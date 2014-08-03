Парень с кладбища

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 13:06

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 72 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:06 by

Этот случай произошел год назад, я до сих пор боюсь этого места...Мой Илья погиб в страшной аварии - машина сбила его на огромной скорости.Он умер сразу, не дожил даже до приезда скорой...Две недели у меня была депрессия, я вообще перестала есть, похудела на 20 кг. На похоронах я просто упала возле могилы. Плакала, дрожала, повторяла: "Илья, милый, вернись"...Однажды на кладбище, я услышала голос позади меня:- Ты чего плачешь?Я обернулась. Там стоял парень лет 20-22. Он улыбался.- Парень умер?Я молча кивнула.- Я тебя так понимаю... У меня тоже Вика умерла, - и он кивнул в сторону могилы, засыпанной цветами. - Ее утопили.- А может они встретились на том свете и там счастливы, - предположила я.- Может быть. Кстати, меня Андрей зовут. Андрей Загратин. А тебя как?- Даша Крошкина.Мы поговорили, подружились. Мне он даже понравился.Через 2 месяца дружбы мы стали встречаться. Андрей помог мне перенести смерть Ильи.Мы вдвоем ходили на кладбище, клали цветы на могилы...Сначала все шло хорошо. Но потом я стала замечать странности...Иногда его не было целыми днями дома. В такие дни я одна ходила на кладбище.И вот, однажды иду я к могиле Ильи, смотрю на чужие надгробия. И вдруг вижу: Андрей Загратин, 1987-2012 год...Я несколько минут просто смотрела на это, а потом бросилась с кладбища.С тех пор я Андрея не видела.Автор - Королева Кошмара.

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