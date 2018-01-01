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Страшные Арты

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Peter Mohrbacher - американский художник, также известный под псевдонимом One-Vox.
В его искусстве есть как довольно типичные работы с рыцарями, принцессами, женщинами воительницами, драконами и чудовищами, так и совершенно оригинальные, в которых фэнтези сочетается с различными аллегориями и символами, сюрреалистическими элементами и так далее. Обе стороны творчества этого автора одинаково прекрасны. Благодаря своему таланту, One-Vox не устаёт удивлять поклонников своего творчества новыми существами и дарить наслаждение новыми сюжетами.

Помимо всего вышесказанного, работы Peter Mohrbacher замечательны своей реалистичностью и детализированностью. Красочные и насыщенные эмоциями иллюстрации интересны как с точки зрения самостоятельного искусства, так и с точки зрения оформления литературных произведений фантастического жанра. Во всяком случае, картины данного художника очень интересны для изучения, потому что они очень красивы и талантливо нарисованы.

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher

Фэнтези-арт Peter Mohrbacher



Автор: Peter Mohrbacher.
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Сегодня, 13:17 by ЛетягаПросмотров: 10Комментарии: 0
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Ключевые слова: Художник иллюстратор фентези творчество

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