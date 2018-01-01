Впереди на дороге...

Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 22:30

Рэйн Просмотров: 50 Комментарии: 0 +1 Вчера, 22:30 by

Летом я и моя семья ездим в Валдайский район на дачу отдыхать. Наша деревня находится приблизительно в 15 километрах от трассы. Дальше с трассы в деревне Добывалово идет поворот на грунтовую дорогу. Эту дорогу пересекает ж/д мостик, и дальше железная дорога уходит в сторону. И каждый раз, таким образом, мы проезжаем мимо этой железной дороги.В один такой день мы приехали на неделю на дачу. Были хорошие солнечные дни, начиналась весна, из под прошлогодней травы пробивалась свежая зеленая травка и в оврагах стояла вода от растаявшего снега. Это прекрасное время года. Я не хотела пропустить такие деньки на природе.Прожив неделю и насладившись отдыхом, мы вернулись в город. И ночью мне приснилось такое: я уезжаю из деревни с друзьями (конкретно с кем не помню, но я была не одна), но почему-то машина едет по ж/д путям, а не по грунтовке. Помню, что остановились и вышли. Не знаю зачем. Просто вышли и остановились. Перед машиной были ж/д пути на желтом песке и силуэт, как тень, маленькой девочки с косичками. Создалось впечатление, что она полупрозрачная, но при этом пыльная и сероватая. И она крутилась вокруг себя. Стояла на месте и крутилась: ни пыталась подойти, ни обращала на меня никакого внимания. Но я (как же без того, чтоб не вмешаться) подошла к ней поближе. Думала, что это ребенок, и нужна помощь. Я спросила: "Девочка, ты чья?" - что-то вроде того. Но тогда она перестала вращаться. И я увидела, будто девочка потянулась ко мне. Я не помню, что было дальше, но я проснулась под утро.Не знаю, правильно ли я поступила, но через неделю мы поехали в деревню на выходные и ехали вдоль того участка дороги ж/д, который мне снился. Я попросила, чтобы мы остановились погулять, поскольку рядом каменоломня (большие камни, горы из песка, сосенки), и моя семья охотно согласились. Они пошли к камням и соснам, а я пошла на железную дорогу. Я шла-шла и, почти как дошла до того места, услышала детский крик. Я побежала, сама не понимая почему. Деревня Добывалово находится с противоположной стороны от того места, и дети там одни не гуляют. Я дошла туда. Конечно, ничего там не увидела.Сзади себя я услышала, как меня зовет мама. Они гуляли в соснах и тоже услышали детский крик. Пошли посмотреть, где я. Недалеко от того места, рядом с железной дорогой, стоит только один дом. Точнее, раньше это был дом. Но он сгорел, и теперь там пепелище. С тех пор мне ни разу не снилось это место. Но что это было? Меня позвали на помощь, явившись мне во сне?Поставили свечку в церкви, чтобы душа упокоилась, если таковая тут обитала.

Ключевые слова: девочка призрак сон дорога дача деревня смерть

Другие, подобные истории: