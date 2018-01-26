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Истории из жизни

Это точно домовой!

Сначала небольшие пояснения, чтобы было понятно. Итак, ключей от дома у нас только два комплекта. Один комплект у меня, второй – у дочери, т.к. она первая возвращается домой со школы.

Вообще, все это сложно объяснить, но постараюсь. Через дорогу от нас живёт семейная пара. Так вот, у мужика того иногда случаются запои тяжелейшие и затяжные. Он, когда напьется, начинает ходить по домам, вот просто без стука и приглашения заходит в дом к тому, у кого открыто, и все тут! Он вроде и не буйный, но как-то не хотелось бы, чтобы он заперся к нам в дом, когда там одна моя восьмилетняя дочь!

Вот и случилось, что начался у него запой после нового года. Я решила свои ключи дать на время сыну (он второй приходит из школы), чтобы дочь могла закрыться на ключ (замкИ у нас начинаются с калитки). Это все не сама суть дела, поэтому не буду до мелочей все объяснять.

Благополучно прошло две недели. На третью пятницу вечером мы с мужем собирались ехать на ночной киносеанс. Встал вопрос о ключах. Один комплект нашёлся сразу – мой, а тот, что был у дочери, пропал! Посмотрели все обычные места обитания ключей в нашем доме – нет, и все тут! Оставили поиски на субботу. В субботу было много домашних дел, тем более, выпало много снега и надо было вычищать двор. Мы с мужем упахались с этим снегом, и про ключи как-то забылось. В воскресенье, после обеда, когда я утюжила одежду для всей семьи на понедельник, вспомнились ключи. Бросили все дела и всей семьей занялись поиском ключей. Перебрали все полки с документами, книгами, учебниками, ящики с игрушками. Подняли все паласы, выловили в детской все, что было под кроватями: носки, игрушки, детали от конструкторов, ключей нет! Как провалились! Перетрясли все карманы (даже уже постиранной одежды), всю обувь (заодно почистили), а вдруг завалились случайно, но нет – нет, как нет!

Уже ужинать надо, а у нас в доме генеральная уборка идет полным ходом! Одно еще напрягает – снег снова пошёл, да такой густой повалил.

Я очень вымоталась. А ведь мы с мужем хотели еще в магазин съездить – продуктами затариться. Говорю мужу: «Давай ради эксперимента приговорку скажем: "Домовой-домовой, поиграл – верни"!» Ну проговорили, дети с интересом на нас посмотрели и давай повторять. Мы еще вместе посмеялись, потом конфет в угол за холодильник положили. Но сильно надеяться не стали.

Короче, собрались мы в магазин, взяли мои ключи и решили новый комплект делать. Выходим на улицу… а там на дорожке ключи лежат! Прямо перед крыльцом! Я стою, пальцем туда показываю и даже сказать от удивления ничего не могу! Мужу мычу что-то невнятное. Меня даже заклинило на одном слове – вон-вон, вон-вон! А он, как специально, не туда смотрит, а на меня! Я ржу уже, и слезы покатились. Вот, чё я пережила, какое потрясение! Подняли мы ключи, в дом занесли, поехали в магазин.

И главное вот, что оказалось мистикой: ключи потерялись в пятницу, в субботу мы снег весь вычистили со двора, в воскресенье опять шёл снег, а возле ключей не было следов!!! Вот мы уже все передумали. Если бы ключи выпали в пятницу, то мы их со снегом вынесли в огород, и нашлись бы они только весной. Если бы в субботу выпали, то мы их в таком месте точно бы нашли. В воскресенье мы много раз выходили из дома до обеда. После обеда мы трясли дом, а на улице шёл снег.

Домовой - и никто другой! Хотите - верьте, хотите - нет, но это случилось, и вся моя семья может подтвердить. И если бы я уже была зарегистрирована на этом сайте, я бы сфоткала точно.

P.S.: Через неделю мы вспомнили про конфеты, но их мы нашли под холодильником. Коты, видимо, поиграли.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:33
Вчера, 16:33 by Мать_ДраконовПросмотров: 696Комментарии: 15
+18

Ключевые слова: Домовой ключи двор снег авторская история

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Комментарии

#1 написал: DRUID
Вчера, 17:07
+3
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Комментариев: 917
Люблю истории про домовых+++
Зарегистрирован: 26.01.2018
  
#2 написал: marzzz
Вчера, 17:19
+4
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Комментариев: 6 426
Это Домовой Дворовому ключи в форточку выбросил! Тот на пороге их и уложил. stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 2.11.2011
             
