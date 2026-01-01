Жирный историк ест детей. Первая часть

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 13:16

Причина: Стилистика автора сохранена

popka Просмотров: 51 Комментарии: 0 -2 Вчера, 13:16 by

На чесах 6 утра. Я как обычно начал собираться в школу, я живу далеко от неё. И вот я уже стою на остановке, в лицо сыпет снег, на ней стою только я и везде кромешная тьма. Но вдруг ко мне подходит мой сосед ,точнее учитель истории. Я не хочу его обзывать но он... Очень толстый, неправдоподобно толстый, он сильно большой и... И от него сильно воняло... Прям... Прям немыслимо...Не могу даже описать... И вот приезжает автобус и мы заходим в него вместе. Я стою и терплю эту вонь, очень ужасную вонь... И я уже подумал что толпа будет меня зажимать с этой вонью до самой остановки возле школы, как будто они её не чувствовали. Но и одной остановки не прошло как от этой вони все люди в автобусе начали уходить в самый его дальний угол, лишь бы не чувствовать эту ужасную вонь. И я был в этой толпе, которая уходила от этой невзрачной вони. Но к несчастью, из толпы я был ближе всех к нему, к историку... И в один момент... Он... Как будто бы смотрел, чётко на меня, не моргая. Но... но мне наверное показалось. И это в правду звучит очень тупо. "Ну ладно" подумал я, дождался остановки и вышел, Я шёл... шёл в школу и чувствовал взгляд историка на себе... Да блин, что я нашёл в этом жирном, да странный, да очень толстый, да сильно воняет, но мне должно быть не наплевать? Ну всё пришёл я в школу и нам на первом уроке сказали что очередной одноклассник пропал. Интересно куда деваются эти полоумные? Уже 8 вроде. Жить им надоело что ли? Ну ладненько. Сидел я на уроках, учился, да да да. Ну всё отучился наконец . Только... каждый раз на переменах... я чувствовал его... этот взгляд ни покидал меня весь учебный день. Да всё хватит, что я трус что ли? перед сном я задумался: почему уже 8 по счёту одноклассник пропал без вести?. Хотя... Я то тут причём? Пусть сами разбираются. А я буду спать.

Ключевые слова: Историк толстый вонь чувство авторская история

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