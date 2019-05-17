Дорога в никуда

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:03

Причина: Стилистика автора сохранена.

Мегера Просмотров: 1 645 Комментарии: 10 +28 Вчера, 11:02 by

Любили мы в юношестве ночные рыбалки. Но одна нам запомнилась надолго. Поехали мы двумя парами в ночную. Загрузили в машину все, что нужно, и отправились в поездку за 70 километров. Приехали мы уже вечером. Поставили палатку и тут обнаружили, что снастей нет. Все помнят, что снасти клали. Но нет снастей, хоть убейся. Настроение у всех упало. И решили, раз не судьба, то лучше уехать домой, подобру-поздорову. Ощущалась какая-то тревога.Сняли мы палатку и тронулись назад. Едем по дороге, пыль поднимаем. Вот-вот должен быть поворот и подъем на лесную грунтовку, а его все нет и нет. Да еще и темнеет слишком быстро для июля. Остановились, вышли. Местность незнакомая. Решили вернуться в начало пути и снова искать дорогу, мало ли, проморгали поворот. Развернулись. Едем. Дорога впереди снова незнакомая и трава кажется выше. Девушка Кости начинает паниковать, я смеюсь, мол, не пили, а в трех соснах заблудились. Но скоро и мне стало не смешно. Ибо я, в наступающем мраке, заметила огромный полумертвый тополь, расколотый молнией. Этого дерева мы не видели раньше. И дорога одна, другой просто нет. Идет она вдоль реки.К нашему стыду, мы начали переодевать вещи задом наперед, как слышали когда-то в детстве от бабок, что если Леший водит, переверни всю одежду. Перевернули. Едем назад. Нет поворота. Тут уже меня начало потряхивать. Пацаны матерятся. Наташка орет на пацанов, я ногти обгрызаю. И тут - навстречу фары. Костик мигнул и машина остановилась. Вылезает дедок, рыбак. Мы его спрашиваем, как нам выехать на трассу уже. А он глаза вытаращил и говорит, что мы проехали поворот, и чтобы мы за ним ехали, он как раз с рыбалки едет. Сколько бы нас еще так мотал нечистый, если бы не спаситель наш?

Ключевые слова: Рыбалка дорога дед авторская история

Другие, подобные истории: