Не заходи на страницу снова

Кромешник Просмотров: 35 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:22 by

Я как всегда сидела в интернете в вк. Думаю что нужнонемного рассказать о себе. Меня зовут Оля. Мне 14 лет яшкольница. Учусь хорошо. Точнее училась. Так вот что со мнойпроизошло. У меня в вк друзей мало. Я как всегда сидела в вк.Переписывалась с друзьями. И однажды мне написал кто-токого я не знаю. Автаркии не было. На странице никакойинформации. Как только я вышла с страницы незнакомого томне как раз этот контакт написал.- Не заходи на страницу.- Что? На какую страницу?- На мою. Я не хочу что бы с тобой случилась тоже самое.Что и со мной…- А что с тобой случилось?- Помнишь весь город знал что одна девочка пропала? Таквот это я. Я не знаю как я здесь оказалась. Я была глупой.Зашла на страницу которые мне писал тоже самое что янаписала тебе. И попала в альтернативный мир. Я здесьсама, выйти на улицу не могу. Так как её нету. Тут темно. Уменя только ноут. Я могу с него писать и все. Я хочу тебяпросто уберечь. Не заходи на мою страницу снова. Так какты попадёшь в тот же мир. И не сможешь вернуться.Я не очень то поверила ей. Да действительно былатакая информация что девочка пропала. Она была можетне близкой но все же подругой. Признали её без вестипропавшей и сейчас она мне пишет. Что???? Почему мнепочему не родителям они ведь тоже есть в вк. Я не знаюно ради любопытства меня дёрнул черт заглянуть на еёстраницу ещё раз. И там появилась только однафотография и там была написано одно слово. Попалась.И после этого комп выключился. Но я подумала что простосвет отрубили и пошла спать так как время было уже 03часа ночи.Проснулась я на следующий день…. Как мнепоказалось….. Вот тут то и начались проблемы…. Япроснулась но не увидела что в окне светло было темноочень. Хоть глаз выколи. И что самое интересное чтофонарей тоже не было видно. Что само по себе странно.Я решила пойти к родителям. Какое было моё удивлениекогда их не оказалось. Они всегда мне говорили если кудато уехали. А тут нечего. Я решила пойти покушать. Но несмогла. В холодильнике ничего не было. Была толькобутылка воды. Я решила пойти в магазин но выйти несмогла дверь была закрыта на несколько замков откоторых ключей у меня не было. Телефон я тоже несмогла найти. В отчаянии на вернулось в свою комнату иобнаружила что мой комп работает и так же открытастраничка в вк и несколько десятков сообщений. Средивсего были сообщения что куда я пропала и почему меняне было в школе. Я не знала что ответить. Но я нашласообщение от той самое пропавшей. Она писала:- Я же тебе говорила не заходи. Но ты зашла. Как быэто не звучало но теперь ты здесь навсегда. Ты впростом мире просто исчезла. Тебя не найдут. Тыимеешь связь с прежним миром. Но для тебя онзакрыт. И да хочу сказать что у тебя по ходу нет еды.Только вода. Так вот ты скорее всего умрёшь отголода. Потому что я уже 2 неделю ничего не ем.Воды осталось мало. Поэтому как то так. Прости чтотогда я тебе не рассказала. Я просто думала что тыменя послушаешь. Пока.Я не знала что мне думать кому писать. Теперь я всепоняла. Я все удалила со своей страницы. А встатусе написала не заходите сюда.Я тут уже долго сижу. Я очень сильно похудела. Водыпочти нету. Я узнала что мои родители могу заходитьна мою страницу только в мой день рождения нечаше. Я не знаю сколько я ещё протяну. Я сейчас этопишу и у меня слипаются глаза. Так как я очень хочуесть…..- Ты опять зашла на её страницу. Ты же знаешьчто я тебе запретил.- Я то знаю но сегодня у нашей девочки деньрождение. Нам можно было заходить раз в год.- Да но помнишь что она написал в статусе. Незаходите сюда.Женщина закрыла ноут. Подошла к иконе гдерядом стояла фото дочери. И заплакала….

Ключевые слова: Страница ВК девочка пропавшие без вести параллельный мир авторская история

Другие, подобные истории: