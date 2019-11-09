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Истории из жизни

Из пустоты. Или немного о дзэн-пофигизме

В 90-е годы произошел в России всплеск интереса к азиатским боевым искусствам, от каратэ до айкидо. Мой товарищ был (и есть) не робкого десятка, ему сам Бог велел ими заинтересоваться. И он интересовался, весьма активно. Заодно проявил интерес к дзэн-буддизму, даосизму - к восточным учениям, короче. Не могу точно сказать, входили ли медитации в его комплекс тренировок или он занимался только боевкой. Не назову и точное направление, которому он принадлежал. Точно знаю одно: допрактиковался он до... странного.

Он научился уходить в режим автопилота. Знаете, в критических ситуациях некоторые люди действуют бездумно, но верно? Вот этому он и научился. К высокой скорости реакции прилагался бонус: отключение эмоций, любых, от ярости до жалости. Однажды это сработало превентивно, избавив моего товарища от назревающей стычки. Желание выяснить отношения кулаками разбилось о его... как это назвать?.. О веселую отрешённость, что ли. Ни злости, ни страха, никакой эмоциональной вовлечённости вообще. Ему было абсолютно наплевать. Подозреваю, ему было наплевать и на то, что с его противниками будет в итоге. Такое обескураживает, согласитесь.

У японцев есть выражение - «нападай из пустоты». Мне кажется, это оно и было. «Я» отступает в сторону, человек не тратит лишних секунд на сознательное продумывание своих действий. Человека вообще как бы нет в этот момент, есть только действие...

Моего товарища смущало, что свежеобретенный автопилот включался не по желанию, а по ситуации. А ситуация не обязательно была критической. Всерьёз он призадумался после одного случая. Пошёл он в гости к другу, у которого раньше никогда не был. Адрес он знал, но не район города. Думал, придётся поплутать... но не пришлось. Внезапно он выпал в этот свой «дзэнский транс» и зашагал от остановки в нужном направлении - так, словно знал дорогу. Собственно, он ее в тот момент и знал. Откуда? Ниоткуда. Из пустоты. Это уже нельзя объяснить хорошей реакцией и хладнокровием. Это вообще нельзя было удовлетворительно объяснить. Однако это было. И учащалось.

Все. Он резко прекратил свои тренировки. Я даже не скажу, что испугался... Ему претило. Он - человек решительный, горячо реагирующий на людей и события, по складу характера - искатель истины. Ему надо быть твёрдо уверенным, что в любой ситуации решение принимает он, он сам, а не его подсознание. Пусть даже ошибки, зато свои собственные... Не хотел он быть пустотой, наносящей удар.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:28
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:28 by TenguПросмотров: 521Комментарии: 17
+14

Ключевые слова: Автопилот интуиция чувства авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Вчера, 15:48
+4
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 282
А чего заминусили? Я плюс поставила, необычно же, интересно, возможно и такое бывает)
Зарегистрирован: 9.11.2019
#2 написал: верю-не верю
Вчера, 15:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: (23|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 836
[quote=Tanusha13666]А чего заминусили?[/
И я не поняла, зачем минусы, не верите? Я почему-то поверила и ставлю плюс.
Зарегистрирован: 17.05.2019
  
#3 написал: Kinigos
Вчера, 16:07
+3
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 684
...Дзен говорит, что надо интуитивно жить этим моментом и поменьше задумываться о прошлом и будущем. Каноничен
пример с поведением лучника на войне: «стрела должна лететь в цель сама». Если лучник будет высчитывать, как
правильно надо натянуть лук, чтобы стрела в будущем поймала врага на противоходе, то он никогда не попадёт — это нужно
знать и уметь без рассуждений, они в такой момент только помешают. «Думать нужно меньше, а соображать — больше» —
это императив Чань. Правда, дзен-буддисты возводят снижение рассудочной активности в ранг высшего религиозного
блага, жизненной цели, конечная цель чаньской психопрактики —
развить такую интуицию до состояния включённости 24/7, сделав разрывание своего шаблона привычкой.
В обычном состоянии интуиция работает "вспышками", время от времени. Задача чаньской психотехники заключалась в том, чтобы
увеличить время работы интуиции вплоть до превращения ее в постоянно действующий фактор, когда она переходит в интуитивную мудрость.
(http://www.svob.narod.ru/abaev/chancultura.htm)
Думаю, зря товарищ испугался на полпути, ведь успехи делал.
Зарегистрирован: 5.10.2019
  
