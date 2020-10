Художник Peter Mohrbacher. "Ангелариум"

Peter Mohrbacher - иллюстратор и концепт-художник цифровой живописи (Digital Art), фрилансер, живет и работает в Чикаго. Известен своей 3-летней работой в качестве иллюстратора героев для настольной карточной игры, выпускаемой компанией "Wizards of the Coast" - "Magic: The Gathering".Ниже представлен еще один его проект, в котором он принимает участие с 2005 года под названием "Angelarium" - "Ангелариум", посвященный различным мифологическим существам. Со слов Питера, когда он открыл его для себя, не проходит и дня, чтоб он не посвятил себя проекту, создавая все новые и новые сказочно-мифологические образы нереальных существ. Величественных, изящных, воздушных и в то, же время посвященных неким божествам или стихиям. Тем и завораживают его работы, что это не просто фэнтези-персонажи, а с намеком на стихию, которая отражается в сущности героя, в его движениях и даже физиологии тела. Ощущение что попадаешь в мир неких сюрреалистических ангелов, величественно воспаряющих на тобой.Автор - affinity4you.

Ключевые слова: Цифровой художник проект ангелариум божество стихии мифология

