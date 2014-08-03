Будни энтомолога 2

Estellan Просмотров: 55 Комментарии: 13 +4 Сегодня, 04:05 by

В луче солнца, пробившемся через давно немытое окно, весело играли пылинки, переливаясь всеми цветами радуги. Голова была тяжелой и явно с похмелья.- Приснится же такое.Доверчиво сообщил я прикорнувшей на подушке рядом голове оленя, и его посмертное косоглазие приобрело еще более кокетливое выражение. Поднявшись с постели, и ощупав приличную шишку на затылке, я успел бросить злобный взгляд на уютно устроившуюся на моей подушке причину столь странного кошмара, я уже совсем было собрался покинуть комнату дабы привести себя в приличный вид, когда и обнаружил отсутствие наличия в данной комнате двери, а за одно, и отсутствие не менее рогатого чучела которое висело над этой дверью снаружи. «Все чудесатей и чудесатей.» Заметил внезапно прорезавшийся внутренний голос, после чего столь же внезапно заткнулся.В том, что задавать вопросы одуванчику – плохая идея, я не сомневался с того самого раза, когда после очередного вечера обильных возлияний по ошибке пытался забраться спать в сервант, умудрившись перебить практически все содержимое. После чего был подвергнут гонениям и остракизму до самого обеда, не смотря на искреннее раскаяние, и внушительную материальную компенсацию от нищего научного работника сачка и приманки. Нет, одуванчик явно не в курсе. Оставался только один вариант.До церкви я добрался сразу после обеда, и уже какое-то время долбил в дверь поочередно руками и ногами, время от времени выкрикивая что-то приветливое в стиле «Кхе-кхе, блин!» Но дом местного божества был глух к моим попыткам, и лишь время от времени сонно осыпал меня штукатурной пылью. Я совсем было уже разуверился в силе слова, когда за дверью сначала кто-то поскребся, а следом одна из створок раскрылась, явив мне лицо служителя культа. Стоит признать, довольно помятое лицо.- Кому тут не спится с утра пораньше?Приветливо осведомилось лицо, но остальные части тела предъявлять не торопилось.- Я… тут, это…«А это не вы заходили ко мне ночью и прятались под тумбочкой?» Услужливо подсказал внутренний голос, и тут же был мысленно послан далеко и не за пиццей. Одного взгляда на лицо было достаточно, чтобы понять, что оно под тумбочкой не поместилось бы.- Новый работник? Ну, подь сюды.Створка двери раскрылась полностью, и неведомая сила пинком по тому месту, где спина заканчивает свое благородное название, позволила мне прошмыгнуть мимо священника, или кто он тут, вглубь помещения.- ИнстрУменты твои коллеги побросали на крыше. Там и найдешь. И постарайся закончить сегодня. Заплачу по результату.Ну в принципе деньги лишними не бывают, а там, глядишь, и лицо более разговорчивым станет, может что из него и выужу по интересующему меня вопросу. Посему, последовав в направлении, указанном перстом лица, я нашел лестницу, а там и выход на крышу.Как и было обещано, местные плотники оставили на месте работы весь свой нехитрый инструмент, заключавшийся в досках, пиле, молотке и гвоздях. Никогда раньше не случалось ремонтировать крыши. Ну что же… начнем.Дело ладилось не особо споро по началу, но постепенно я наловчился в достаточной мере, чтобы всерьез задуматься о карьере плотника. Не надо мотаться по командировкам, ползать на пузе за вредными членистоногими, подвергаться нападению злобных косоглазых чучел. Не жизнь, а сказка.- А я то думал, что тебя теперь придется выслеживать.Ворвался в радужные мечты хриплый голос, рывком вытряхнув меня из сладостных объятий грез в суровую реальность. Суровая реальность предстала передо мной в лице уже знакомого «Барда», и двух не знакомых, но не менее колоритных дядек. Надо же, а я и не заметил, что солнце уже село. Проклятый энтузиазм, в следующий раз не стоит его брать с собой в командировку.- Итить!По привычке вежливо поприветствовал я появившихся, которые своими тушками перекрывали мне путь к отходу. Из оружия у меня все еще оставались пила, молоток и гвозди. В принципе, если они согласятся пару часов постоять спокойно, я вполне могу успеть забить в них по паре десятков гвоздей. Проблема в том, что у них, скорей всего, такого принципа не было.Одним прыжком я отскочил к краю крыши и через этот самый край глянул вниз. Запоздало удивился тому, откуда у такой нищей деревни такие бабки на собственную каменную церковь такой высоты, и такую здоровенную, блин, площадь выложенную булыжником? «Какой чудесный повод пораскинуть мозгами. Я спрыгну с крыши, и им не достанется мой последний хитпойнт?» Заметил внутренний голос, пока я прикидывал смогу ли допрыгнуть вооон до того дерева, и голос снова был послан в том же направлении. Темнота наступила так же внезапно, как и в первый раз.- Какой хлипкий пошел научный работник.Из бессознательного состояния снова вывел голос. На этот раз незнакомый. Физически чувствуя, как рядом с первой шишкой растет вторая, я по привычке проклял кафедру в целом и всех доцентов поименно, прежде чем разлепить глаза.Однако вечер совершенно перестал быть томным. Свою тушку я обнаружил все еще на той же крыше. Правда, в этот раз на коленях. Руки были крепко зафиксированы в районе плеч и запястий. Попытка пошевелиться заставила незнакомцев стиснуть мои руки так, что только природная гордость не позволила взвыть.- Кстати, я невкусный.С языка сорвалась первая же оформившаяся мысль, и наверняка зря. Никто и никогда никому не верил на слово. Эти скорей всего тоже захотят убедиться.- А это мы сейчас посмотрим.Не обманул моих ожиданий «Бард» сверкнув неправдоподобно голливудской, в реалиях этой деревни, улыбкой, и крепко вцепился лапищей, которой позавидовал бы медведь, в мою голову.- Изыди!Донеслось откуда-то сзади, и меня окатило водой. Проморгавшись, я понял, что водой окатило не только меня, трое моих знакомцев катались по крыше, замысловато матерясь, и слегка дымились. На всякий случай приготовившись тоже изойти, я все же смог подняться на ноги, намериваясь проделать сей фокус через край крыши. Воистину, некоторые фокусы мастерам удаются только раз в жизни. «Сколько сотрясений может пережить один энтомолог за сутки?» - внезапно задался философским вопросом внутренний голос, и мысль посетить психиатра по возвращении окрепла окончательно. Однако изгонять меня никто не торопился, наоборот, чья-то лапка крепко вцепилась в мой рукав и споро поволокла в сторону лестницы, бренча ведром при каждом шаге.

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