Странный дом у болота (часть первая)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 07:30

сталкер мрак Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:30 by

Это произошло в 2015 году в старом лесу.Отправился из дома в лес, чтоб присмотреть место для пикника. Болот было мало, 2-3 болота больших. Ходил по лесу и ничего пока не замечал странного. Потом вернулся домой из леса. Он был большой, но я знал его наизусть, знал выходы к дорогам и тропинкам. Вернулся домой и начал размышлять, чтоб такого купить на пикник. Поразмышляв часа 3, составил не малый список и оставил дело на завтра.На следующий день пришел в супермаркет и закупился, будто на 2 года провизий накупил. Друганы ждали меня возле парка. Подошел к ним, и мы пошли в лес. Сказал им, что присмотрел хорошее место возле болота, мягкая полянка там. Шли и разговаривали обо всем. Пришли и встали в ступор. На другом берегу болота стояла избушка, вся черная, как уголь. И тут друг (назовем его Саша) говорит:- Может, расстелим место да разложим все, потом пойдём в избу и посмотрим, что там?Тут же я сказал:- А кто будет защищать наше добро?Третий подхватил:- Может, на "камень ножницы бумага" или считалочку?Выбрали все считалочку. Считалочка определила 6-ого друга (назовем его Андрей). Пришло время выбрать кто пойдет первый в избу...Продолжение следует

Ключевые слова: изба пикник болото

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