#4 написал: зелёное яблочко
Вчера, 16:41
+2
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Репутация: (1709|-2)
Публикаций: 114
Комментариев: 6 096
Я бы не отказалась. Это пробуждение скрытых человеческих способностей.
Возможно, когда-то это было критерием выживаемости. А потом государства, монотеизмы. И всё заглохло
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Водяная лилия
Вчера, 16:55
+2
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Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 104
А я его понимаю.
История понравилась.
Зарегистрирован: 13.11.2019
#6 написал: Tengu
Вчера, 18:41
+1
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Репутация: (38|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 037
Цитата: Водяная лилия
А я его понимаю.
История понравилась.


Я его тоже, в общем, понимаю.

Цитата: зелёное яблочко
Я бы не отказалась. Это пробуждение скрытых человеческих способностей.
Возможно, когда-то это было критерием выживаемости. А потом государства, монотеизмы. И всё заглохло


Самое интересное, оно и в его конкретном случае так вышло. Сначала эксперименты, потом государства и монотеизмы) Его долгий, десятилетний поиск истины завершился выбором в пользу православия. Монотеизм действительно закрывает этот путь, мне кажется. Христианство - точно, оно предполагает очень высокую степень трезвости и самоконтроля. Это плохо совмещается с развитием безличностной интуиции. Но христианство и выбирают ради другого.

Цитата: Kinigos
...Дзен говорит, что надо интуитивно жить этим моментом и поменьше задумываться о прошлом и будущем. Каноничен
пример с поведением лучника на войне: «стрела должна лететь в цель сама».

Думаю, зря товарищ испугался на полпути, ведь успехи делал.


Именно. Ваша цитата как раз в тему. Чань - это китайская модификация буддизма, той его ветви, которая в Японии носит имя Дзэн. Но одно дело читать обо всем этом в книжках - красивая теория и только - а другое дело испробовать на себе и узнать, что прагматичные азиаты не просто так теоретизировали.

Не думаю, что зря... Это не для него. Прямой, категоричный, насмешливый, хорошо образованный, постоянно ищущий безусловной истины (и убеждённый, что она существует), ни разу не одиночка по духу... Я выше сказала, он пришёл к православию. И вот это как раз по нему.
Зарегистрирован: 22.04.2013
    
#7 написал: Nlo
Вчера, 19:07
+3
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Репутация: (33|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 522
Отличная история. Уважаю, что человек сделал выбор осознанно. Я бы тоже сделала тот же выбор, что и герой истории. Но какое бы решение не было принято - главное что это своя воля, а не мода, мнение большинства и т.п.
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#8 написал: Летяга
Вчера, 19:34
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10083|-4)
Публикаций: 884
Комментариев: 9 148
О. У меня тоже есть знакомый, прошедший подобный путь. И причаливший к тому же берегу.
Осознанный выбор достоин уважения, даже когда его не разделяешь.
+++++

Пошёл он в гости к другу, у которого раньше никогда не был. Адрес он знал, но не район города. Думал, придётся поплутать... но не пришлось. Внезапно он выпал в этот свой «дзэнский транс» и зашагал от остановки в нужном направлении - так, словно знал дорогу. Собственно, он ее в тот момент и знал. Откуда? Ниоткуда. Из пустоты. Это уже нельзя объяснить хорошей реакцией и хладнокровием.

А вот не такая, но подобная ситуация знакома мне из личного опыта. Состояние обескураживающее.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#9 написал: Tengu
Вчера, 19:59
+1
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Комментариев: 1 037
Цитата: Летяга
О. У меня тоже есть знакомый, прошедший подобный путь. И причаливший к тому же берегу.
Осознанный выбор достоин уважения, даже когда его не разделяешь.

А вот не такая, но подобная ситуация знакома мне из личного опыта. Состояние обескураживающее.


