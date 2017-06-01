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Определяем приз зрительских симпатий

Administrator Просмотров: 33 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:59 by

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Относительно сохранное здание бывшего особняка снова сдается в аренду и виной всему этот злосчастный двор. Я и сам хотел арендовать это красивое здание красного кирпича, но очаровательная секретарша бывшего арендатора шепнула «не советую, мой босс чуть не сошел с ума, а если и решишься- не задерживайтесь допоздна на работе» . Но я-то не верю во всяких призраков, особенно жившего когда-то здесь купца Б*****ого, которого расстреляли прямо во дворе возле особняка, за то, что не хотел делиться с новой властью. Точнее не верил, пока , однажды, прикидывая, что и как можно отремонтировать или приспособить или переделать под нужды своей конторы не провозился до глубокого вечера, не услышал кряхтение и ворчание и не увидел сгорбленную фигуру , ходящую вокруг и заглядывающую в окна.Егорка с дедом Евсеем исходил пол столицы по левую сторону от Москвы-реки, в деревнях худо стало совсем. Голодно было, неспокойно. Малец плохо помнил, жили ли они вообще когда-то сыто, да и бродяжничали, сколько помнит себя. Хорошо дед присматривал да учил всему.Вот и сегодня с утра решили заглянуть в Симоновский монастырь, там их всегда привечали, даже сейчас. Игумен позволял пока.Дед смотрел на озябшего мальчика, теребившего рукава тулупчика, еле прикрывающие худые ручонки и думал, как теперь ему старому продержаться хоть немного, хоть пару годочков, чтобы малой в силу вошел.- Голодный? Сейчас хлопец, потерпи, авось придумаем - чем тебе перебиться.«Голодный! - думал Егорка - Он всегда голодный, только когда больше, когда меньше. Но чувство это глубоко сидит внутри. Холод и голод. Особенно тогда в лесу, но там еще и страшно было, аж жуть. Стреляли и гнались, долго. Надо забыть, забыть все. Сейчас будет тепло и еда. Скорей бы.Вот и Игумен Антонин показался - он добрый, в прошлый раз лошадку подарил и накормил. А что это его палками тычут в спину, два здоровых мужика в кожаных пальто, смешные».- Дед, иди отседа, и внука забери от греха! Хана вашей богадельне! - заржал высокий, другой, что поплотнее, сплюнул и ткнул старого настоятеля в спину так, что тот упал.- Развели тут прихлебальню, а путному народу жрать неча, а ну пошел! Вставай поп к стене, ишь раскорячился, сейчас и дружков твоих приведем. – Осклабился дылда, но почуяв движение воздуха, повернулся к странникам и попятился.- Эй малец иди отседа, а ну …Егорка уже ничего не понимал и не помнил потом, только выстрелы, дикую боль в руках и запах, тот же запах, как и на болотах в лесу, тяжелый и железный. Но такой манящий.Кожистые крылья прорастали уже быстрее и ловчее, пасть смыкалась на шеях с уже привычным звуком. Старик на секунду прикрыл глаза и потом уже не закрывал, надо помнить все, чтобы знать, как обуздать силу Виверна, молодого и дикого. Воспитать.Антонин стоял на морозе в одном суконном подряснике, благословляя на путь грядущий, пошептал на ухо деду что-то и побрел медленно к колокольне, зачем – уже сам не знал.Дед долго смотрел в след игумену, тяжело ворочались мысли в голове, потом что-то надумав, потянул за собой Егорку- Да ничего Егорушка, ничего, поживем еще - говорил старик, утирая бурые капли вперемежку со слезами. - Идем, Бог даст – не пропадем.Болото Албасты.Прекрасен, могуч и велик Северный Кавказ.Древние горы в снежных папахах щекочут пухлые животы проплывающим облакам, и о чем-то тихо перешептываются.Рассказывают другу другу легенды? Да, вот одна из них.В далекие времена, возле реки Кубани стоял аул.Тлюстенхабль, Дворянский. Жили там потомки знатного адыгейского рода. Под охраной казаков царя- батюшки, вели они мирную жизнь, почти ничего которую не омрачало.