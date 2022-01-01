Силуэт

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:56

Причина: Изменен раздел.

Jeasistte Просмотров: 83 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:56 by

Это было 1-2 года назад.В тот день я возвращалась домой с учёбы.Все было как обычно,но я заметила некую странность.На улице не было людей и только изредка проезжали машины.Это было странно, потому что обычно в такое время (7 часов вечера) было не мало людей.Хотя, меня это не волновало,я просто спешила домой чтобы поиграть на своем новом Nintendo Switch.И вот,я уже была близка к своему дому как я услышала как кто-то зовёт меня.Кто-то прокричал мое имя.Я обернулась.Никого.Я решила не останавливаться и идти дальше.На улице было темно, потому что была зима.Но я не боялась темноты.И вот обратно я услышала как кто-то зовёт меня.Я решила повернуть голову на лево, потому что там были дома моих друзей.Хоть тот голос и не был похож ни на кого из моих друзей,я все равно повернулась.Тут я остановилась.Я увидела странный черный силуэт стоящий возле фонаря.Странно.Вдруг силуэт начал двигаться в мою сторону.Я не хило так испугалась и побежала к своему дому.И вот я сама не заметила как оказалась дома.Я не оглядывалась назад, поэтому не знала следовало ли это существо за мной.Я зашла в свою комнату и быстро завесила шторы,так как мои окна вели прям на то место где стояло то существо.Я присела на кровать.Вдруг я услышала звук, как будто кто-то скребёт по окну,хотя я была на 3 этаже.Я уже испугалась по полной и побежала в ванную комнату, единственную комнату без окон.Незнаю сколько я там просидела, но когда я вышла я чувствовала себя совсем по другому.Ни о каком Нинтендо я тогда и не думала.Что вы думаете насчёт этой истории?

Ключевые слова: Темнота силуэт страх ночь авторская история

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