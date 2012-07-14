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Страшные Арты

Художник Аэрон Элфри


Черно-белые картины молодого американского художника Аэрона Элфри (Aeron Alfrey) сотканы из ночных кошмарных видений и безумных фантазий так, словно бы зловещие миры Лавкрафта и Лиготти были запечатлены на старую фотопленку с документальной точностью и пронзающим душу правдоподобием. Демонические существа, то ли восставшие из Ада, то ли материализовавшиеся из забытых преданий, легенд и сказок, мрачными тенями окружают нашу хрупкую реальность и сковывают ее могильным холодом небытия...

Художник Аэрон Элфри

New Life Behind Closed Eyes:

Художник Аэрон Элфри

Grimscribe:

Художник Аэрон Элфри

Songs Of A Dead Dreamer:

Художник Аэрон Элфри

Baba Yaga:

Художник Аэрон Элфри

The Mist (по мотивам С. Кинга):

Художник Аэрон Элфри

Jacob's Shrine:

Художник Аэрон Элфри

Аэрон начал рисовать с раннего детства, впечатляясь своими фантазиями и байками отца, у которого для сына были всегда наготове страшные истории. Страшилки про всяких чудовищ и нежить, готовых в любой момент напасть из-за угла, трансформировались у Аэрона в кучу рисунков домов с привидениями, полных коварных ловушек и разной нечисти. Отец, увлекавшийся heavy metal музыкой, имел при себе несколько журналов и буклетов с присущим этому жанру артом, который весьма впечатлял юного художника. Один раз, обнаружив в развалах отца книгу "Фантастическое искусство" под редакцией Дэвида Ларкина, он был немало поражен глубинной эстетикой работ Босха, С. Розы, Гойи и других мастеров пугающего гротеска. Руководствуясь этими пособиями, а так же просмотром фильмов-ужастиков, комиксами и телешоу подобного содержания, мальчик пропитывался атмосферой всего ужасного и загадочного. Позднее Аэрон изучал рисование в художественной школе, что дало ему необходимые навыки в творческой карьере.

Из раннего:

Художник Аэрон Элфри

Songs Of A Dead Dreamer:

Художник Аэрон Элфри

Nightmare Nazi Demons:

Художник Аэрон Элфри

Krampus:

Художник Аэрон Элфри

Master of the Worm - Eaten Skull:

Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри

Так или иначе, художник отдал предпочтение цифровому искусству. В отличие от традиционной живописи, в цифровом арте его привлекает большая гибкость при манипуляции цветом и текстурой. Возможность оперировать слоями, масштабированием и наложением различных фильтров дает ему возможность добиться фотографической правдоподобности происходящего и художественной выразительности. Этой технике он обучался уже самостоятельно, взяв за основу свои познания из традиционной техники литографии.

Во многом благодаря хоррор-фильмам середины прошлого века вроде "Сумеречной зоны" и "За гранью возможного" и даже нашего советского фильма "Вий" 1967 года у Аэрона сложилось собственная стилистика, черно-белые изображения имеют, по его мнению, некоторое сходство с нашими снами и воспоминаниями и по эстетике чем-то напоминают гравюры старых мастеров. Естественно, художник во многом черпает вдохновение в литературе, а творческое наследие Лавкрафта он готов постоянно воплощать в своих работах, так как тот, по его словам, всегда оставляет читателю свободу додумывать образы своих персонажей, делая этот процесс настолько же увлекательным, как и чтение самих произведений. Элфри с восторгом вспоминает свое знакомство с творчеством писателя, когда, будучи подростком, приобрел книгу его рассказов с иллюстрациями Джона Джуда Паленкара и Майкла Уилана.

