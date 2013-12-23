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Истории из жизни

Загадочный аккорд

Эту историю я бы не отнес к страшной, а скорее к историям о том, что в нашем мире есть еще много чудесного и загадочного, причем в тех сферах, которые, казалось бы, давно изучены.

Был у меня один приятель по имени Ярослав, который профессионально занимался звукорежиссурой. И у него было хобби, довольно редкое: исследования в теории гармонии. Это значит, что он изучал звуки и то, как они звучат вместе. В его домашней библиотеке я видел издания Яворского, Шенкера, Дальхауза и даже трактат Рамо «О гармонии» на английском языке. А его личная студия в подвалах офисного центра была завалена музыкальной аппаратурой разной степени редкости и полезности.

Занятия Ярослава гармонией звуков имели причину. Среди студентов музыкальных училищ давно ходит легенда, что существуют определенные многозвучия (их можно назвать для простоты аккордами), которые влияют на человека в разы сильнее, чем остальные. Каждый гитарный или фортепьянный аккорд можно послушать и сказать, какие эмоции он вызывает. Обычно это еле уловимые печаль, бодрость, ностальгия или, например, тревога. А Ярослав искал такие многозвучия, от которых у слушателя буквально сносило крышу.

В качестве доказательства того, что такие аккорды существуют, он приводил мне в пример документально зафиксированную историю о том, что некий заштатный оркестр выступал в середине 19-го века на лондонских площадках, играя никому не известную и ныне забытую пьесу. Остались свидетельства, что в какой-то момент, когда в действие вступали все инструменты, выдавая затейливую полифонию, слушатели впадали в оцепенение, а спустя мгновение вели себя весьма неадекватно – хохотали, плакали, а кто-то, простите, страдал недержанием.

Из этой байки Ярослав пришел к выводу, что многозвучие должно состоять не из трёх, не из шести и даже не из десяти звуков. Это должен быть сложный аккорд с двумя десятками элементов, как минимум.

Я согласен, что любой музыкант, да и вообще любой скептик однозначно хмыкнет. Но я повествую о человеке, которому я вполне доверял, и если он рассказывал о том, что его эксперименты не удавались или, наоборот, давали положительный результат, то я был убежден, что он не сочинял и говорил как есть.
Ярослава я видел не очень часто, но каждый раз при встрече спрашивал, как у него дела в поиске «восьмой ноты» - так я в шутку называл его хобби. И однажды Ярослав мне объявил, что значительно продвинулся в исследованиях. Он обнаружил аккорд из семнадцати звуков, который вызвал в мозгу Ярослава и двух его ассистентов очень странные эмоции. Все трое на несколько секунд испытали одинаковую галлюцинацию о том, что они находятся в лесу с неземными растениями, ощущая при этом незнакомые запахи и теплый влажный воздух.

Разумеется, они не поверили произошедшему и повторили эксперимент несколько раз. Требовалось очень чистое звучание каждой ноты, которое проверялось осциллографом. В итоге они снова и снова испытывали виртуальное погружение в незнакомый мир.

Предвкушая прорыв в науке, сопоставимый с великими открытиями цивилизации, они пришли на следующий день в студию и воспроизвели многозвучие. Но ничего не произошло. Всё было по сотне раз перепроверено и переподключено. Никаких особых эмоций и тем более галлюцинаций.

Однако история на этом не закончилась. Через полгода Ярославу снова удалось набрести на след неуловимого аккорда. На этот раз он «поймал» его в одиночку – совершенно другое строение многозвучия, и даже другое количество элементов. К несчастью, он тут же потерял его, так как прослушивал серии запрограммированных аккордов в фоновом режиме и по какой-то причине не сумел восстановить услышанное.

Произошедшее натолкнуло его на мысль, что на восприятие аккорда влияет не только состав аккорда, но и время его прослушивания. В последний раз, когда я видел Ярослава, он изучал лунные и солнечные циклы, биоритмы живых существ, положение планеты по отношению к Солнцу и созвездиям и даже изыскивал что-то в атласах по анатомии. Возможно, он слегка сошел с ума. Но, кто знает, ведь иногда безумцы идут впереди планеты.

