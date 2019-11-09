Из пустоты. Или немного о дзэн-пофигизме

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:28

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 521 Комментарии: 17 +14 Вчера, 15:28 by

В 90-е годы произошел в России всплеск интереса к азиатским боевым искусствам, от каратэ до айкидо. Мой товарищ был (и есть) не робкого десятка, ему сам Бог велел ими заинтересоваться. И он интересовался, весьма активно. Заодно проявил интерес к дзэн-буддизму, даосизму - к восточным учениям, короче. Не могу точно сказать, входили ли медитации в его комплекс тренировок или он занимался только боевкой. Не назову и точное направление, которому он принадлежал. Точно знаю одно: допрактиковался он до... странного.Он научился уходить в режим автопилота. Знаете, в критических ситуациях некоторые люди действуют бездумно, но верно? Вот этому он и научился. К высокой скорости реакции прилагался бонус: отключение эмоций, любых, от ярости до жалости. Однажды это сработало превентивно, избавив моего товарища от назревающей стычки. Желание выяснить отношения кулаками разбилось о его... как это назвать?.. О веселую отрешённость, что ли. Ни злости, ни страха, никакой эмоциональной вовлечённости вообще. Ему было абсолютно наплевать. Подозреваю, ему было наплевать и на то, что с его противниками будет в итоге. Такое обескураживает, согласитесь.У японцев есть выражение - «нападай из пустоты». Мне кажется, это оно и было. «Я» отступает в сторону, человек не тратит лишних секунд на сознательное продумывание своих действий. Человека вообще как бы нет в этот момент, есть только действие...Моего товарища смущало, что свежеобретенный автопилот включался не по желанию, а по ситуации. А ситуация не обязательно была критической. Всерьёз он призадумался после одного случая. Пошёл он в гости к другу, у которого раньше никогда не был. Адрес он знал, но не район города. Думал, придётся поплутать... но не пришлось. Внезапно он выпал в этот свой «дзэнский транс» и зашагал от остановки в нужном направлении - так, словно знал дорогу. Собственно, он ее в тот момент и. Откуда? Ниоткуда. Из пустоты. Это уже нельзя объяснить хорошей реакцией и хладнокровием. Это вообще нельзя было удовлетворительно объяснить. Однако это было. И учащалось.Все. Он резко прекратил свои тренировки. Я даже не скажу, что испугался... Ему претило. Он - человек решительный, горячо реагирующий на людей и события, по складу характера - искатель истины. Ему надо быть твёрдо уверенным, что в любой ситуации решение принимает он, он сам, а не его подсознание. Пусть даже ошибки, зато свои собственные... Не хотел он быть пустотой, наносящей удар.

Ключевые слова: Автопилот интуиция чувства авторская история

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