смутился. Может какой, думаю, по снабжению или из дневной охраны, я ведь недавно работаю, не всех ещё знаю - Козлова, сменщика своего, Трофима, дворника Егора, а остальных не очень.
- Отец, закурить у тебя не найдётся? - обратился он ко мне.
Я протянул ему папироску из пачки и зажигалкой чиркнул. Действительно, вижу лицо знакомое, худое такое, щёки впалые, от холода посинели. Говорю:
- А я тут недавно работаю и что-то, похоже, заблудился, шёл-шёл... и потерял рельсы под ногами.
- Да вот они, в двух шагах от тебя, - показал он мне.

И точно, как же это я не заметил. Попрощался и пошёл обратно, а сам думаю, ну где я этого мерзлявого чудака недавно видел? И тут бац - вспомнил! - на прошлой неделе в ритуальном зале гроб стоял, не иначе в этом гробу он и лежал! Ну этого не может быть, соображаю, глупость ведь, ясно. Где вы видели, чтобы покойники курили?

Я конечно атеист, но не простой, а любопытный атеист, сам привык до всего своим умом доходить. Вот тут и начал размышлять...
Наверное, он родственник того, что в гробу лежал, братаны они или, может, двойняшки. Один умер, а второй дома от тоски мыкался-мыкался и не выдержал, пошёл к брательнику на могилку, да и застрял там на ночь.
Конечно, всё так и есть, подумал я и снова успокоился. И тут меня опять осенило: а как же он прошёл, ворота-то на замок с вечера закрыты, есть конечно ещё и служебная дверь, но ключи от неё только у Елизаветы Климовны, директорши нашей ненаглядной. Разве она дала?

В общем, так ни до чего не додумавшись, я вернулся в сторожку, лёг на свою раскладушку и задремал. На следующий день я конечно навестил странную могилу, фото упокоенного там не было, но в холмик свежей земли был аккуратно воткнут деревянный крест и на нём прикручена шурупами табличка с именем усопшего, читаю: ТЕЛО ИВАН КУЗЬМИЧ.
Ну а где тут ударение поставить? Чёрт его разберёт...

И что теперь за всем этим может стоять?.. Ну ладно бы с девицей сидел, тут всё ясно - уединения ищут. Но ведь он один был. Как перст. Если человеку дана свобода, он куда хочешь забредёт, это понятно... была бы только цель и потребность... А какая может быть потребность сидеть одному ночью у свежей могилки?
А вот если с изнанки на проблему взглянуть, то живого покойника увидеть - это вам не блоху подковать. Вот такой мой полный ответ. А вообще, это моё конкретное упущение, спросить бы надо было этого ипохондрика, кто он и откуда, и чего тут расселся - я ведь сторож, в полномочиях нахожусь - жаль не догадался.

24-12-2021, 17:21 by Юрий ТихонскойПросмотров: 1 089Комментарии: 15
+16

Ключевые слова: Тело Иван Кузьмич кладбище сторож ночь мертвец покойник сигарета авторская история

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Комментарии

#1 написал: User163
24 декабря 2021 17:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Я вообще не понимаю как люди не боятся на кладбищах и а моргах работают. Жуть.
Зарегистрирован: 14.12.2021
#2 написал: Eifersucht
24 декабря 2021 20:00
+1
Группа: Посетители
Репутация: (91|-6)
Публикаций: 22
Комментариев: 2 221
У Марченко Николая Ивановича нервы из металлического сплава. Но мне кажется, что Николай Иванович уж сильно закладывал за воротник, раз задремал после возвращения в сторожку. А Елизавета Климовна завсегда бы дала... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Юрий Тихонской
24 декабря 2021 20:42
+1
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 36
Цитата: User163
Я вообще не понимаю как люди не боятся на кладбищах и а моргах работают. Жуть.

Они не только работают в моргах, так ещё и едят на тех же столах, где покойников разделывают... Всё дело в привычке.
Зарегистрирован: 14.05.2016
#4 написал: Jako tako
24 декабря 2021 21:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 989
Хорошая стилизация, прямо представляешь сразу этого Николая Ивановича. Интересно, люди когда-нибудь начнут понимать разницу между «пожарный» и «пожарник»? Вопрос риторический. Знаю, что никогда не начнут.
По истории, интересная байка.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: bali
24 декабря 2021 22:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 20
Интересно, но это же не первая история, когда люди наяву видят и разговаривают с людьми, а потом оказывается что человек уже какое то время на том свете. Что то в этом есть.

