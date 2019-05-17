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Истории из жизни

Дорога в никуда

Любили мы в юношестве ночные рыбалки. Но одна нам запомнилась надолго. Поехали мы двумя парами в ночную. Загрузили в машину все, что нужно, и отправились в поездку за 70 километров. Приехали мы уже вечером. Поставили палатку и тут обнаружили, что снастей нет. Все помнят, что снасти клали. Но нет снастей, хоть убейся. Настроение у всех упало. И решили, раз не судьба, то лучше уехать домой, подобру-поздорову. Ощущалась какая-то тревога.

Сняли мы палатку и тронулись назад. Едем по дороге, пыль поднимаем. Вот-вот должен быть поворот и подъем на лесную грунтовку, а его все нет и нет. Да еще и темнеет слишком быстро для июля. Остановились, вышли. Местность незнакомая. Решили вернуться в начало пути и снова искать дорогу, мало ли, проморгали поворот. Развернулись. Едем. Дорога впереди снова незнакомая и трава кажется выше. Девушка Кости начинает паниковать, я смеюсь, мол, не пили, а в трех соснах заблудились. Но скоро и мне стало не смешно. Ибо я, в наступающем мраке, заметила огромный полумертвый тополь, расколотый молнией. Этого дерева мы не видели раньше. И дорога одна, другой просто нет. Идет она вдоль реки.

К нашему стыду, мы начали переодевать вещи задом наперед, как слышали когда-то в детстве от бабок, что если Леший водит, переверни всю одежду. Перевернули. Едем назад. Нет поворота. Тут уже меня начало потряхивать. Пацаны матерятся. Наташка орет на пацанов, я ногти обгрызаю. И тут - навстречу фары. Костик мигнул и машина остановилась. Вылезает дедок, рыбак. Мы его спрашиваем, как нам выехать на трассу уже. А он глаза вытаращил и говорит, что мы проехали поворот, и чтобы мы за ним ехали, он как раз с рыбалки едет. Сколько бы нас еще так мотал нечистый, если бы не спаситель наш?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 11:03
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 11:02 by МегераПросмотров: 1 645Комментарии: 10
+28

Ключевые слова: Рыбалка дорога дед авторская история

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Комментарии

#1 написал: верю-не верю
Вчера, 13:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 327
Приехали, потоптались, ничего вкусненького не оставили, а развернулись ехать назад. Даже не переночевали. Вот Хозяину леса и не понравилось такое ваше посещение и поведение. Попугал, поводил, заблудил вас. Они такие--эти местные smiling_imp ребята. Любят напугать.
Плюс поставила.
Зарегистрирован: 17.05.2019
 
#2 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:58
+5
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 87
Комментариев: 5 515
А может нечистый наоборот уберег от чего? И снасти неспроста
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#3 написал: Tigger power
Вчера, 14:23
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (2303|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 920
Однажды наши знакомые, приехав на Звездочку, обнаружили, что сверток с палаткой профукали по дороге, вот это непруха))
Чем-то хозяину рыбаки не угодили видимо +
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
#4 написал: Tremolante
Вчера, 14:39
+5
Группа: Посетители
Репутация: (16|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 166
Ну молодёжь пошла: приехали, увидели, что снастей нет, - и домой! Романтизьму нет. Добро бы, заядлые рыбаки-спортсмены были, да и те поквасить остались бы, либо просто у костра байки потравить. Конечно, леший осерчал: совсем перестали люди ценить душевный отдых на природе! smirk
Зарегистрирован: 2.08.2013
#5 написал: Фиолетовая Дымка
Вчера, 23:07
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (41|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 447
Леший с вами затусить хотел, а вы мотать сразу- вот и водил: хоть так поразвлекался. Много ли развлечений у лешего, когда народ особо в лес не рвется?
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#6 написал: abrashechka
Вчера, 23:25
+1
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Репутация: (424|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 350
Плюс однозначно. После увиденного мной и услышанного от сестры - ВЕРЮ ! Безусловно и бесспорно и ставлю плюс.
Зарегистрирован: 10.10.2016
 
#7 написал: LudaM
Сегодня, 16:05
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И одежда наизнанку не помогла
Зарегистрирован: 27.09.2015
  
#8 написал: Tengu
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Это называется: ну не судьба вам порыбачить была))
Зарегистрирован: 22.04.2013
   
#9 написал: ПИК НИК
Сегодня, 19:23
+1
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Интересно, снасти нашлись или с концами?
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Зарегистрирован: 27.06.2017
  
#10 написал: Сергей Скептик
Сегодня, 20:09
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Комментариев: 20
Постараюсь включить на полную мужской шовинизм laughing .

Сначала отвлекали своих парней от сборов – потому снасти и забыли. На обратном пути своей болтовнёй и криками отвлекали пацанов от дороги. Неудивительно, что проморгали поворот. И ещё переодевание вещей наизнанку... Тоже, знаете ли, внимание немного отвлекает, в юности особенно! heart_eyes
Зарегистрирован: 24.10.2019
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