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Страшные Арты

Художник Александр Кумпан


Художник Александр Кумпан

Сегодня я расскажу о замечательном художнике в жанре психоделического сюрреализма Александре Кумпане. Александр родился на Украине, долгое время проживал в Москве, а теперь живет и работает в Казани. Уже с детства он увлекался творческим трудом: рисовал, коллекционировал насекомых, был радиолюбителем. После окончания учебы в Казанском художественном училище он посвятил свое время любимому занятию, рисованию. Художник пишет как маслом, так и создает работы в графических программах. Александр рисует исключительно для себя, тем не менее, его работы зачастую приобретают различные музыкальные группы для оформления своих каверов. Некоторые из его работ служат оформлением для книг и игр. При всем этом художник не работает на заказ, так как не хочет превращать свое увлечение в профессиональное занятие. "Это поставило бы крест на хобби", - говорит он.

Birth:

Художник Александр Кумпан

Full moon 2:

Художник Александр Кумпан

Boyhood:

Художник Александр Кумпан

Как утверждает художник, компьютерная графика, в отличие от традиционного искусства, дает неоспоримое преимущество в экономии времени и пространства для творчества. Пользуясь исключительно планшетом, он принципиально избегает 3-хмерной графики, чтобы не потерять навыки традиционного творчества. Александр ищет образы и сюжеты для своих картин в окружающем нас мире, большое влияние на его стиль оказало творчество польского сюрреалиста Здислава Бексински. Из других художников он выделяет Laurie Lipton, Wayne Douglas Barlowe и Santiago Caruso. Тем не менее, своей задачей Кумпан ставит поиск собственного неповторимого стиля, что, на мой взгляд, ему неплохо удается.

Cochlea:

Художник Александр Кумпан

Post-apocalyptic glamor:

Художник Александр Кумпан

Деталь Post-apocalyptic glamor:

Художник Александр Кумпан

Firefly, Yin and Yang:

Художник Александр Кумпан

Александр весьма требователен к качеству своих работ, многие из них он отсеивает и оставляет на суд зрителя самые достойные, с его точки зрения, картины. По его мнению, трудолюбие и сильная мотивация важна для любого художника, который хочет достигнуть успеха в своем деле. Девиз Александра: "Не распускать нюни и долбить дальше до потери пульса". С моей стороны хочется пожелать ему всяческих успехов в творчестве и безграничного вдохновения.

Homobruchus:

Художник Александр Кумпан


Автор - flashzoom.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:26
Сегодня, 08:26 by Сделано_в_СССРПросмотров: 24Комментарии: 0
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Ключевые слова: Александр Кумпан сюрреализм художник

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