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Страшные Арты

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Peter Mohrbacher - иллюстратор и концепт-художник цифровой живописи (Digital Art), фрилансер, живет и работает в Чикаго. Известен своей 3-летней работой в качестве иллюстратора героев для настольной карточной игры, выпускаемой компанией "Wizards of the Coast" - "Magic: The Gathering".
Ниже представлен еще один его проект, в котором он принимает участие с 2005 года под названием "Angelarium" - "Ангелариум", посвященный различным мифологическим существам. Со слов Питера, когда он открыл его для себя, не проходит и дня, чтоб он не посвятил себя проекту, создавая все новые и новые сказочно-мифологические образы нереальных существ. Величественных, изящных, воздушных и в то, же время посвященных неким божествам или стихиям. Тем и завораживают его работы, что это не просто фэнтези-персонажи, а с намеком на стихию, которая отражается в сущности героя, в его движениях и даже физиологии тела. Ощущение что попадаешь в мир неких сюрреалистических ангелов, величественно воспаряющих на тобой.

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"


Автор - affinity4you.
Источник.

Сегодня, 07:34 by ЛетягаПросмотров: 68Комментарии: 2
+5

Ключевые слова: Цифровой художник проект ангелариум божество стихии мифология

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Комментарии

#1 написал: ARTEMIDA
Сегодня, 09:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1221|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 803
Хороши работы!!! Прям эскиз для тату вибирай)). Для меня это актуально, помышляю о татуировке, задумки есть, нужно только хорошие эскизы создать. Такие вот работы вдохновляют!
Зарегистрирован: 27.02.2016
  
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:19
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (2514|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 426
Круть +++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
          
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