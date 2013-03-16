Привратник у озера

Привратник у озераОзеро у нас одно в деревне. Разрыли тракторами негодяи реку полвека назад, построили плотину, и вышло озеро. Дело все в том, что недалеко совсем от озёра - деревенское кладбище. Уровнем оно выше реки и выше намного. Хоронить может стали жадные до земли ближе, не знаю.
А летом жарко у нас, купаются все. Я ещё тогда внимание на близость кладбища совсем не обращал. Заплыл далеко, перестал аж слышать шум веселой ребятни. Но, вдруг силы иссякать стали у меня. До берега далеко, откуда приплыл. Я поплыл куда-то вперёд. Нырнул, проплыл под водой. Вынырнул, а тут со стороны берега лесного передо мной вылетела тёмная в капюшоне фигура, одетая, словно в чёрное широкополое платье. Протер я мокрые глаза, а не пропала фигура та, летает над водой! На береге том - ни одного рыбака. И я понимаю, что берег этот со стороны кладбища. Носится тень над водой, носится - и давай на меня. Нырнул я под воду, и стал молитвы читать. С минутy просидевши под водой, вынырнул. И - ура - вынырнул в этом мире, спокойно до берега доплыл. Посмотрел - стоят старые заросшие могилы без ограды, на разные стороны воткнутые в землю. Отдохнул и ушел вдоль берега к одежке. Я долго ещё гуглил затем все это, но ничего толкового не нашёл. Понял, что раньше водоем от чумы делали и от эпидемий.
В дальнейшем как-то раз проезжали мы вечером на машине мимо кладбища, а тень огромная и широкая эта на последней могиле сидит, грустно памятник обняв, края платья своего, словно щупальца распуская в разные стороны, - видел пару секунд это. Нарыл информацию затем, что у кладбищ есть особый дух-охранитель - Привратник. А тут ни забора вокруг кладбища нет, ни ворот, вот бедняга грустит и кидается. А сны мне потом об этом, только без тени, ещё долго снились.
Может, я забыл что-то понять там, как приплыл? Злой этот дух или нейтральный? Наводит ли он чуму, или охраняет от нее?
Есть среди нас маги, те, кто знает на это ответ ?
P.S. Mожет, этот товарищ там на кладбище в своеобразный СИМс играет, и важно понять, злой он или добрый - обустраивает тех, кто "сам" к нему приходит или новых 'тамагочи' себе приманивает?
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 06:08
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 06:08 by VaalfegorПросмотров: 412Комментарии: 2
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