6-ая улица

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:36

fas Просмотров: 162 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 00:36 by

Простите, если история вам покажется неинтересной, но это было на самом деле.История про одну деревушку, которая находится в Свердловской области. Эта деревня небольшая, у нее всего шесть улиц. 6-ая улица самая последняя, находится ближе к лесу. Там жили одни знахарки и ведьмы, как "белые", так и "черные". Местные про эту улицу много рассказывали всякого и старались обходить стороной.После того, как 6-ая улица опустела, через какое-то время начали заселяться новые жильцы из других деревень, одни из которых были мои бабушка и дедушка (к сожалению, не знаю причину переезда).Место там красивое, свежий воздух, речка рядом, лесок, а земля хорошая для выращивания плодов.После того, как вся улица была заселена новыми жильцами, начали происходить странности у всех на 6-ой улице: могло загореться сено у соседей ни с того ни с чего; мог заболеть весь скот и умереть, а потом и вовсе стало худо.В каждом доме начали умирать люди (по одному человеку на дом), у кого-то могло просто отказать сердце, а кто-то напарывался на косу (это чем траву косят), в основном были висельники. Умирали даже дети, утонули двое на речке.Но моих бабушку и дедушку это тоже не обошло стороной, бабушки в итоге не стало.После того, как неизвестная "нечисть" забрала жизни нескольких людей из каждого дома, все прекратилось. Непонятно, что это вообще было. Местные говорят, что, возможно, ведьмы, которые там жили, могли оставить подклады или просто проклянуть землю, где жили...

Ключевые слова: Улица ведьмы порча смерти проклятье авторская история

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