Почти, да не совсем. Хоть и хранил адыгов верховный бог- добрый Тха, но за всеми злыми духами не мог он усмотреть.Приходили из Осетии бесы кваджи, подстерегал неосторожных путников дракон Емыныж, а в лесу бродили ужасные Албасты в облике женщин огромного роста с распущенными волосами.И вот однажды появился в ауле чужеземец. Волосы его были желтые, как солома, а глаза- цвета осеннего неба. Назвался Федором, кузнецом из далекого русского села.И дочку с собой привез, Устеньку. Светлую, как облачко, с цветной лентой в косе.Что привело его в ауле, не говорил, только обмолвился как-то, что жена его умерла от черной оспы, и детей с собой забрала, одна Устенька и осталась.Поселились приезжие в сакле старой Назинхан, и ей хорошо, и у них над головой крыша. Обжились. Федор весь день в кузнице, а дочка бабушке Назинхан помогает, да в лес бегает, грибов- орехов поискать.И вот как то вернулась Устенька с целой охапкой кувшинок. Белые, резные, словно светятся в руках. Назинхан их увидела, и с лица спала.- Откуда они, скажи?-Ой, бабушка, там в лесу, недалеко, болотце. И не топко почти, я с берега дотянулась.-Выбрось их, внучка, с плохого они места.Девочка бровки нахмурила. И цветов жалко, и бабушку ослушаться не хочет. А та продолжает:- Цветы эти белые растут возле Албасты- меот, болота Албасты по-вашему. Ох, как бы не рассердилась она, помоги нам Тха!Вздохнула Устя, отнесла кувшинки к реке, да и бросила в воду. Закружились в потоке белые звездочки.А ночью залаял Джегу, умный пес сторожевой. Да не просто лаял, хрипел от злости, с цепи рвался, видно почуял недоброе. Утром же перед саклей, на влажной земле, были видны следы огромных босых ног, вдавленные в землю. Словно не человек здесь был, а скала каменная.- Беда, беда,- шептала старая Назинхан. - Албасты это приходила. Видать, понравилась ей девочка наша, не видела она раньше беленьких таких, решила себе ее забрать.И запретили они с Федором Устеньке в лес ходить. Главное, до зимы дотянуть, зимой Албасты в спячку впадет, а к весне, может, и позабудет все.Да только птичку в клетке трудно держать. Один раз к опушке подошла Устя, другой раз за деревья зашла, недалеко совсем, а на третий раз и не вернулась домой. Сколько ни искали ее отец, да охотники аульские, что лес, как свою саклю знают, сколько ни звали- как сквозь землю провалилась.Только утром однажды снова следы появились, да ленточка красная, атласная, что Устя в косе носила, к калитке привязанной оказалась.Федор после того в ауле не остался, не мог. Ушел, а куда- не сказал. Только в Свято- Михайловском монастыре, что на горе Физиабго, новый послушник появился. Не старый еще, но седой, как лунь. Пришел он налегке, без котомки, лишь кусок хлеба в кармане, да ленточка атласная, красная.ЦветметВступлениеЗакрытые города- наше наследие, от страны Советов. До распада СССР само их существование было засекреченным. Колючая проволока, система пропусков, военное охранение- неизменные спутники таких специальных, населенных пунктов. Наш город до сих пор в режиме «закрытого», по ряду причин (которые к рассказу не имеют никакого отношения).Старожилы рассказывали не раз- что город стоит на костях (были и женские колонии), т.к. в особо скором и срочном порядке, нужен был ядерный щит для великой страны, холодная война в 53-57 гг., набирала обороты. Страдания, которые перенесли те несчастные- навсегда остались в здешних местах.Так и стали появляться такие города, «объекты» в них, и даже космодром Плесецк.Я ничего не имею против СССР и людей, которые жили в нем, которые скучают по той стране, только по какому периоду вы скучаете?Дням красного (и белого) террора, после революции 1917 года?Чистки и репрессии(20ые-50ые)?И конечно же великие, спокойные, сытные времена брежневской эпохи.Я считаю, что предметы, личные вещи, локации- все они «впитывают» энергию наших ощущений, наших чувств, любой гаммы. Как впитывает в себя краски холст.