#3 написал: Ольга 1981
Вчера, 17:55
+4
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 297
Плюс! Плюс! Плюс! Обожаю истории про домовых. И такая же ситуация была у меня, только не с ключами. Поэтому верю безоговорочно, что это домовой.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#4 написал: Sniff
Вчера, 18:49
+4
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Публикаций: 43
Комментариев: 595
У меня такая же история была, тоже с ключами, от машины, и нашли их во дворе, где сто раз смотрели) И тоже Феде конфету давали, чтобы нашел)+++
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 18:56
+2
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Комментариев: 4 720
Мне эта присказка не помогает найти то, что внутри квартиры потерялось. Прямо из ящика кухонного шкафчика
Зарегистрирован: 23.12.2013
          
#6 написал: Tigger power
Вчера, 18:58
+2
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Репутация: (2105|0)
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Комментариев: 4 310
Хорошо так поиграл, что аж через порог выбросил) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#7 написал: Mary3.11.
Вчера, 19:26
+2
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Репутация: (58|0)
Публикаций: 53
Комментариев: 192
Очень люблю истории про домовых! Я так поняла, что ни в кино, ни в магазин вы не попали. Могу предположить, что эта выходка домового спасла вас от какой- либо неприятности. Срочно килограмм конфет и канистру молока домовому! Истории плюс.
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#8 написал: ПИК НИК
Вчера, 19:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (363|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 743
Думаю, что волосы на голове в тот момент, слегка шевельнулись)))!
Теперь Вы знаете, что не одни.
Ну, я думаю, что и попросить можно домовика, не пускать к вам домой, запойных и не добрых людей. Не сомневаюсь, справится.
+
Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#9 написал: Мать_Драконов
Вчера, 20:40
+2
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Комментариев: 84
Спасибо за душевные комментарии!
Мои предположения, что домовой хотел, чтобы мы прогенералили. Ежедневная уборка - это хорошо, а генеральная ещё лучше!)))

Цитата: Mary3.11.
Очень люблю истории про домовых! Я так поняла, что ни в кино, ни в магазин вы не попали. Могу предположить, что эта выходка домового спасла вас от какой- либо неприятности. Срочно килограмм конфет и канистру молока домовому! Истории плюс.

Да, в кино мы не поехали, но в магазин пришлось(((

Цитата: Sniff
У меня такая же история была, тоже с ключами, от машины, и нашли их во дворе, где сто раз смотрели) И тоже Феде конфету давали, чтобы нашел)+++

Вот и как это ещё можно объяснить? Конечно он родимый!

Цитата: зелёное яблочко
Мне эта присказка не помогает найти то, что внутри квартиры потерялось. Прямо из ящика кухонного шкафчика

Я скажу больше, однажды у меня на рабочем месте потерялся ключ от сейфа... Но это совсем другая история))) Во тут домовой мне не помог((( Ключ просто вернули, но домового я все-равно просила.

Цитата: ПИК НИК
Думаю, что волосы на голове в тот момент, слегка шевельнулись)))!

Да, это было незабываемое ощущение!)))
Зарегистрирован: 1.02.2019
#10 написал: Sniff
Вчера, 20:42
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Комментариев: 595
Мы с мамой когда домового просим, то без присказок, а как ребенка: " Феденька, помоги, пожалуйста, а я тебе конфету вкусную дам") Он любит конфеты, помогает)
Зарегистрирован: 20.01.2019
  
#11 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:11
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Комментариев: 9 763
И ведь больше, как на домового и не подумаешь, что ключи подкинул.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
#12 написал: Reiana Flaim
Вчера, 22:55
0
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Публикаций: 6
Комментариев: 1 969
Некоторые домовые любители прикалываться.
Зарегистрирован: 2.09.2013
    
#13 написал: Arhip
Сегодня, 03:26
+1
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Комментариев: 917
Цитата: Sniff
У меня такая же история была, тоже с ключами, от машины, и нашли их во дворе, где сто раз смотрели) И тоже Феде конфету давали, чтобы нашел)+++


У меня с документами на машину такое было. Ночью пропали, весь следующий день искали, всю квартиру перерыли. Легли спать. утром просыпаемся - а они на подушке лежат. Историю писал уже об этом. И сейчас прочитав эту историю, решился тоже написать, что произошло пару недель назад.
Зарегистрирован: 29.08.2017
   
#14 написал: supik
Сегодня, 03:48
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Комментариев: 343
бредятина какая то!! в семье 4 людей, ключей 2 пары всего лишь..и причем тут пьяный мужик!!!!!!!!!!?????????????

один потерял все потом др.др. ждут когда тот придет откуда-нибудь???
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#15 написал: просто Вася
Сегодня, 04:49
-2
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Комментариев: 3 908
Arhip, пишите конечно же, будем ждать.
Плюс поставила.
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