УЧАСТОК № 41

Новость отредактировал Kiria - Сегодня, 09:19

Юрий Тихонской Просмотров: 601 Комментарии: 9 +9 Сегодня, 09:19 by

МОЙ РАССКАЗ НЕ НУЖДАЕТСЯ В СВИДЕТЕЛЯХ...Я САМ И УЧАСТНИК, И СВИДЕТЕЛЬ.Было это в 60-х годах. Я тогда как раз охромел после третьего развода (упал с мотоцикла). Помыкался-помыкался... работу хромому найти трудно. А бывшие жёны шипят: "Алименты давай - дети есть хотят." И когда мне предложили место ночного сторожа на кладбище, я даже не раздумывал. Не то чтобы я не боялся покойников, а не любил просто все эти похоронные дела, но делать нечего.Городок наш небольшой, можно сказать, достаточно средний: вокруг сопки и хвойные леса, на Мытовой горе есть несколько древних курганов, которым за тысячу лет, а кладбище прямо на окраине.Правда окраина эта самая, что ни на есть мерзкая: запустение, кирпичные руины, сараи, лачуги и т.д. Город с другой стороны стал домами, да магазинами прирастать, а сюда только покойников везли.Зовут меня Николай Устинович, мужчина я, можно сказать, поживший. Отвечу тем, кто считает меня старым: я с первого раза ниткой в иголку попадаю.Так вот, первые две ночи я хорошо отдежурил. Фонари горят только на входе - два, а само кладбище не освещается и огорожено высоким забором, да и зачем покойникам свет - не люди же. Но ночью, с пути не собьёшься, идёшь по дорожке, кирзачами постукиваешь для бодрости, фонариком себе подсвечиваешь, а то и папироску раскуришь, как и положено по инструкции: в полночь и под утро, когда уже светает. Тихо, хорошо, туман только сильный наплывает, весна в том году поздняя была, снег до конца апреля всё тает и тает, так что пробирает сыростью до костей. Но в сторожку придёшь, отогреешься, просушишься, вздремнёшь на раскладушке и опять "готов к труду и обороне".Есть на кладбище участок под номером 41, там пленные немцы похоронены - лагерей вокруг города во время и после войны много было - он в самой глубине с трёх сторон болотом окружён, место глухое, заболоченное, всё ивняком поросло, одним словом, поганое место.Немчуру дохлую там прямо в воду кидали, да не по одному, а сразу по десятку (а то где могил напасёшься, там их целая дивизия лежит, хотя, впрочем, никто и не считал сколько) ни крестов, ни колышков, ничего такого, понятно, нет и в помине, разве что кочки да осока.И вот на пятую или шестую ночь, в полночь, занесла меня туда нелёгкая: иду и вдруг слышу будто бы фрицы в ивняке "шпрейхают" по-своему, хохочут и даже на губной гармошке наигрывают. Отчётливо слышу, не глухой - я в школе немецкий учил, пару слов-то с тех пор помню. Что за чертовщина? А тут ещё и затвором клацнули...И побежали от страха мурашки у меня по спине и так нехорошо стало, вроде мужчина я сильный, а очень погано на душе от всего этого.Посветил фонариком - никого, только ветер в ивняке ветки качает. Показалось? Потом опять - гармошка запиликала. Нет, не показалось, точно пиликает.Я скорее рысцой обратно, а сам всё время оглядываюсь, не идёт ли кто за мной по следу.Ладно, прибежал в сторожку, заперся изнутри на все засовы, сижу и думаю: "Может совы какие со своим выводком там поселились, страху наводят на людей... А может просто ветер разыгрался свистит в ветках вот и грезится...чёрт-те что."Не стал я никому про этот случай рассказывать ни на следующее утро, ни в дальнейшем.Не хотел стать объектом насмешек, но больше туда не ходил даже днём, а через два месяца и с кладбища уволился.

Ключевые слова: Сторож кладбище полночь немцы авторская история

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