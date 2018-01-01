Впереди на дороге...Летом я и моя семья ездим в Валдайский район на дачу отдыхать. Наша деревня находится приблизительно в 15 километрах от трассы. Дальше с трассы в деревне Добывалово идет поворот на грунтовую дорогу. Эту дорогу пересекает ж/д мостик, и дальше железная дорога уходит в сторону. И каждый раз, таким образом, мы проезжаем мимо этой железной дороги.
В один такой день мы приехали на неделю на дачу. Были хорошие солнечные дни, начиналась весна, из под прошлогодней травы пробивалась свежая зеленая травка и в оврагах стояла вода от растаявшего снега. Это прекрасное время года. Я не хотела пропустить такие деньки на природе.
Прожив неделю и насладившись отдыхом, мы вернулись в город. И ночью мне приснилось такое: я уезжаю из деревни с друзьями (конкретно с кем не помню, но я была не одна), но почему-то машина едет по ж/д путям, а не по грунтовке. Помню, что остановились и вышли. Не знаю зачем. Просто вышли и остановились. Перед машиной были ж/д пути на желтом песке и силуэт, как тень, маленькой девочки с косичками. Создалось впечатление, что она полупрозрачная, но при этом пыльная и сероватая. И она крутилась вокруг себя. Стояла на месте и крутилась: ни пыталась подойти, ни обращала на меня никакого внимания. Но я (как же без того, чтоб не вмешаться) подошла к ней поближе. Думала, что это ребенок, и нужна помощь. Я спросила: "Девочка, ты чья?" - что-то вроде того. Но тогда она перестала вращаться. И я увидела, будто девочка потянулась ко мне. Я не помню, что было дальше, но я проснулась под утро.
Не знаю, правильно ли я поступила, но через неделю мы поехали в деревню на выходные и ехали вдоль того участка дороги ж/д, который мне снился. Я попросила, чтобы мы остановились погулять, поскольку рядом каменоломня (большие камни, горы из песка, сосенки), и моя семья охотно согласились. Они пошли к камням и соснам, а я пошла на железную дорогу. Я шла-шла и, почти как дошла до того места, услышала детский крик. Я побежала, сама не понимая почему. Деревня Добывалово находится с противоположной стороны от того места, и дети там одни не гуляют. Я дошла туда. Конечно, ничего там не увидела.
Сзади себя я услышала, как меня зовет мама. Они гуляли в соснах и тоже услышали детский крик. Пошли посмотреть, где я. Недалеко от того места, рядом с железной дорогой, стоит только один дом. Точнее, раньше это был дом. Но он сгорел, и теперь там пепелище. С тех пор мне ни разу не снилось это место. Но что это было? Меня позвали на помощь, явившись мне во сне?
Поставили свечку в церкви, чтобы душа упокоилась, если таковая тут обитала.
Новость отредактировал kisena54 - Вчера, 22:30
Вчера, 22:30 by РэйнПросмотров: 50Комментарии: 0
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