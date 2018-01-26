Это точно домовой!

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:33

Мать_Драконов Просмотров: 696 Комментарии: 15 +18 Вчера, 16:33 by

Сначала небольшие пояснения, чтобы было понятно. Итак, ключей от дома у нас только два комплекта. Один комплект у меня, второй – у дочери, т.к. она первая возвращается домой со школы.Вообще, все это сложно объяснить, но постараюсь. Через дорогу от нас живёт семейная пара. Так вот, у мужика того иногда случаются запои тяжелейшие и затяжные. Он, когда напьется, начинает ходить по домам, вот просто без стука и приглашения заходит в дом к тому, у кого открыто, и все тут! Он вроде и не буйный, но как-то не хотелось бы, чтобы он заперся к нам в дом, когда там одна моя восьмилетняя дочь!Вот и случилось, что начался у него запой после нового года. Я решила свои ключи дать на время сыну (он второй приходит из школы), чтобы дочь могла закрыться на ключ (замкИ у нас начинаются с калитки). Это все не сама суть дела, поэтому не буду до мелочей все объяснять.Благополучно прошло две недели. На третью пятницу вечером мы с мужем собирались ехать на ночной киносеанс. Встал вопрос о ключах. Один комплект нашёлся сразу – мой, а тот, что был у дочери, пропал! Посмотрели все обычные места обитания ключей в нашем доме – нет, и все тут! Оставили поиски на субботу. В субботу было много домашних дел, тем более, выпало много снега и надо было вычищать двор. Мы с мужем упахались с этим снегом, и про ключи как-то забылось. В воскресенье, после обеда, когда я утюжила одежду для всей семьи на понедельник, вспомнились ключи. Бросили все дела и всей семьей занялись поиском ключей. Перебрали все полки с документами, книгами, учебниками, ящики с игрушками. Подняли все паласы, выловили в детской все, что было под кроватями: носки, игрушки, детали от конструкторов, ключей нет! Как провалились! Перетрясли все карманы (даже уже постиранной одежды), всю обувь (заодно почистили), а вдруг завалились случайно, но нет – нет, как нет!Уже ужинать надо, а у нас в доме генеральная уборка идет полным ходом! Одно еще напрягает – снег снова пошёл, да такой густой повалил.Я очень вымоталась. А ведь мы с мужем хотели еще в магазин съездить – продуктами затариться. Говорю мужу: «Давай ради эксперимента приговорку скажем: "Домовой-домовой, поиграл – верни"!» Ну проговорили, дети с интересом на нас посмотрели и давай повторять. Мы еще вместе посмеялись, потом конфет в угол за холодильник положили. Но сильно надеяться не стали.Короче, собрались мы в магазин, взяли мои ключи и решили новый комплект делать. Выходим на улицу… а там на дорожке ключи лежат! Прямо перед крыльцом! Я стою, пальцем туда показываю и даже сказать от удивления ничего не могу! Мужу мычу что-то невнятное. Меня даже заклинило на одном слове – вон-вон, вон-вон! А он, как специально, не туда смотрит, а на меня! Я ржу уже, и слезы покатились. Вот, чё я пережила, какое потрясение! Подняли мы ключи, в дом занесли, поехали в магазин.И главное вот, что оказалось мистикой: ключи потерялись в пятницу, в субботу мы снег весь вычистили со двора, в воскресенье опять шёл снег, а возле ключей не было следов!!! Вот мы уже все передумали. Если бы ключи выпали в пятницу, то мы их со снегом вынесли в огород, и нашлись бы они только весной. Если бы в субботу выпали, то мы их в таком месте точно бы нашли. В воскресенье мы много раз выходили из дома до обеда. После обеда мы трясли дом, а на улице шёл снег.Домовой - и никто другой! Хотите - верьте, хотите - нет, но это случилось, и вся моя семья может подтвердить. И если бы я уже была зарегистрирована на этом сайте, я бы сфоткала точно.P.S.: Через неделю мы вспомнили про конфеты, но их мы нашли под холодильником. Коты, видимо, поиграли.

Ключевые слова: Домовой ключи двор снег авторская история

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