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Истории из жизни

УЧАСТОК № 41

МОЙ РАССКАЗ НЕ НУЖДАЕТСЯ В СВИДЕТЕЛЯХ...Я САМ И УЧАСТНИК, И СВИДЕТЕЛЬ.

Было это в 60-х годах. Я тогда как раз охромел после третьего развода (упал с мотоцикла). Помыкался-помыкался... работу хромому найти трудно. А бывшие жёны шипят: "Алименты давай - дети есть хотят." И когда мне предложили место ночного сторожа на кладбище, я даже не раздумывал. Не то чтобы я не боялся покойников, а не любил просто все эти похоронные дела, но делать нечего.

Городок наш небольшой, можно сказать, достаточно средний: вокруг сопки и хвойные леса, на Мытовой горе есть несколько древних курганов, которым за тысячу лет, а кладбище прямо на окраине.

Правда окраина эта самая, что ни на есть мерзкая: запустение, кирпичные руины, сараи, лачуги и т.д. Город с другой стороны стал домами, да магазинами прирастать, а сюда только покойников везли.

Зовут меня Николай Устинович, мужчина я, можно сказать, поживший. Отвечу тем, кто считает меня старым: я с первого раза ниткой в иголку попадаю.
Так вот, первые две ночи я хорошо отдежурил. Фонари горят только на входе - два, а само кладбище не освещается и огорожено высоким забором, да и зачем покойникам свет - не люди же. Но ночью, с пути не собьёшься, идёшь по дорожке, кирзачами постукиваешь для бодрости, фонариком себе подсвечиваешь, а то и папироску раскуришь, как и положено по инструкции: в полночь и под утро, когда уже светает. Тихо, хорошо, туман только сильный наплывает, весна в том году поздняя была, снег до конца апреля всё тает и тает, так что пробирает сыростью до костей. Но в сторожку придёшь, отогреешься, просушишься, вздремнёшь на раскладушке и опять "готов к труду и обороне".

Есть на кладбище участок под номером 41, там пленные немцы похоронены - лагерей вокруг города во время и после войны много было - он в самой глубине с трёх сторон болотом окружён, место глухое, заболоченное, всё ивняком поросло, одним словом, поганое место.

Немчуру дохлую там прямо в воду кидали, да не по одному, а сразу по десятку (а то где могил напасёшься, там их целая дивизия лежит, хотя, впрочем, никто и не считал сколько) ни крестов, ни колышков, ничего такого, понятно, нет и в помине, разве что кочки да осока.

И вот на пятую или шестую ночь, в полночь, занесла меня туда нелёгкая: иду и вдруг слышу будто бы фрицы в ивняке "шпрейхают" по-своему, хохочут и даже на губной гармошке наигрывают. Отчётливо слышу, не глухой - я в школе немецкий учил, пару слов-то с тех пор помню. Что за чертовщина? А тут ещё и затвором клацнули...

И побежали от страха мурашки у меня по спине и так нехорошо стало, вроде мужчина я сильный, а очень погано на душе от всего этого.

Посветил фонариком - никого, только ветер в ивняке ветки качает. Показалось? Потом опять - гармошка запиликала. Нет, не показалось, точно пиликает.

Я скорее рысцой обратно, а сам всё время оглядываюсь, не идёт ли кто за мной по следу.

Ладно, прибежал в сторожку, заперся изнутри на все засовы, сижу и думаю: "Может совы какие со своим выводком там поселились, страху наводят на людей... А может просто ветер разыгрался свистит в ветках вот и грезится...чёрт-те что."

Не стал я никому про этот случай рассказывать ни на следующее утро, ни в дальнейшем.

Не хотел стать объектом насмешек, но больше туда не ходил даже днём, а через два месяца и с кладбища уволился.


Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:19
Сегодня, 09:19 by Юрий ТихонскойПросмотров: 601Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Сторож кладбище полночь немцы авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 09:30
+1
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Комментариев: 150
за историю плюс. Значит все-таки есть что-то может память какая-то на физическом уровне остается
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 10:48
0
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Комментариев: 1 383
Кто-то лязг гусениц и рёв моторов слышит. Эхо войны.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#3 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:09
+1
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Комментариев: 6 738
Как Юрий стал Николаем? Не иначе, немчура проклятущая подменили laughing
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 11:43
0
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Публикаций: 2
Комментариев: 962
Цитата: зелёное яблочко
Как Юрий стал Николаем? Не иначе, немчура проклятущая подменили laughing

Меня тоже беспокоит этот вопрос. Даже есть не могу.
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#5 написал: Юрий Тихонской
Сегодня, 13:38
0
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Публикаций: 12
Комментариев: 27
Да всё просто: история рассказана мне со слов Николая Устиновича Марченко, которого, к сожалению, уже нет в живых.
Зарегистрирован: 14.05.2016
#6 написал: krux
Сегодня, 14:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 116
Цитата: Юрий Тихонской
Да всё просто: история рассказана мне со слов Николая Устиновича Марченко, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Вот это бы в самом начале рассказа писать, а не в комментариях после удивлённых вопросов
Зарегистрирован: 24.04.2018
#7 написал: Luminary
Сегодня, 17:54
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Публикаций: 15
Комментариев: 1 693
Это творческая история как из сборника рассказов.

Цитата: Юрий Тихонской
Да всё просто: история рассказана мне со слов Николая Устиновича Марченко, которого, к сожалению, уже нет в живых.

Не стал я никому про этот случай рассказывать ни на следующее утро, ни в дальнейшем.

но плюс поставила
Зарегистрирован: 20.01.2014
    
#8 написал: odinokiy putnik
Сегодня, 19:41
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Публикаций: 1
Комментариев: 285
М..да, вот меня всегда удивляет, зачем сторож?, что сторожить да еще и ночью. Покойники, что-ли разбегутся? Вандалы если? Так они и среди бела дня могут устроить что угодно.
В моём городе, в лихие 90-е, тащили металл средь бела дня. Но, видимо, из-за сиюминутного обогащения они не думали, что рано или поздно за свои деяния они ответят; не сегодня, так
через годы награда настигнет своего героя. Вот, что страшно, вот о чём они не думают в погоне за выгодой. Так, что сторож по имени Плата по счетам будет покруче, чем ночник с колотушкой.
Зарегистрирован: 29.01.2016
#9 написал: Arhip
Сегодня, 20:04
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1844|0)
Публикаций: 86
Комментариев: 1 779
Это совы были они любят по немецки говорить и на губной гармошке играть когда напьются
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
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