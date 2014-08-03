Парень с кладбища

Парень с кладбищаЭтот случай произошел год назад, я до сих пор боюсь этого места...
Мой Илья погиб в страшной аварии - машина сбила его на огромной скорости.
Он умер сразу, не дожил даже до приезда скорой...
Две недели у меня была депрессия, я вообще перестала есть, похудела на 20 кг. На похоронах я просто упала возле могилы. Плакала, дрожала, повторяла: "Илья, милый, вернись"...
Однажды на кладбище, я услышала голос позади меня:
- Ты чего плачешь?
Я обернулась. Там стоял парень лет 20-22. Он улыбался.
- Парень умер?
Я молча кивнула.
- Я тебя так понимаю... У меня тоже Вика умерла, - и он кивнул в сторону могилы, засыпанной цветами. - Ее утопили.
- А может они встретились на том свете и там счастливы, - предположила я.
- Может быть. Кстати, меня Андрей зовут. Андрей Загратин. А тебя как?
- Даша Крошкина.
Мы поговорили, подружились. Мне он даже понравился.
Через 2 месяца дружбы мы стали встречаться. Андрей помог мне перенести смерть Ильи.
Мы вдвоем ходили на кладбище, клали цветы на могилы...
Сначала все шло хорошо. Но потом я стала замечать странности...
Иногда его не было целыми днями дома. В такие дни я одна ходила на кладбище.
И вот, однажды иду я к могиле Ильи, смотрю на чужие надгробия. И вдруг вижу: Андрей Загратин, 1987-2012 год...
Я несколько минут просто смотрела на это, а потом бросилась с кладбища.
С тех пор я Андрея не видела.
Автор - Королева Кошмара.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:06
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 13:06 by Сделано_в_СССРПросмотров: 72Комментарии: 1
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