Часть 1КражаЗаводов у нас много, складов тоже хватает. Склады разные- военные, гражданские, заброшенные или охраняемые. А я с подельником- мы медь любим, тырить и продавать, хороший бывает приработок и с нержавейки, и от спец. сплавов, коих тут можно раздобыть. Продаем как лом и как изделие- все от ситуации зависит. Есть и другие варианты со сдачей лома.Все хотят жить хорошо, вкусно кушать, одеваться отлично, любить девочек красивых, и на все нужны деньги. Каждый зарабатывает и подрабатывает так, как умеет.Вчера днем, некий Иванов (назовем его так), слил мне информацию о складе, со своего места работы. Судя по описанию склад не большой, но были кое-какие вещи, которые можно загнать за не плохую цену.Склад был в не людной части территории предприятия (были сокращения в 90ые, как и везде в стране).Подставы или просто шутки от этого человека я не ждал, Иванов – мужик нормальный, знаю его давно. Договорились на долю 50\50, по рукам!График охраны, точное описание склада и прочие детали были мне переданы весьма точно, а это я очень ценю. Что ж- за дело.Дождались темноты. Склад с противоположной стороны от ворот не был освещен. Там была прореха- работники затевали, судя по всему, ремонт стены, но по-обычному случаю- не доделали и оставили на завтра.Даже болторез не надо- с маленьким ломиком и налегке, идеально.Вообще, кроме черной одежды и кроссовок, для более тихой ходьбы, у нас еще имелись отмычки, шокер, фонарики, прибор ночного видения.Склад был без окон, поэтому светить фонарями можно было смело.Полки были забиты разными коробками, шлангами, скрученными в круги. Вещей было много, но ничего полезного, особо ценного.Я уже подумал, что может Иванов ошибся, и направил нас в другой склад, как вдруг Толян, подельник прошептал.- Тут кабель есть- показал он в сторону полки. Действительно, хоть что-то для начала.-Серёга- опять обозначился подельник- тут запчасти от двигателей для тягачей. Наступила тишина.- Ну вот и наши детали, грузимся- сказал я. Мы сделали несколько заходов до машины, попутно включая ПНВ с тепловизором- следили за поведением охраны. Все было тихо. Вот и удачно же мы зашли.- Толян, давай еще поищем хабар- мы сидели около прорехи склада, ночь была- глаз выколи, осень же.Ничего не найдя, кроме ямы, которую работники предприятия, вероятно, выкопали днем, собирались назад. Как вдруг я подумал - а чего они там рыли то?Яма была не большая, метра 2-2.5 в глубина, квадратная. Стены ее были из глины с песком, отдавали ледяным холодком. Внизу одной из стен, виднелась дыра- вроде как бетонный кабель-канал, только больше, в него можно было пролезть.- Слушай, чего мы там забыли- заскулил Толян- давай сворачиваемся.-Нет- ответил я, - все осмотрим, мало ли…И награда не заставила себя ждать- в канале были старый, толстый силовой кабель. Изоляция на кабеле лопнула от времени и агрессивной среды.- Сейчас посмотрю, откуда он тянется- я полез в канал, полз, канал дальше шел вниз плавно, расширяясь.Забыв о наживе, мы очутились метрах в 10ти под землей.В огромном ангаре. Или складе, не разобрать.С собой взяли только ломик, шокер, 2 фонарика, смартфоны.- Ничего себе, а это еще что? - сказал я, не ожидая ответа- секретное что-то?- Да не ясно, давай осмотримся- Толян начал рассматривать ближайшие объекты:Кучи мусора, настолько старого, что порой не разобрать (банки из-под тушёнки, бумага, обломки дерева и т.д.);Шприцы из стекла, халаты хирургические, с лямками, шинели (СА на погонах) - всё покрытое пылью, рваное, ветхое.- Дерьмо какое-то- разочарованно сказал Толик- но просторно тут.-Идем дальше- впереди виднелась дверь.Дверь в главный коридор- свет фонарика не доставал до противоположной стены, помещение было огромным.Воздух был влажным, а стены и опоры- бетон, покрытый сетью мелких трещин, словно паутиной. Картина была удивительной.Горы мусора и разного тряпья были и тут- незаменимые спутники заброшенных складов.Не стали заострять внимание на малых комнатах, где было все почти одно и тоже (в одной были ящики со старыми фильтрами для противогазов).