Неудивительно, что, будучи большим апологетом классика хоррора, он постоянно иллюстрировал его инфернальных персонажей и делал это так успешно, что в 2007 году имел честь представить некоторые свои работы на выставке An Exhibition of Unspeakable Things: Works Inspired by HP Lovecraft's Commonplace Book, посвященной 70-летию смерти писателя. Более того, он был замечен другим выдающимся американским писателем современности, Томасом Лиготти. Аэрон и до встречи с грандом экспериментировал в визуализации его рассказов, но в 2010 году эта страсть вылилась в сотрудничество с писателем, когда тот предложил художнику сделать серию иллюстраций для своего сборника рассказов Songs Of A Dead Dreamer, опубликованной издательством Subterranean Press. Сотрудничество продолжилось и позднее, при работе над оформлением сборника Noctuary. Творческая востребованность художника пошла по нарастающей. Многие иллюстрации вошли в сборник антологии Madhouse ("Дурдом") издательства "DarkRegions Press". Не обошли вниманием художника и музыкальные исполнители, такие как, к примеру, Jonathan Dennison, писатель фэнтези Джефф Вандермеер, создатели настольных и компьютерных игр (Cave Evil), для которых Аэрон делает концептуальный арт.

Madhouse:

Художник Аэрон Элфри

Madhouse (фрагмент):

Художник Аэрон Элфри

Madhouse (фрагмент):

Художник Аэрон Элфри

Madhouse (фрагмент):

Художник Аэрон Элфри

Noctuary:

Художник Аэрон Элфри

The Last Known Picture Of Joseph Merrick:

Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри

Области творческой самореализации художника весьма обширны, но помимо всего этого он ведет один из самых известных в интернете блогов, посвященный различного рода монстрам, представленных в изобразительном искусстве всех времен и народов, - Monster Brains. В нем художник скрупулезно освещает историю хоррор-искусства, приводит огромное количество иллюстраций, отсканированных из старых книг, журналов, комиксов и других малоизвестных источников. Этот сайт представляет собой своего рода энциклопедию монстров, посмотрев которую многие художники могут почерпнуть для себя новые идеи.

Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри
Художник Аэрон Элфри

Аэрон находится в постоянном творческом поиске. Попутно с работой он изучает новые методы художественного самовыражения. В данный момент он более плотно работает с цветом и рассматривает возможность создания трехмерных компьютерных сцен. Это, по его словам, позволит ему в будущем работать быстрее и создавать больше арта. Работы художника представлены в картинных галереях и выставках во всех частях Старого и Нового света, он лауреат нескольких премий в жанре Темного искусства. Картины художника можно приобрести в его магазине, он так же принимает заказы.

Художник Аэрон Элфри


Автор - flashzoom.
Источник 1.
Источник 2.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:47
Сегодня, 11:47 by Сделано_в_СССРПросмотров: 41Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Аэрон Элфри хоррор художники

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 12:13
+2
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (577|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 072
Один мрак везде, хочется ярких и добрых работ, но за публикацию плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
#2 написал: Летяга
Сегодня, 12:49
+1
Онлайн
Группа: Модераторы
Репутация: (9543|-4)
Публикаций: 402
Комментариев: 6 988
Цитата: Qusto
хочется ярких и добрых работ,

Так страшные же арты!
Мне вот здесь тоже чего-то не хватает. То ли детализации, то ли разнообразия. Но в целом норм.
+++
И да, не особенно приятно читать текст со сплошным выделением. Фу такое оформление. Так же, как сплошной курсив))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
#3 написал: Дезмонд Майлс
Сегодня, 13:05
+1
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (121|0)
Публикаций: 870
Комментариев: 6 134
ну такое себе, некоторые работы ток зачетные, остальное шлак +
Зарегистрирован: 21.12.2010
                           
#4 написал: Qusto
Сегодня, 15:26
0
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (577|0)
Публикаций: 243
Комментариев: 2 072
Цитата: Летяга
Цитата: Qusto
хочется ярких и добрых работ,

Так страшные же арты!
Мне вот здесь тоже чего-то не хватает. То ли детализации, то ли разнообразия. Но в целом норм.
+++
И да, не особенно приятно читать текст со сплошным выделением. Фу такое оформление. Так же, как сплошной курсив))


Да я чё-то про Кемерово начитался, ещё тут жуть одна. Не по себе как-то, что ли. Потому и хочется чего-то хорошего. blush
Зарегистрирован: 14.07.2012
              
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