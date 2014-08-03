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Страшные Арты

Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)

Тобиас Кван (Tobias Kwan) - художник, который создаёт картины в стиле мрачного фэнтези. Также его работы отличаются наличием сюрреалистических элементов и сюжетов. Tobias Kwan или просто Tobiee работает в различных жанрах и стилях, но здесь вы можете увидеть работы из серии Motherland Chronicles (Хроники Родины).

Работы Motherland Chronicles обладают особой философией и настроением. Есть в них некий таинственный, а иногда даже пугающий секрет. Работы основаны на традиционных сказках и мифах, которые переосмыслены художником на современный лад и выглядят как современное фэнтези. К тому же, Тобиас Кван известен тем, что большое внимание в своём творчестве уделяет аниме и здесь можно проследить некоторые черты японского жанра. Во всяком случае, картины получились очень интересные, разнообразные и неожиданные. Загадочные существа, боги и полубоги, призраки, сущности, мифологические персонажи европейских сказок выглядят таинственно и открывают зрителю загадочный мир представлений людей прошлых эпох. Тот профессионализм, с которым они выполнены - внимание к деталям, динамизм, построение композиции и так далее, делают из этих иллюстраций полноценные истории, за которыми интересно следить и которым всегда интересно удивляться.

Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)
Художник Tobias Kwan - Motherland Chronicles (Хроники Родины)

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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30 by Сделано_в_СССРПросмотров: 20Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Тобиас Кван (Tobias Kwan) художник фэнтези сюрреализм искусство

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 21:04
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Комментариев: 7 222
Странные ассоциации вызывают у меня работы данного художника. Не политкорректные. Особенно по поводу его Родины.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
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