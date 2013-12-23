Мрачная мистика. Александр Шатохин (Alex Shatohin)

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 12:52

Сделано_в_СССР Просмотров: 77 Комментарии: 7 +8 Вчера, 12:52 by

Глядя на картины художника Александра Шатохина (Alex Shatohin), можно определенно сказать только то, что они относятся к жанру фэнтези. Но, по-видимому, на творчество этого талантливого и оригинального иллюстратора, известного на сайте для художников и фотографов Deviantart, еще и под ником Totalnol, в какой-то мере наложило отпечаток его второго хобби. Он - известный мастер тату. Юмористический хоррор или мрачноватый юмор - вот основная тема его работ. И то, и другое отлично сочетается в рисунках жителя славного российского города Краснодар, художника Александра Шатохина (Alex Shatohin). Несмотря на широкий диапазон интересов, мастер верен своей основной тематике. Разнообразный фантастически-сказочный мир на его картинах интересен своей загадочностью, хотя немного пугает зрителя мрачноватым мистическим наполнением.Автор: Кай.

Ключевые слова: Мрачные иллюстрации художник фэнтези

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