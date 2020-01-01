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Криптозоология

"Сирена"

Дневник Джеймса Ноймара 21 декабря 1830 года.Точное время 05:00.Церковь в штате Иллинойс.
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Час назад слышал вой койотов.Решил проверить,и сходил на холм,там где они обосновались.Пусто,но вой шёл точно от туда...Странно...
Почувствовал укол сзади,но на такой случай у меня с собой святая вода,уже падая разбил под собой пару пузырьков.Судя по тому что я ещё жив,значит помогло.
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22 декабря 1830 года.Точное время 15:00.Дорога ведущая в заброшенный город в который я ходил за Кротами
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Пишу это на ходу,судя по тому что мне сказали в церкви,это точно не кроты,может тогда "Вой"?,хотя лучше назову это существо "Сиреной"
Интересно оно одно или их такая же стая как кротов?
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22 декабря 1830 года.Точное время 17:00.Заброшенный город
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Осмотрел все дома,нигде нет ничего,Только маленький попискивающий жучки,неужели они это ''Сирены''?Не верю,они не подходят под описание церковных служителей!Подожду до ночи.
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23 декабря 1830 года.Точное время 03:00.Заброшенный город
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Слышу вой,он слышится...позади меня?Оборачиваюсь и вижу странное непонятное существо похожее на...тех жучков?!Какого?!Он пытается ужалить меня,но бутылочка святой воды,и вот уже жук...Стоп...Ничего не произошло!Но ведь...
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30 декабря 1830 года.Точное время ???.Место : ???
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Я в одном из домов,вроде ночь,или день...Я парализован...Вижу как маленькие жучки пытаются заползти на меня!Вот чёрт...
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День ??? Месяц ??? год предположительно 1831.Точное время ???.Место ???
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Голова болит,душа словно пустая,жучки впились в меня,но я...могу двигаться...Вскакиваю и вижу как они собираются в одну огромную "Сирену" ну нет...пожалуйста...Хватая валявшееся тут стекло и тыкаю им Сирене в глаз...Истошный вой койота,поскуливание.Жижа течёт из Сирены,вспоминаю что в тот день у меня была не святая вода...но что тогда?Лезу в задний карман,и достаю...крысиный яд...Жидкий крысиный яд...Кидаю в сирену,5 секунд вопля,и вот уже Сирена рассыпается на жучков,и они разбегаются...
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15 января 1831 год.Точное время 13:43.Церковь Иллинойс.
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Не изученная нежить которая боится крысиного яда...Первый раз такое видел...Никогда не идите на вой койотов,собак или волков...В любой момент можете быть сожраны сиреной...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:28
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 20:28 by UicketПросмотров: 65Комментарии: 0
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Ключевые слова: Существо дневник сирена авторская история

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