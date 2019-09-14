Автобус №«31»

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:50

NoobiFine Просмотров: 666 Комментарии: 14 -3 Вчера, 16:50 by

Вечер, 23 сентября 23:30.Я стою на остановке и жду автобус, который должен приехать уже полчаса назад. Я учусь в университете, а мой дом находится далеко от него, поэтому приходится всё время его ждать. Автобус никогда не опаздывал, но на этот раз его нет уже полчаса.« Наверное отменили или случилась авария » - подумала я... и уже решила напроситься переночевать у знакомой. Но, как только я отошла от остановки, я услышала шум колёс своего автобуса. Увы, это был не мой, а №31, но в маршруте автобуса было сказано, что он доходил до моего села. Это было очень странным, ведь его не было в расписании, да и вообще под таким номером у нас автобуса вообще нет. Не обращая внимания на это, я всё равно села в него.В автобусе никого не было кроме водителя и кондуктора. Я уселась на сиденье в конце него и приготовила деньги на проезд. Вдруг я почувствовала сильный удар, но отчётливо помню, что никто сзади меня не сидел.Я очнулась в больнице. Около меня сидела моя знакомая и мой папа.- Что со мной произошло? - не понимала я.На мой ответ последовали слова, что видели, как меня уводил мужчина в чёрном плаще, а затем сильно ударил меня своей рукой, после чего я получила сотрясение мозга.- Я ехала на автобусе, как я могла оказаться на улице с непонятным мужчиной? - не поверив услышанному, спросила.- На каком автобусе ты ехала? - спросил папа. - Сегодня все автобусы отменили в связи с работами на дороге.- Как? - удивлённо ужаснулась я. - Я ехала на автобусе под номером «31». Он доходил до нашего села!Папа удивлённо посмотрел на меня. После этого вошёл врач и выписал меня домой.Я пришла домой. И всё же мне не давала покоя мысль о том, что же случилось со мной в тот вечер. Я решила узнать в интернете об этом автобусе. Тут же вылезли результаты. Я кликнула на первый попавшийся сайт и появилась статья про него.«Автобус под номером «31» разбился в катастрофической аварии. С этого дня он больше не будет ездить в нашем городе. Все погибли кроме мужчины в чёрном плаще, который после сбежал из больницы и странствует по городу. Его местонахождение неизвестно. Те, кто его заметит, позвоните по указанному телефону.»Под статьёй было указано имя «человека в черном плаще», и я решила поискать про него в просторах интернета. Тут меня осенил страх. Этот человек умер 50 лет назад. И как он попал в автобус, а тем более уже в больницу?Я и сейчас мучаюсь в догадках…

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