Мы обошли все комнаты, что были вдоль коридора. Дошли до противоположного края коридора- была последняя дверь, с белой, облупленной краской, дурацкой формы, как будто корабельная, я даже улыбнулся.- Гляди-ка- сказал Толян, указав на кучку, около той самой двери. Небольшая груда костей мелких животных, вероятно крыс или еще каких грызунов. Кости выглядели вполне «свежими», без потемнений.-А забей- спокойно ответил я- может у них тут завелся каннибал-король крыс?И мы громко засмеялись, было реально забавно найти хоть что-то интересное среди этого хламья.-Дай я сфотаю эту кучку- подельник был явно навеселе. Но не успел он сделать снимок, как из еще не исследованной комнаты раздался шум и вой, странный, протяжный, на высокой ноте.- А вот и его величество- съюморил я. Хохот наших голосов сотряс стены.- Раз- даже если это огромная крыса, ей не справиться с двумя взрослыми мужиками, вооруженными ломом и шокером.- Два- стоя около входа, на изготовку с «оружием»-Три, вперед!!!!- словно дети, с гиканьем и криками, подобно североамериканским индейцам, мы ворвались в последнюю дверь, в надежде найти эту крысу. Нет, не убить, а вот сделать фото- это да, эксклюзив.Хотелось немного развеяться, от этой довольно мрачной обстановки…Картина, которая открылась моему взору, резко контрастировала от остальных помещений.Площадь этой комнаты была огромна, Тряпье, подобное тому, что мы видели до этого: халаты, простыни, висело тут и там, их рваные края двигались от воздуха. Тряпки висели на натянутых веревках.Послышался громкий рык.Мы приостановились.-Это точно не крыса- тихо сказал подельник- давай ка не будем спешить.Конец 1 частиУважаемые читатели, прошу прощения за столь краткий рассказ- недели оказалось мало, чтобы завершить его. Сделаю это чуть позже, дабы не торопиться и не упустить деталей (что так важно в писательском делеТаинственный порталНаш город знает далеко не каждый, но он хранит огромное множество тайн, а его история, уходящая в далёкое прошлое, полна необъяснимых и мистических загадок. Если бы вы знали название города, то смогли бы сами поискать в интернете эту чрезвычайно интересную информацию, но я боюсь, что вы очень долго не сможете уснуть… И потому я сам, опасаясь за вашу психику, расскажу вам одну из самых безобидных на первый взгляд историй, случившуюся со мной в беззаботном детстве.На этом фото вы можете увидеть обычное, казалось бы, сооружение, сколоченное из простых деревянных досок, но не спешите судить об этом месте только по «обложке». Рассказал мне эту легенду один из старожилов нашего города, царствие ему небесное, он утверждал, что это загадочное место является ничем иным, как порталом в другой и неизведанный мир, и некоторые люди, решившиеся войти туда, пропадают на долгие-долгие часы…Знаете, мне стало очень интересно. И я решил проверить, а так ли это. И вот поздней летней ночью, когда родители уже уснули, я, взяв с собой старый фонарь, отправился в близлежащий частный сектор навстречу судьбе…С неимоверным трепетом я вошёл в это удивительное место, в незыблемый Храм, в котором, как я узнал впоследствии, каждый человек, однажды побывавший там, оставляет частичку себя. Первым делом я, конечно, решил оглядеться, но проклятый фонарик никак не хотел включаться, то ли со психа, то ли от страха, я стал трясти его, что было сил! Вспотев от напряжения, я не заметил, как фонарик выскользнул из моих влажных ладоней и упал в бездонную пропасть подо мной. Я застыл, стараясь определить по звуку, насколько глубока эта чёрная бездна, но ничего не произошло… И в тот самый момент я понял, что именно здесь граница, отделяющая наш мир от всего остального и неизведанного, становится тоньше. Не видя ничего вокруг с разгоряченным сердцем, готовым выпрыгнуть из груди, я решился во что бы то ни стало стать частью этого великого мира, вход в который находился где-то подо мной. Охваченный азартом я с трудом различал настойчивый крик ночной птицы, которая словно бы предупреждала меня об неминуемой опасности. Но меня уже было не остановить, ведь сам воздух здесь был пропитан незабываемым ароматом мистики! Осмелев, я шагнул вперёд и в какой-то момент ощутил, как земля уходит у меня из-под ног…То, что было дальше, мне не позволяет написать цензура, дорогие друзья, скажу лишь, что подобных порталов немало на нашей необъятной земле. И, если ваша жизнь стала пресной и однообразной, вы всегда можете разбавить её новыми красками!