Я разделяю... А про ситуацию расскажете? У меня подобного не было вроде.
Зарегистрирован: 22.04.2013
    
#10 написал: Летяга
Вчера, 21:16
+6
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Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10083|-4)
Публикаций: 884
Комментариев: 9 148
Цитата: Tengu
А про ситуацию расскажете?

Дело было давно, в 1991.
Я тоже одно время слегка "ушувалась", но группа была чисто оздоровительная. И в то же время я занималась горным туризмом, уже водила группы в качестве руководителя. И вот отзанимавшись осень, зиму и весну, летом я со своей командой отправилась в горы. Благополучно и буднично прошли часть маршрута. В очередное утро по графику вышли на нужный перевал. Пока нашли тур, пока нашли записку предыдущей группы (от 1973 или 1972 года), пока написали и упаковали свою, снизу стал подниматься туман. Туман в горах - явление обычное. По описанию перевала ледника на спуске нет, только снежник, да и категория не высокая (1Б если кому интересно). Быстренько собрались и начали спуск. Сверху солнце и пронзительно синее небо, внизу - молоко тумана.
Туман оказался очень плотным. Через некоторое время рука, вытянутая вперёд, стала видна чуть дальше локтя. Шли связанными, но очень плотной группой, было страшно потерять из виду смутное пятно спины впереди идущего. Практически наступали друг другу на пятки. Я шла первой. И вот выключилась. Совсем. Нет мыслей, нет ощущений. Даже звуки пропали. Вскоре снег закончился, мы очень удачно вышли прямо на гребень старого моренного вала. Да и туман стал быстро редеть (я так понимаю, что мы спустились из облака), пошёл дождь. Решили не мокнуть, сбились в кучу, накрылись полиэтиленом, затеяли перекус. Сидели спиной к пройденному перевалу, наблюдали, как ветром рвёт остатки тумана и тот клочьямилетит на фоне чёрных мокрых скал. Дождь тоже прекратился. Стали сворачивать плёнку, оглянулись и увидели... Вся группа несколько минут молча разглядывала наши следы на спуске. Мы прошли единственно возможным путём среди трещин и ледовых разрывов. Как за руку кто-то провёл.
А у-шу я больше не занималась. Но не по каким-то мистико-мировозренческим причинам, а просто началась совсем другая жизнь. В цивилизацию мы вышли как раз на "Лебединое озеро", если кто тот год помнит.
И в горах я больше не была. Хотя маршрут на этом и не закончился, других чудес больше не было.
Как-то так.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#11 написал: Tengu
Вчера, 21:30
+1
Группа: Посетители
Репутация: (38|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 037
Цитата: Летяга
Цитата: Tengu
А про ситуацию расскажете?

Дело было давно, в 1991.
Я тоже одно время слегка "ушувалась", но группа была чисто оздоровительная. И в то же время я занималась горным туризмом, уже водила группы в качестве руководителя. И вот отзанимавшись осень, зиму и весну, летом я со своей командой отправилась в горы. Благополучно и буднично прошли часть маршрута. В очередное утро по графику вышли на нужный перевал. Пока нашли тур, пока нашли записку предыдущей группы (от 1973 или 1972 года), пока написали и упаковали свою, снизу стал подниматься туман. Туман в горах - явление обычное. По описанию перевала ледника на спуске нет, только снежник, да и категория не высокая (1Б если кому интересно). Быстренько собрались и начали спуск. Сверху солнце и пронзительно синее небо, внизу - молоко тумана.
Туман оказался очень плотным. Через некоторое время рука, вытянутая вперёд, стала видна чуть дальше локтя. Шли связанными, но очень плотной группой, было страшно потерять из виду смутное пятно спины впереди идущего. Практически наступали друг другу на пятки. Я шла первой. И вот выключилась. Совсем. Нет мыслей, нет ощущений. Даже звуки пропали. Вскоре снег закончился, мы очень удачно вышли прямо на гребень старого моренного вала. Да и туман стал быстро редеть (я так понимаю, что мы спустились из облака), пошёл дождь. Решили не мокнуть, сбились в кучу, накрылись полиэтиленом, затеяли перекус. Сидели спиной к пройденному перевалу, наблюдали, как ветром рвёт остатки тумана и тот клочьямилетит на фоне чёрных мокрых скал. Дождь тоже прекратился. Стали сворачивать плёнку, оглянулись и увидели... Вся группа несколько минут молча разглядывала наши следы на спуске. Мы прошли единственно возможным путём среди трещин и ледовых разрывов. Как за руку кто-то провёл.
А у-шу я больше не занималась. Но не по каким-то мистико-мировозренческим причинам, а просто началась совсем другая жизнь. В цивилизацию мы вышли как раз на "Лебединое озеро", если кто тот год помнит.
И в горах я больше не была. Хотя маршрут на этом и не закончился, других чудес больше не было.
Как-то так.


