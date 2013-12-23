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Страшные Арты

Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)

Глядя на картины художника Александра Шатохина (Alex Shatohin), можно определенно сказать только то, что они относятся к жанру фэнтези. Но, по-видимому, на творчество этого талантливого и оригинального иллюстратора, известного на сайте для художников и фотографов Deviantart, еще и под ником Totalnol, в какой-то мере наложило отпечаток его второго хобби. Он - известный мастер тату. Юмористический хоррор или мрачноватый юмор - вот основная тема его работ. И то, и другое отлично сочетается в рисунках жителя славного российского города Краснодар, художника Александра Шатохина (Alex Shatohin). Несмотря на широкий диапазон интересов, мастер верен своей основной тематике. Разнообразный фантастически-сказочный мир на его картинах интересен своей загадочностью, хотя немного пугает зрителя мрачноватым мистическим наполнением.
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)
Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)

Автор: Кай.
Источник

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:52
Вчера, 12:52 by Сделано_в_СССРПросмотров: 77Комментарии: 7
+8

Ключевые слова: Мрачные иллюстрации художник фэнтези

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 13:11
+4
Группа: Комментаторы
Репутация: (354|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 020
Не все пугают, не все. Кое- где чёрный юмор, а где-то — просто красиво+++
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
#2 написал: Blackmaiden
Вчера, 14:22
+3
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Репутация: (25|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 146
Чудесные арты! Автор много внимания уделяет деталям и цвета такие красивые подбирает.
Зарегистрирован: 25.12.2014
#3 написал: Летяга
Вчера, 14:32
+3
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (8967|-3)
Публикаций: 325
Комментариев: 6 528
Многие работы видела раньше, теперь буду знать, кто автор. За это спасибо.
А гоблин (или кто он там) с переднего плана второй сверху картины похож на моего бывшего коллегу)))
И вообще мне понравилось.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#4 написал: Эвиллс
Вчера, 15:17
+2
Группа: Авторы
Репутация: (2421|2)
Публикаций: 173
Комментариев: 3 153
Картинки крутые! Волки - особенно классные! +
Зарегистрирован: 27.04.2016
              
#5 написал: Ksenya078
Вчера, 15:53
+2
Группа: Посетители
Репутация: (163|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 198
Ну прям красота необыкновенная, глаза порадовались за просмотром, шикарные рисунки!!! Домики очень понравились, такие сказочные, так и манят, чтоб туда зайти))) Супер+++++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 6.01.2016
   
#6 написал: Tigger power
Вчера, 19:52
+1
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Репутация: (984|-1)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 018
Все понравилось!)+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#7 написал: Sveta-00785
Вчера, 22:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 5
Комментариев: 368
Да , все шикарные, но особенно последняя , какая то зловещая. Классс!
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
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