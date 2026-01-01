Проклятый картридж с игрой Bubsy

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:57

Причина: Стилистика автора сохранена

Madwikos Просмотров: 30 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 09:57 by

В декабре 1996 года родители купили мне сегу мега драйв 2 когда мне исполнилось 9 лет, я распаковал свою игровую консоль и в комплекте лежал картридж сборник 4 в 1, там были игры Tiny Toon, Street of Rage 2, Road Rush 3 и Bubsy. После очередного праздничного вечера, я решил поиграть в консоль, вставив картридж я запустил консоль, и я первым делом запустил игру Bubsy, потому что я уже видел эту игру в телепередачи Денди – Новая Реальность, так вот я включил игру, и после появился титульный экран, когда я нажал Start, то игра застыла и все остальное превратилось в какую-то страшную картину которая состояла из случайных наборов пикселей, и был слышен тонкий писк, я испугался и выключил консоль, и просто отключил её от питания и меня позвал гулять друг. После прогулки, я решил снова запустить консоль думая что все это было ошибкой, я запустил консоль, включил игру, и вдруг игра начала вести себя агрессивно, громкая музыка и случайный набор пикселей, я пытался нажать на кнопку Power, но консоль отказывалась выключается, после из телевизора, ко мне начала тянуться рука, которая меня схватила и унесла в телевизор, после я начал растворяться в белом шуме, но я вспомнил что телевизор на котором я играл на самом деле экран имеет размер 14 дюймов, и после меня выплюнуло из телевизора, и я вытащил картридж из консоли, и после я поехал в москву, и решил отнести картридж ремонт попросив удалить с памяти картриджа эту игру, игру удалили, и после этой истории каплю в которой была игра Bubsy никто больше не видел

Ключевые слова: Bubsy картридж игра авторская история

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