Летяга, вот это да... очень яркий случай, его можно перенести в ИЖ. И да, это то самое состояние и есть - ноль мыслей, ноль эмоций... Но получается, вы изначально представляли себе маршрут совсем иначе? Раз пошли всей группой в тумане, не видя, что под ногами у вас? И что такое записка - описание маршрута от тех, кто уже его прошёл?
Зарегистрирован: 22.04.2013
    
#12 написал: Light_a_dark
Вчера, 21:38
+2
Группа: Посетители
Репутация: (194|0)
Публикаций: 42
Комментариев: 1 392
Спасибо за свою историю, Летяга!
И самой истории+
Зарегистрирован: 10.07.2018
    
#13 написал: daytaler
Вчера, 21:42
0
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Репутация: (37|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 123
Режим автопилота — это работа подсознания.Как спускаться быстро со ступеней.При чем здесь дзен?
Я исповедую самый сильный стиль, и самый секретный, называется — "Ну все п...ць".
Зарегистрирован: 16.10.2014
   
#14 написал: Летяга
Вчера, 21:47
+3
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Публикаций: 884
Комментариев: 9 148
Цитата: Tengu
И что такое записка - описание маршрута от тех, кто уже его прошёл?

Это такой способ подтвердить, что группа была там, где была. Первопроходцы пишут записку: мы, группа в количестве стольки-то человек из города Энска, совершая поход такой-то категории сложности вышли на этот перевал с такого-то направления. Спускаться будем туда-то. Дата. Время. Руководитель.
Записка тщательно упаковывается и из камней складывают тур (такая небольшая пирамидка). Записку прячут внутри тура. Следующая группа видит тур, находит записку, забирает её, взамен оставляя свою. В своей пишет то же самое, плюс то, что снята записка такой-то группы, оставленная в таком-то году, руководитель такой-то. Подтверждая тем самым предыдущих.
А описание перевала делают сначала те, кто прошёл его первым, потом оно уточняется следующими группами. Вот по этому самому описанию ледника там быть не должно. Но он был)
Зарегистрирован: 3.08.2014
                             
#15 написал: NEMO 1
Вчера, 23:42
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Комментариев: 214
Хорошая история, а комментарии ещё лучше, спасибо+
Зарегистрирован: 2.01.2019
#16 написал: Серебряная пуля
Вчера, 23:46
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Публикаций: 103
Комментариев: 6 107
Очень интересно! Вот бы на работе такой навык, пришёл- ушёл. Если серьёзно, то одному и правда страшно такое практиковать: Не знание не освобождает от ответственности,"- а загадочность русской души, иногда мне думается, в самокопании. Хотя всё равно мы много решений принимаем не обдуманно, автоматизм это не плохо. Лучше, чем "наобум."
Зарегистрирован: 10.08.2013
                
#17 написал: NEMO 1
Вчера, 23:57
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Репутация: (19|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 214
Цитата: Серебряная пуля
Очень интересно! Вот бы на работе такой навык, пришёл- ушёл. Если серьёзно, то одному и правда страшно такое практиковать: Не знание не освобождает от ответственности,"- а загадочность русской души, иногда мне думается, в самокопании. Хотя всё равно мы много решений принимаем не обдуманно, автоматизм это не плохо. Лучше, чем "наобум."

Навыки приходят когда практикуешь, для этого и существуют наставники, причём и в религиях и философии буддизма....
Зарегистрирован: 2.01.2019
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