Зарегистрирован: 30.12.2016
#6 написал: Kreisleiter13
24 декабря 2021 22:41
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 421
Цитата: Jako tako
Интересно, люди когда-нибудь начнут понимать разницу между «пожарный» и «пожарник»? Вопрос риторический. Знаю, что никогда не начнут.

Вот тоже в глаза бросилось.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#7 написал: Kinigos
24 декабря 2021 22:54
+2
Группа: Посетители
Репутация: (320|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 498
В первой части рассказчика Николай Устинович звали и апосля того случая он с кладбища уволился.
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#8 написал: Юрий Тихонской
24 декабря 2021 22:55
+2
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 36
Цитата: Jako tako
Хорошая стилизация, прямо представляешь сразу этого Николая Ивановича. Интересно, люди когда-нибудь начнут понимать разницу между «пожарный» и «пожарник»? Вопрос риторический. Знаю, что никогда не начнут.
По истории, интересная байка.


Вопрос

Какая разница между пожарником и пожарным? А то в сегодняшней «Комсомолке» на «Детской страничке» малышам велели запомнить, что пожарник – тот, кто устроил пожар, а пожарный – тот, кто гасит.

С конца XIХ – начала ХХ века в разговорно-обиходной речи, в нелитературном просторечии вместо слова пожарный («член, служитель пожарной команды») стали употреблять существительное пожарник. Сами пожарные-профессионалы такое именование не приняли, считая его для себя оскорбительным, потому что пожарниками обычно называли инвалидов заштатных пожарных команд, а также пожарных-любителей, членов добровольных пожарных дружин (такое значение слова пожарник зафиксировано в «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова; ср. известное спит, как пожарник) (см. Скворцов, 1995).
Зарегистрирован: 14.05.2016
#9 написал: Kreisleiter13
24 декабря 2021 23:09
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 421
Цитата: Kinigos
В первой части рассказчика Николай Устинович звали и апосля того случая он с кладбища уволился.

Однофамилец видать. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#10 написал: Arhip
Вчера, 01:17
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1858|0)
Публикаций: 87
Комментариев: 1 794
Цитата: Jako tako
Хорошая стилизация, прямо представляешь сразу этого Николая Ивановича. Интересно, люди когда-нибудь начнут понимать разницу между «пожарный» и «пожарник»? Вопрос риторический. Знаю, что никогда не начнут.


У меня знакомый ПОЖАРНЫЙ за "пожарника" может и морду набить
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#11 написал: Юрий Тихонской
Вчера, 10:11
+1
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Репутация: (10|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 36
Цитата: Kinigos
В первой части рассказчика Николай Устинович звали и апосля того случая он с кладбища уволился.


Извиняюсь, ошибся когда перепечатывал. Конечно Николай Устинович

Цитата: Arhip
Цитата: Jako tako
Хорошая стилизация, прямо представляешь сразу этого Николая Ивановича. Интересно, люди когда-нибудь начнут понимать разницу между «пожарный» и «пожарник»? Вопрос риторический. Знаю, что никогда не начнут.


У меня знакомый ПОЖАРНЫЙ за "пожарника" может и морду набить

Да, это они не любят
Зарегистрирован: 14.05.2016
#12 написал: User163
Вчера, 10:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 11
Цитата: Юрий Тихонской
Цитата: User163
Я вообще не понимаю как люди не боятся на кладбищах и а моргах работают. Жуть.

Они не только работают в моргах, так ещё и едят на тех же столах, где покойников разделывают... Всё дело в привычке.

Я понимаю, что работу на кладбищах и в моргах кому-то надо делать, но принимать пищу на анатомических столах (?!), думаю перебор.
Зарегистрирован: 14.12.2021
#13 написал: Юрий Тихонской
Вчера, 10:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 36
Цитата: User163
Я понимаю, что работу на кладбищах и в моргах кому-то надо делать, но принимать пищу на анатомических столах (?!), думаю перебор.

У меня мама в больнице работала (ЦРБ), а рядом был морг и вот однажды она зашла туда по работе, а они сидят и чай пьют за этими столами. бутерброды разложили...правда газетку постелили всё же...
Зарегистрирован: 14.05.2016
#14 написал: ЛорБор
Вчера, 14:10
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 58
У меня вопрос, какая нужда ночами на кладбище обход делать? Думаю в реальности данной фигнёй никто не занимается. А для того что бы историйку состряпать и посылают своих героев на кладбище ночами колесить.
Зарегистрирован: 5.05.2018
#15 написал: Talisha
Вчера, 15:39
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 189
Ну встретил покойника и что страшного в этом? Они же не навредят. А вот живые могут...
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