Так или иначе, я тоже посмотрел бы на загадочный лес, созданный музыкой, чего уж лукавить.

(из коллекции Остромира)
Сегодня, 04:53 by OstromirПросмотров: 366Комментарии: 6
+10

Ключевые слова: Музыка аккорд звук многозвучие исследование

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 04:58
+2
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Комментариев: 2 928
Слышать когда-то приходилось, что бывают музыкальные «наркотики» будто. Видение сказочного леса — это что-то из этой области.
Зарегистрирован: 23.12.2013
        
#2 написал: Летяга
Сегодня, 06:17
+3
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Комментариев: 7 541
Если почти вся магия основана на заклинаниях, которые надо прочесть вслух, то почему бы и нет?
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                       
#3 написал: Эвиллс
Сегодня, 06:32
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Интересная гипотеза. Галлюциногенная музыка?! flushed +
Зарегистрирован: 27.04.2016
               
#4 написал: Ежик_в_тумане
Сегодня, 08:28
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Публикаций: 0
Комментариев: 106
Как давно была последняя история от Остромира! Тем интереснее новый сюжет. Никогда о таком раньше не слышала. Однако почему бы и нет? Ведь то, что определенная мелодия вызывает определенные эмоции, - это само по себе удивительно, просто в суете обыденной жизни редко об этом задумываешься.
Зарегистрирован: 13.12.2013
#5 написал: Электросон
Сегодня, 09:13
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Онлайн
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Публикаций: 1
Комментариев: 6
Хорошая тема. Да, такие созвучия действительно есть, но эффект проявляется далеко не всегда и не у всех. Нужно совпадение минимум двух условий:

1. Человек готов воспринять что-то сверх привычного фона.
2. У человека есть чем воспринять это.

Это объясняет, почему созвучие, один раз вызвавшее картину, в другой раз не вызвало. Сфера восприятия очень подвижна и подвержена разным ритмам (суточный, лунный, солнечный и т.д.), зависит от энерговооруженности и настроения. А также тот факт, что музыка, которая заставляет одних плакать навзрыд, у других вызывает недоумение, мол, чего это с ним? псих ненормальный, иди нервишки подлечи. :) Орган восприятия гармонии находится не в физическом теле (не в ушах и не в мозгу), поэтому попытки исследователей целенаправленно использовать звук с какой-либо целью никогда не будут успешны. Но в зачаточном состоянии он есть у всех и невозможно заранее угадать, насколько он развит, на что он отзовется и когда включится.

Я могу отметить несколько групп, которые в тот или иной период жизни вызывали у меня трансоподобные состояния:
- Пинк Флойд. Но только не ранние произведения, считающиеся психоделическими, - они у меня ни разу не сработали. Кое-что есть в "The Wall" (там, где на фоне телефонных гудков вдалеке кричат дети), "Meddle", "Obscured".
- Klause Shulze.
- Dead Can Dance.

Но все-таки одно созвучие срабатывает редко. Мало иметь ключ, надо еще найти дверь, а для этого надо пройти весь путь до двери. То есть, бывает, что срабатывает целая музыкальная фраза, которая сносит крышу. Однажды у меня сработало, когда я прислушался к басовой партии в попсовой песенке. :)

Как пример, можете послушать вещь из DCD, которая устойчиво вызывает у меня видение темного хвойного леса - живой, загадочный, сказочный, вековой, тревожный (и еще 20 эпитетов). Я его отчетливо вижу, даже чувствую запах и ветерок.

Dead Can Dance - 1987 Within The Realm Of A Dying Sun - Windfall

Понятно, что попса на это не способна, т.к. использует только самые простые ключи, которые срабатывают почти у всех, на то она и попса. С другой стороны, проникновение в самые потайные закоулки нашей души может случаться очень редко и непреднамеренно, но больше вероятность найти индивидуальный ключ может быть только у серьезных, атмосферных авторов, которые копают глубоко и прорабатывают тему тщательно.
Зарегистрирован: 28.04.2018
#6 написал: DRUID
Сегодня, 10:14
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Публикаций: 6
Комментариев: 305
Глубокая тема, развивать её можно бесконечно. А история , как глоток свежего воздуха.
Спасибо +++
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
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