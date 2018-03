Он продолжает смотреть на меня

Меня нельзя назвать фанатом серии Persona, не говоря уж о Shin Megami Tensei, но выход пятой части привлек мое внимание к этой франшизе. Меня зацепил арт-дизайн игры. Она выглядела чертовски стильно. Увидев новость о том, что игра появилась в продаже, я стал копить деньги на PS4 и на саму Персону. Через несколько месяцев я вез новенькую консоль себе домой.Должен сказать, что я живу один в однокомнатной квартире. Большего мне и не нужно. Друзей у меня было мало. Пара в жизни и с десяток в Интернете. В школе меня, зачастую, игнорировали. Я был замкнут в себе, старался держаться подальше от большинства одноклассников. Они представляли из себя типичное быдло, которое гуляет допоздна огромной толпой, попутно заливая в себя дешевое пиво.Возможно, это, в какой-то мере, одиночество повлияло на мое душевное состояние. Я не мог назвать себя психом или шизофреником. Днем я мог активно внушать себе свою ущербность, винить себя за мелочи, а ночью жалеть и успокаивать "себя любимого".Но, вернемся к рассказу. После недолгих оформлений бумажек в магазине электроники, я заехал в ближайший супермаркет за едой. Набрав нужные продукты, я обратил внимание на пачку печенья с предсказаниями. Недолго думая, я решил их взять. "С ними будет приятнее играть в Персону", - подумал я.На часах было 17:10. Через 20 минут должен был начаться запланированный мной и моими сокланоавцими рейд в одной ММО, на которую меня подсадил приятель по школе. Я решил подключить консоль, проверить ее работоспособность, а также купить и поставить на загрузку Персону. Это заняло как раз 20 минут, и я со спокойной совестью пошел тратить свои нервы.Мы уже сбились со счета попыток. Спустя 4 часа мы все же победили того босса. Я посмотрел на время - 21:23.Я посмотрел на время - 21:23. В голову сразу же пришла мысль: "Самое время начинать". Принеся в комнату печенье и чаек, я запустил игру. К этому моменту она уже докачалась.Загрузка была довольно-таки долгой, так что я решил открыть первое печенье. Внутри лежала лента, но на ней не было текста. Это показалось мне странным, поэтому я решил открыть второе. Внутри вообще не оказалось ленты. К этому моменту игра загрузилась, и меня встретила вступительная заставка. Я ее видел раньше, но сейчас она мне показалась какой-то странной. Я не мог увидеть отличий, но я чувствовал, что что-то в этой заставке было не так. Примерно на середине ролика тона стали меняться на более темные. Привычный красный сменился на более темный. Я бы даже сказал, на кроваво-красный. А заглавная тема - "Wake Up, Get Up, Get Out There" - стала звучать более низко. Голос певицы стал походить на мужской, а музыка превратилась в какофонию из звуков. Это не на шутку испугало меня, учитывая мое психическое состояние, но сославшись на бракованную консоль, я решил перезапустить ее.После перезапуска проблема исчезла. Вступительный трейлер перестал быть пугающим, а музыка снова стала такой, какой я слушал ее до приобретения консоли. А вот главное меню было до жути пугающим и странным. Именно в тот момент я подумал о правильности своей покупки. Лица всех персонажей были смазаны. Будто их нарисовали красками, а затем провели по их лицам пальцем. Я не мог поверить своим глазам. Лица Джокера, Рюджи, Анн смотрели прямо мне в душу. Лица остальных же смотрели в сторону, они будто пытались найти что-то. Но больше всего меня поразило лицо Морганы. Мало того, что он смотрела прямо на меня, так он еще и улыбался. Я видел клыки, я видел, как с них капала кровь. Также на этом экране не было привычного трека Phantom, не было слышно шума поездов. Да и вообще, поездов в принципе не было.В шоке я выключил игру и попытался лечь спать. Я терялся в догадках: "Что это было? Баг игры? Брак в самой консоли? Взлом PSN?".В конце концов я уснул.На следующий день я решил проверить игру еще раз. Стартовый экран был все тем же. На этот раз я удостоверился, что это было не мое воображение. Дрожа от страха, я нажал на кнопку "Start". Экран стал медленно тухнуть. В конце концов экран стал чёрным. Только оскал Морганы был виден. Через несколько секунд и он пропал с экрана. Затем появилось стандартное диалоговое окно. Говорящим был Моргана. Вместо "каноничного" антропоморфного кота был настоящий зверь со светящимися глазами и злобным оскалом. Он заговорил со мной. В прямом смысле."Хочешь сыграть?" - спросил он. Я был в оцепенении. Я просто не мог поверить в то, что ЭТО существует. Любимая некогда мной игра стала моим кошмаром. От осознания этого сердце сжалось еще сильнее. Моргана все так же смотрел на меня светящимися глазами. Он даже не моргал. Решив покончить с этим, я собрался с духом и отключил консоль от питания. Экран не затух. Моргана все так же смотрел на меня. Я отключил телевизор от сети, а он все смотрел на меня. Я обесточил всю квартиру, а он все так же смотрел на меня. Его взгляд испепелял меня.Потеряв все силы, я начал писать это. У меня нет времени писать красиво, я скоро сорвусь. Я не могу жить, зная, что он смотрит на меня. Он все так же ждет ответа. Нет сил больше это терпеть. Я поднимаю левую руку, в ней оказался пистолет. Возможно, он его подложил, но мне все равно.Прощайте и помните: он может следить и за вами.

