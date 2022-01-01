Не заходи на страницу снова

Не заходи на страницу сноваЯ как всегда сидела в интернете в вк. Думаю что нужно
немного рассказать о себе. Меня зовут Оля. Мне 14 лет я
школьница. Учусь хорошо. Точнее училась. Так вот что со мной
произошло. У меня в вк друзей мало. Я как всегда сидела в вк.
Переписывалась с друзьями. И однажды мне написал кто-то
кого я не знаю. Автаркии не было. На странице никакой
информации. Как только я вышла с страницы незнакомого то
мне как раз этот контакт написал.
- Не заходи на страницу.
- Что? На какую страницу?
- На мою. Я не хочу что бы с тобой случилась тоже самое.
Что и со мной…
- А что с тобой случилось?
- Помнишь весь город знал что одна девочка пропала? Так
вот это я. Я не знаю как я здесь оказалась. Я была глупой.
Зашла на страницу которые мне писал тоже самое что я
написала тебе. И попала в альтернативный мир. Я здесь
сама, выйти на улицу не могу. Так как её нету. Тут темно. У
меня только ноут. Я могу с него писать и все. Я хочу тебя
просто уберечь. Не заходи на мою страницу снова. Так как
ты попадёшь в тот же мир. И не сможешь вернуться.
Я не очень то поверила ей. Да действительно была
такая информация что девочка пропала. Она была может
не близкой но все же подругой. Признали её без вести
пропавшей и сейчас она мне пишет. Что???? Почему мне
почему не родителям они ведь тоже есть в вк. Я не знаю
но ради любопытства меня дёрнул черт заглянуть на её
страницу ещё раз. И там появилась только одна
фотография и там была написано одно слово. Попалась.
И после этого комп выключился. Но я подумала что просто
свет отрубили и пошла спать так как время было уже 03
часа ночи.
Проснулась я на следующий день…. Как мне
показалось….. Вот тут то и начались проблемы…. Я
проснулась но не увидела что в окне светло было темно
очень. Хоть глаз выколи. И что самое интересное что
фонарей тоже не было видно. Что само по себе странно.
Я решила пойти к родителям. Какое было моё удивление
когда их не оказалось. Они всегда мне говорили если куда
то уехали. А тут нечего. Я решила пойти покушать. Но не
смогла. В холодильнике ничего не было. Была только
бутылка воды. Я решила пойти в магазин но выйти не
смогла дверь была закрыта на несколько замков от
которых ключей у меня не было. Телефон я тоже не
смогла найти. В отчаянии на вернулось в свою комнату и
обнаружила что мой комп работает и так же открыта
страничка в вк и несколько десятков сообщений. Среди
всего были сообщения что куда я пропала и почему меня
не было в школе. Я не знала что ответить. Но я нашла
сообщение от той самое пропавшей. Она писала:
- Я же тебе говорила не заходи. Но ты зашла. Как бы
это не звучало но теперь ты здесь навсегда. Ты в
простом мире просто исчезла. Тебя не найдут. Ты
имеешь связь с прежним миром. Но для тебя он
закрыт. И да хочу сказать что у тебя по ходу нет еды.
Только вода. Так вот ты скорее всего умрёшь от
голода. Потому что я уже 2 неделю ничего не ем.
Воды осталось мало. Поэтому как то так. Прости что
тогда я тебе не рассказала. Я просто думала что ты
меня послушаешь. Пока.
Я не знала что мне думать кому писать. Теперь я все
поняла. Я все удалила со своей страницы. А в
статусе написала не заходите сюда.
Я тут уже долго сижу. Я очень сильно похудела. Воды
почти нету. Я узнала что мои родители могу заходить
на мою страницу только в мой день рождения не
чаше. Я не знаю сколько я ещё протяну. Я сейчас это
пишу и у меня слипаются глаза. Так как я очень хочу
есть…..
- Ты опять зашла на её страницу. Ты же знаешь
что я тебе запретил.
- Я то знаю но сегодня у нашей девочки день
рождение. Нам можно было заходить раз в год.
- Да но помнишь что она написал в статусе. Не
заходите сюда.
Женщина закрыла ноут. Подошла к иконе где
рядом стояла фото дочери. И заплакала….
Сегодня, 09:22 by КромешникПросмотров: 35Комментарии: 0
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