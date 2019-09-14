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Истории из жизни

Автобус №«31»

Вечер, 23 сентября 23:30.

Я стою на остановке и жду автобус, который должен приехать уже полчаса назад. Я учусь в университете, а мой дом находится далеко от него, поэтому приходится всё время его ждать. Автобус никогда не опаздывал, но на этот раз его нет уже полчаса.

« Наверное отменили или случилась авария » - подумала я... и уже решила напроситься переночевать у знакомой. Но, как только я отошла от остановки, я услышала шум колёс своего автобуса. Увы, это был не мой, а №31, но в маршруте автобуса было сказано, что он доходил до моего села. Это было очень странным, ведь его не было в расписании, да и вообще под таким номером у нас автобуса вообще нет. Не обращая внимания на это, я всё равно села в него.

В автобусе никого не было кроме водителя и кондуктора. Я уселась на сиденье в конце него и приготовила деньги на проезд. Вдруг я почувствовала сильный удар, но отчётливо помню, что никто сзади меня не сидел.

Я очнулась в больнице. Около меня сидела моя знакомая и мой папа.

- Что со мной произошло? - не понимала я.

На мой ответ последовали слова, что видели, как меня уводил мужчина в чёрном плаще, а затем сильно ударил меня своей рукой, после чего я получила сотрясение мозга.

- Я ехала на автобусе, как я могла оказаться на улице с непонятным мужчиной? - не поверив услышанному, спросила.

- На каком автобусе ты ехала? - спросил папа. - Сегодня все автобусы отменили в связи с работами на дороге.

- Как? - удивлённо ужаснулась я. - Я ехала на автобусе под номером «31». Он доходил до нашего села!

Папа удивлённо посмотрел на меня. После этого вошёл врач и выписал меня домой.

Я пришла домой. И всё же мне не давала покоя мысль о том, что же случилось со мной в тот вечер. Я решила узнать в интернете об этом автобусе. Тут же вылезли результаты. Я кликнула на первый попавшийся сайт и появилась статья про него.

«Автобус под номером «31» разбился в катастрофической аварии. С этого дня он больше не будет ездить в нашем городе. Все погибли кроме мужчины в чёрном плаще, который после сбежал из больницы и странствует по городу. Его местонахождение неизвестно. Те, кто его заметит, позвоните по указанному телефону.»

Под статьёй было указано имя «человека в черном плаще», и я решила поискать про него в просторах интернета. Тут меня осенил страх. Этот человек умер 50 лет назад. И как он попал в автобус, а тем более уже в больницу?

Я и сейчас мучаюсь в догадках…


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:50
Вчера, 16:50 by NoobiFineПросмотров: 666Комментарии: 14
-3

Ключевые слова: Автобус человек в черном плаще дорога больница покойник авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 17:21
+2
Группа: Посетители
Репутация: (116|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 726
neutral_face привет из раздела творческих историй...
Зарегистрирован: 14.09.2019
  
#2 написал: Kinigos
Вчера, 17:25
+5
Группа: Посетители
Репутация: (218|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 306
Явное противоречие между формой и содержанием. Не история, а литературный выкидыш раздела "дурдом". Историю анализировать не хочется, это детская страшилка. Да не рассыпятся под вами лонжероны вашего рейсового автобуса, автор!
Зарегистрирован: 5.10.2019
   
#3 написал: vikki z
Вчера, 17:35
+4
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 23
Комментариев: 190
Получился не до литературный рататуй) Минусовать не буду . Но вы явно переборщили)
Зарегистрирован: 21.01.2020
#4 написал: AlphaOme
Вчера, 17:54
+5
Группа: Посетители
Репутация: (22|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 239
Неужели авторы подобных выдумок не понимают, что их творчество очень легко отличить от настоящей, реальной истории? Прежде всего выдает обилие сюжетных штампов.
Зарегистрирован: 2.04.2017
#5 написал: Nlo
Вчера, 18:27
+1
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Репутация: (56|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 696
Весёлая история, хотя и ближе к страшилкам scream
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: Estellan
Вчера, 18:29
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2053|0)
Публикаций: 228
Комментариев: 2 701
«Автобус под номером «31» разбился в катастрофической аварии. С этого дня он больше не будет ездить в нашем городе.

А другие автобусы маршрута тоже разбились? smeh
В погоне за публикой можно и пострадать. Без оценки.
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#7 написал: Холодная роса
Вчера, 19:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 58
А я так внимательно читала...а тут такое
Зарегистрирован: 25.05.2020
#8 написал: angeldeath666.92
Вчера, 20:04
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Ну, что ж, понятно ясно.
Зарегистрирован: 18.03.2020
#9 написал: Alisa293
Вчера, 22:23
+5
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 389
да уж... А так все многообещающе начиналось, очень похоже на то, что автор писал-писал и устал на середине истории. И все бы было ничего, но предпоследний абзац с человеком в черном пальто, который на радостях, что не разбился в злополучном катастрофическим автобусе, бегает по городу с долбит романтичных барышень по темечку, разочаровал меня окончательно. Ну всему нужна мера, без оценки, не минусую
Зарегистрирован: 10.02.2015
 
#10 написал: Елена Лис
Вчера, 23:26
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: (290|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 297
Написано немного скомкано, путаница со временем.
Сюжет, однозначно, из "Творческих историй".
Читала много похожих рассказов, из уровня сказок- страшилок.
Но, за старания и за потраченное время при написании, поставлю автору +
Зарегистрирован: 26.10.2020
#11 написал: dr.Zoidberg
Сегодня, 00:26
+3
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 183
Больше всего понравились выражения:
"Катострофическая авария " и "Тут меня осенил страх"!
Ахахаха))) это полный ахтунг)
Минус жирнющий. Даже для творчества полная бредятина.
Зарегистрирован: 11.02.2016
#12 написал: Масяня масенькая
Сегодня, 01:54
0
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Комментариев: 92
Детский лепет из песочницы в селе.
Зарегистрирован: 7.08.2014
#13 написал: Марго Ограм
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Топлю за Пукина, последнее время исписался, это для меня интересно н марку держал до первых видео. но и по сравнению с абсолютно дурацкими произведениями, его читать приятно
Зарегистрирован: 19.01.2020
#14 написал: Sisi
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Комментариев: 145
Цитата: dr.Zoidberg
Больше всего понравились выражения:
"Катострофическая авария " и "Тут меня осенил страх"!
Ахахаха))) это полный ахтунг)
Минус жирнющий. Даже для творчества полная бредятина.

А если еще учесть, что пишет человек получающий Высшее образование!!!

Цитата: dr.Zoidberg
Больше всего понравились выражения:
"Катострофическая авария " и "Тут меня осенил страх"!
Ахахаха))) это полный ахтунг)
Минус жирнющий. Даже для творчества полная бредятина.

А если еще учесть, что пишет человек получающий Высшее образование!!!
Зарегистрирован: 1.07.2019
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