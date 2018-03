Художник Аэрон Элфри

Черно-белые картины молодого американского художника Аэрона Элфри (Aeron Alfrey) сотканы из ночных кошмарных видений и безумных фантазий так, словно бы зловещие миры Лавкрафта и Лиготти были запечатлены на старую фотопленку с документальной точностью и пронзающим душу правдоподобием. Демонические существа, то ли восставшие из Ада, то ли материализовавшиеся из забытых преданий, легенд и сказок, мрачными тенями окружают нашу хрупкую реальность и сковывают ее могильным холодом небытия...New Life Behind Closed Eyes:Grimscribe:Songs Of A Dead Dreamer:Baba Yaga:The Mist (по мотивам С. Кинга):Jacob's Shrine:Аэрон начал рисовать с раннего детства, впечатляясь своими фантазиями и байками отца, у которого для сына были всегда наготове страшные истории. Страшилки про всяких чудовищ и нежить, готовых в любой момент напасть из-за угла, трансформировались у Аэрона в кучу рисунков домов с привидениями, полных коварных ловушек и разной нечисти. Отец, увлекавшийся heavy metal музыкой, имел при себе несколько журналов и буклетов с присущим этому жанру артом, который весьма впечатлял юного художника. Один раз, обнаружив в развалах отца книгу "Фантастическое искусство" под редакцией Дэвида Ларкина, он был немало поражен глубинной эстетикой работ Босха, С. Розы, Гойи и других мастеров пугающего гротеска. Руководствуясь этими пособиями, а так же просмотром фильмов-ужастиков, комиксами и телешоу подобного содержания, мальчик пропитывался атмосферой всего ужасного и загадочного. Позднее Аэрон изучал рисование в художественной школе, что дало ему необходимые навыки в творческой карьере.Из раннего:Songs Of A Dead Dreamer:Nightmare Nazi Demons:Krampus:Master of the Worm - Eaten Skull:Так или иначе, художник отдал предпочтение цифровому искусству. В отличие от традиционной живописи, в цифровом арте его привлекает большая гибкость при манипуляции цветом и текстурой. Возможность оперировать слоями, масштабированием и наложением различных фильтров дает ему возможность добиться фотографической правдоподобности происходящего и художественной выразительности. Этой технике он обучался уже самостоятельно, взяв за основу свои познания из традиционной техники литографии.Во многом благодаря хоррор-фильмам середины прошлого века вроде "Сумеречной зоны" и "За гранью возможного" и даже нашего советского фильма "Вий" 1967 года у Аэрона сложилось собственная стилистика, черно-белые изображения имеют, по его мнению, некоторое сходство с нашими снами и воспоминаниями и по эстетике чем-то напоминают гравюры старых мастеров. Естественно, художник во многом черпает вдохновение в литературе, а творческое наследие Лавкрафта он готов постоянно воплощать в своих работах, так как тот, по его словам, всегда оставляет читателю свободу додумывать образы своих персонажей, делая этот процесс настолько же увлекательным, как и чтение самих произведений. Элфри с восторгом вспоминает свое знакомство с творчеством писателя, когда, будучи подростком, приобрел книгу его рассказов с иллюстрациями Джона Джуда Паленкара и Майкла Уилана.Неудивительно, что, будучи большим апологетом классика хоррора, он постоянно иллюстрировал его инфернальных персонажей и делал это так успешно, что в 2007 году имел честь представить некоторые свои работы на выставке An Exhibition of Unspeakable Things: Works Inspired by HP Lovecraft's Commonplace Book, посвященной 70-летию смерти писателя. Более того, он был замечен другим выдающимся американским писателем современности, Томасом Лиготти. Аэрон и до встречи с грандом экспериментировал в визуализации его рассказов, но в 2010 году эта страсть вылилась в сотрудничество с писателем, когда тот предложил художнику сделать серию иллюстраций для своего сборника рассказов Songs Of A Dead Dreamer, опубликованной издательством Subterranean Press. Сотрудничество продолжилось и позднее, при работе над оформлением сборника Noctuary. Творческая востребованность художника пошла по нарастающей. Многие иллюстрации вошли в сборник антологии Madhouse ("Дурдом") издательства "DarkRegions Press". Не обошли вниманием художника и музыкальные исполнители, такие как, к примеру, Jonathan Dennison, писатель фэнтези Джефф Вандермеер, создатели настольных и компьютерных игр (Cave Evil), для которых Аэрон делает концептуальный арт.Madhouse:Madhouse (фрагмент):Madhouse (фрагмент):Madhouse (фрагмент):Noctuary:The Last Known Picture Of Joseph Merrick:Области творческой самореализации художника весьма обширны, но помимо всего этого он ведет один из самых известных в интернете блогов, посвященный различного рода монстрам, представленных в изобразительном искусстве всех времен и народов, - Monster Brains. В нем художник скрупулезно освещает историю хоррор-искусства, приводит огромное количество иллюстраций, отсканированных из старых книг, журналов, комиксов и других малоизвестных источников. Этот сайт представляет собой своего рода энциклопедию монстров, посмотрев которую многие художники могут почерпнуть для себя новые идеи.Аэрон находится в постоянном творческом поиске. Попутно с работой он изучает новые методы художественного самовыражения. В данный момент он более плотно работает с цветом и рассматривает возможность создания трехмерных компьютерных сцен. Это, по его словам, позволит ему в будущем работать быстрее и создавать больше арта. Работы художника представлены в картинных галереях и выставках во всех частях Старого и Нового света, он лауреат нескольких премий в жанре Темного искусства. Картины художника можно приобрести в его магазине, он так же принимает заказы.