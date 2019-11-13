Изба

Летяга Просмотров: 851 Комментарии: 8 +16 Вчера, 10:25 by

В нашем посёлке развлечений было не очень-то много. Особенно, если ты взрослый. Детям проще: схватили каждый по палке, выбежали на гору, и вот уже в родном посёлке начался целый рыцарский турнир.Взрослым труднее: рыцарский турниры тогда были не в моде. Развлекались как могли: телевизор, посиделки за рюмкой горячительного, иногда ночной клуб, если становилось совсем скучно. А народ поактивнее любил охоту и рыбалку. В каждом доме, в каждом подъезде обязательно можно было найти заядлого охотника или рыбака. А вместе с тем сложно было найти рыбака/охотника, который бы не знал про "проклятую избу", которую все старались обходить стороной.К сожалению, не могу уже вспомнить, где конкретно она находилась. Помню только, что далековато от посёлка, где-то глубоко в лесу. Какие-то любители лесных вылазок построили себе избу в лесу, чтобы было место для ночёвки, если приезжали на несколько дней.Не знаю, сколько ей было лет, этой избе. Не знаю ее предысторию. Но регулярно, от самых разных людей, пожилых и помоложе, скептиков и особо впечатлительных слышал множество самых разных историй. Все как один говорили, что изба проклята. И вот несколько историй.Два мужика, папины друзья, во время рыбалки остановились на ночь в избе, так как утром планировали рыбалку продолжить.Начинало темнеть, пора было сворачиваться и идти в избу, варить уху да ложиться спать. Договорились, что один пойдёт вперёд и начнёт готовить, пока второй все соберёт и найдёт хорошее место "припарковать" лодку.Дальше с его слов.Прихожу в избу, ноги совсем не держат, устал за день, будто поле целое в одиночку вспахал. Решил прилечь ненадолго, отдохнуть, дух перевести, а после приняться за уху. В избе стояло две двухярусные кровати. Лёг на одну из них, на второй ярус, и будто немного задремал. Проснулся от того, что дверью хлопнул кто-то. Поворачиваюсь и вижу, как по лестнице на второй ярус ко мне ползёт старуха: седая, кожа обвисла, будто ей лет 120 уже, не меньше, прямиком из фильма ужасов.Поднимается медленно, смотрит на меня не сводя взгляд и улыбается ехидно. Я замер от страха, пошевелиться не могу. Все что смог, так это отвернуться обратно лицом к стенке и закрыть глаза, в надежде, что это все мне снится. А сам чувствую, как она позади меня улеглась, и руку на меня положила.Пролежал так минуты две, а она все это время шепчет что-то, тихо-тихо, слов не разобрать, и смеётся. Волосы на голове дыбом встали, затылком чувствую дыхание её.Не выдержал, внезапно осмелел, повернулся и как закричу: "Пошла вон!". И бабка тут же, в эту секунду, как сквозь землю провалилась.Второй товарищ вернулся через пару минут, в историю не поверил. Пока не наступила ночь. Не мог уснуть и все сидел за столом у окошка, посматривал на догорающий огонь, во дворе разведенный, как вдруг увидел, как меж деревьев неподалёку от избы старуха стоит и на него смотрит.Поверил. Разбудил товарища, рассказал. Сидели вдвоём до утра, уснуть не могли от страха. Утром собрали вещи и уехали. Больше в избе не останавливались.Дядя моего друга рассказывал свой печальный опыт.Ушёл зимой на охоту один. Решил в избе остановиться на ночь. Приехал рано утром, протопил печь хорошенько, ушёл на охоту.Как темнеть начало, вернулся в избу, поужинал и завалился спать. Дальше с его слов.Не успел прилечь, как слышу звук шагов на улице. Ходит кто-то. Решил, что показалось. Лежу, а сам прислушиваюсь. Минута, другая, опять шаги, но в этот раз поактивнее, побыстрее, будто на бег перешли. Ну, думаю, точно не кажется.Сначала и не подумал ни на что паранормальное. Изба многим известна, в ней часто останавливаются. Ну, думаю, компания, видимо, у меня на ночь будет. Открыл дверь, закрытую на крючок, вышел на улицу. А там никого. Ни людей, ни животных, ни следов. Как было все снегом занесено, так и осталось. Свои следы только и вижу, мной сегодня оставленные.Вернулся в дом, сижу, слушаю. Какое-то время тихо было, уже думал ложиться, но вот опять услышал шаги. Звук отчётливый, не спутать: характерный скрипучий звук как под тяжестью чьих-то ног ломается наст.И тут началось... Раз, кто-то в стену ударил, сильно-сильно, я аж подпрыгнул на месте от неожиданности. А потом ещё раз, и ещё, и еще. Колотит кто-то, не унимается.Вдруг стук резко прекратился, а слышу как зашагал кто-то в сторону входной двери.У меня сердце в пятки: крючок дверной забыл накинуть обратно после того как на улицу выходил!Я к двери кидаюсь, хватаюсь за ручку, тяну на себя, а шаги слышу совсем близко уже. Накидываю крючок и так и замираю держась за ручку, отпустить боюсь.На минуту опять все стихло. И вдруг как рванет кто-то дверь со всей дури, и как давай дверь вырывать, дёргает её туда сюда, вломиться пытается. Я стою, оледенел весь, думаю, если отпущу, не выдержит крючок, вырвет, мразь, с корнем.И снова стихло, и снова шаги быстрые вокруг избы. Я за ружье: зарядил, встал посреди избы, готов стрелять. А у самого руки дрожат, держать его даже не могу. Слышу вдруг грохот...на крыше. На крышу залез, сволочь. Топтался, топтался и затих.Я жду. Ну, думаю, с крыши не войти.И тут слышу, как по печной трубе лезет что-то. Конкретно так пробирается через неё.Тут-то я и не выдержал. Схватил вещи и пулей выскочил из избы, даже не оглядывался, до того перепугался. Выбежал к дороге, в машину прыгнул и домой рванул. До сих пор вспоминаю, в дрожь бросает.Вот такие причудливые истории. Их на самом деле много. Какие правда, какие нет, не разберёшь и не проверишь. Но сам бы лично проверять, наверное, не стал.Сейчас уж и не знаю, есть ещё изба эта, или нет.Автор - Merteuil.

Ключевые слова: Изба лес охотники рыбаки байки

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