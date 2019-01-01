Вежливый мертвец

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:49

Сделано_в_СССР Просмотров: 12 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 10:48 by

- Да врёшь ты всё! – Танька усмехнулась, - мертвецы? Да ещё и такие вежливые?Я не удивился, что Танька мне не верит, удивляться сегодня уже надоело. Ну и я её вполне понимаю. Если б мне кто-нибудь такое рассказал, я б тоже не поверил.- Мертвец там был всего один, – настаивал я. Я ведь сам его видел, руки до сих пор дрожат так, что связка ключей позвякивает.- Ладно, как скажешь, - Танька взяла у меня ключи от квартиры, отперла дверь сама, усмехнулась, – Вежливый мертвец!Сегодня днём мы с ней ездили на кладбище, нужно было на могиле деда прибраться, листья прошлогодние убрать и оградку подкрасить. Провозились с этой оградкой почти до самого вечера, но получилось хорошо, деду бы понравилось. До дома добрались уже в пятом часу вечера.У родного подъезда я обнаружил, что ключей от квартиры у меня нет. Точно помню, что положил их в карман джинсов, когда дверь запер. Всё везде проверил – ключей нет. Танька, как назло оставила свои ключи дома и как теперь попасть в квартиру – непонятно.- Может, ты эти ключи на кладбище потерял? – предположила Танька, - мы ведь на корточках вокруг оградки ползали, вот они, наверно, где-нибудь там выпали и лежат себе спокойно.Я решил поехать обратно, проверить, вдруг Танька права. Это мне показалось проще, чем дверь выламывать.До кладбища я добрался уже в сумерках, сразу пошёл к могиле деда. По дороге внимательно смотрел под ноги, вдруг ключи на тропинке выпали. Поэтому стоящую около свежеокрашенной оградки фигуру заметил в самый последний момент. Увидел бы издалека – вообще подходить не стал.В вечерней темноте фигура показалась мне особенно зловещей. Сразу вспомнились призраки и зомби всякие. Ну а кто может бродить по кладбищу в такое время?Незнакомец на зомби не очень похож был, хотя и живого человека ничем не напоминал. Он неподвижно стоял, как манекен в супермаркете, и смотрел на меня. А я – на него. Одежда на нём была старая, потрёпанная, лицо не выражало никаких эмоций, глаза стеклянные и пустые, как у куклы. Ещё я заметил, что кожа у этого парня была серой, но, может, мне это в сумерках померещилось.- Что вы здесь делаете? – наконец собравшись с духом, сказал я.Незнакомец мне не ответил, шагнул вперёд и вскинул руку. Я приготовился драться или убегать, но незнакомец не нападал. На его ладони лежали мои ключи. Я медленно взял их, буркнул «спасибо».Незнакомец кивнул и исчез. Просто растворился в воздухе сероватым дымом. Я бестолково вертел головой по сторонам, пытаясь понять, куда он подевался, повторил «Спасибо» неизвестно кому.Над ухом прозвучало хриплое «Пожалуйста»Я так быстро бежал к машине, что чуть опять ключи не потерял, руки дрожали, пальцы не слушались. Кое-как машину завёл и гнал до самого дома. И как только меня не штрафанули за превышение – не знаю…Теперь, сидя на кухне с кружкой горячего чая, думаю, а чего я так испугался? Танька хихикает надо мной.Этот незнакомец ведь ничего плохого мне не сделал, а наоборот даже - ключи помог найти. Хороший, в общем-то, парень. Вежливый, несмотря на то, что мёртвый.Автор - неизвестен.

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