Привратник у озера

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:08

Причина: Авторская стилистика сохранена

Vaalfegor Просмотров: 412 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 06:08 by

Озеро у нас одно в деревне. Разрыли тракторами негодяи реку полвека назад, построили плотину, и вышло озеро. Дело все в том, что недалеко совсем от озёра - деревенское кладбище. Уровнем оно выше реки и выше намного. Хоронить может стали жадные до земли ближе, не знаю.А летом жарко у нас, купаются все. Я ещё тогда внимание на близость кладбища совсем не обращал. Заплыл далеко, перестал аж слышать шум веселой ребятни. Но, вдруг силы иссякать стали у меня. До берега далеко, откуда приплыл. Я поплыл куда-то вперёд. Нырнул, проплыл под водой. Вынырнул, а тут со стороны берега лесного передо мной вылетела тёмная в капюшоне фигура, одетая, словно в чёрное широкополое платье. Протер я мокрые глаза, а не пропала фигура та, летает над водой! На береге том - ни одного рыбака. И я понимаю, что берег этот со стороны кладбища. Носится тень над водой, носится - и давай на меня. Нырнул я под воду, и стал молитвы читать. С минутy просидевши под водой, вынырнул. И - ура - вынырнул в этом мире, спокойно до берега доплыл. Посмотрел - стоят старые заросшие могилы без ограды, на разные стороны воткнутые в землю. Отдохнул и ушел вдоль берега к одежке. Я долго ещё гуглил затем все это, но ничего толкового не нашёл. Понял, что раньше водоем от чумы делали и от эпидемий.В дальнейшем как-то раз проезжали мы вечером на машине мимо кладбища, а тень огромная и широкая эта на последней могиле сидит, грустно памятник обняв, края платья своего, словно щупальца распуская в разные стороны, - видел пару секунд это. Нарыл информацию затем, что у кладбищ есть особый дух-охранитель - Привратник. А тут ни забора вокруг кладбища нет, ни ворот, вот бедняга грустит и кидается. А сны мне потом об этом, только без тени, ещё долго снились.Может, я забыл что-то понять там, как приплыл? Злой этот дух или нейтральный? Наводит ли он чуму, или охраняет от нее?Есть среди нас маги, те, кто знает на это ответ ?P.S. Mожет, этот товарищ там на кладбище в своеобразный СИМс играет, и важно понять, злой он или добрый - обустраивает тех, кто "сам" к нему приходит или новых 'тамагочи' себе приманивает?

Ключевые слова: Kладбище привратник призрак река озеро авторская история

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