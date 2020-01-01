"Пар" на двери балкона

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:17

Причина: Изменен раздел

Алиса Шах Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:17 by

Я живу в квартире на восьмом этаже.У меня есть своя комната, и к ней прикреплён небольшой балкон.К балкону не забраться снизу, с крыши или сбоку. Это невозможно, как мне кажется, так как я сама как-то однажды пыталась это сделать, но это было нереально.Моя комната закрывалась на мой ключ с двух сторон. Ключей было всего двое. Один ключ у меня, а другой у родителей, но недавно я одолжила у мамы и вторые ключи. Эти ключи я носила с собой в рюкзаке, а в рюкзак никто не влазил, да никто и не знал, что они там.Родители меня уважали и не заходили в мою комнату, по моей просьбе. Да и вообще в мою комнату, кроме меня никто не заходил.Однажды, я зашла в комнату и подошла к балкону. То, что я увидела меня насторожило. Все вещи в комнате были на месте, все двое ключей у меня в рюкзаке. Но на двери балкона, прямо на стекле было написано слово "ПАР". Причём где-то между стёклами и зеркально. Почерк был не моих родителей и точно не мой. Буква "Р" вообще была странно вырисованна.Я позвала маму и папу. Когда они увидели эту надпись они даже не поменялись в лицах и подумали, что это моя шутка. Я разозлилась на них, думая, что это их шутка, и что у них есть ещё одни ключи от моей комнаты,но они утверждали, что это не так.Потом родители ушли, а я продолжила смотреть на эту надпись, вырисованную пальцем на запотевшем стекле.Через некоторое время я забыла про это слово и пошла по своим делам, я была уверена, что это шутка родителей, ведь во время карантина люди не будут лазить по чужим балконам.На следующий день я проснулась и увидела, что надпись на балконе исчезла, а вместо неё на балконе что-то дымилось. Я подбежала к балкону и увидела за стеклом пар. Он шёл от неизвестного источника и был только у меня на балконе.Я зашла в дом, так как на балконе было холодно. Мне наверное показалось. Ведь, когда я снова посмотрела на балкон пара уже не было.Но на следующий день всё повторилось. Я думала, что это туман, но потом сообразила, что это точно не он, так как пар плавал в воздухе и был только у меня на балконе. Я немного испугалась и ушла с балкона.Сейчас я уже больше не боюсь этот пар, но меня пугает то, что родители его не видят.

Ключевые слова: Пар надпись балкон авторская история

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