В самом сердце столицы Урала, в парке под названием «Зеленая роща», находится заброшенная больница скорой помощи. Функционировала больница с 1932 по 2000. В последние 10 лет работы больница существовала в весьма печальном состоянии.А теперь начну погружать вас в печальные истории и городские легенды.Все началось с самоубийства шестидесятилетнего заведующего отделением гемодиализа Бориса Захарова. Причины были как в безысходности его пациентов, коим он никак не мог помочь и в том, что потеряв должность при сокращении, он не мог трудоустроиться на более-менее приличную должность. Случилось это месяц спустя, как была прекращена работа больницы. Заведующий повесился на оконной раме собственного кабинета, в котором проработал большую часть жизни.ЛЕГЕНДЫ ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ.Сейчас в глубины больницы может проникнуть каждый и, если вы осмелитесь это сделать, то будьте готовы к самому завораживающему приключению, от которого сердце уходит в пятки. В пятиэтажном здании с подвалами явно есть место разгуляться Вашей больной фантазии, ну а ночная вылазка преподнесет еще больше сюрпризов. Советую посетить подвальчики, которые смердят крысами, проржавевшей арматурой и обломками стен, но самое интересное: ржавые клетки, с толстыми прутьями. В таких клетках держали ненормальных, которые привозились из чернобыля. Так же на этом уровне имеются электрические стулья и кровати с цепями, врачи-изверги именно здесь пытали и убивали пациентов, зная, что родственников и близких у них нет.Легенда о белом человеке. Всегда! Всегда оглядывайтесь и прежде чем войти, пробегитесь глазами по окнам, нет ли силуэта, может где-то тень или белая фигура? Девушка, которую искали два дня в 2006-ом, говорила именно о белом человеке. Двое суток полиция, родные и волонтеры обыскивали больницу и ближайшие районы города, чтобы найти ее. Благо она сказала друзьям о своих намерениях. Она была найдена как раз в одном из подвалов, запуганная и обессиленная. Ее рассказ был короток: «Я видела его, он гнался… Я никак не могла. Не могла убежать». Девушка очень долго посещала психиатра, а может она уже никогда не станет прежней.Легенда о комнате времени. Этот случай произошел ровно десять лет назад. Двое друзей-сталкеров отправились за очередной порцией адреналина. По их рассказам, они очень часто ходили в заброшенное здание и знали его, как своих пять пальцев. Но, как Вы понимаете, в этот раз с ними захотели поиграть. Приятели в очередной раз делали свой обход, но в тот раз на втором этаже они заметили углубление в стене, завешенное шторой. Сорвав ее, перед ними показалась стена с часами. Три циферблата работали, не смотря на прошедшее время, плюс неоднократные пожары. Друзья около минуты пробыли у стены, затем один из них направился дальше. С тех пор своего товарища, который остался, парень вместе с милицией и его родителями не могли отыскать аж трое суток. Только через семьдесят два часа, сталкер обнаружился, стоя на том же месте. Он был сильно потрясен шумихой, так как для него прошло не более трех минут, даже дисплей его мобильного это подтверждал. С тех пор на плате отсутствует один из циферблатов, поговаривают, что приезжали так сказать «люди в черном» и завернув что-то в очень плотную упаковку, увезли. Скорее это и был один из циферблатов.Легенда о сатанистах. В одной из палат больницы на пятом этаже можно увидеть пентаграмму. В середине, которой имеется большой след размазанной крови. Запах в той комнате стоит соответствующей. Как говорил мой знакомый: «Словно зашел в лавку мясника».Я не знала о существовании такого наследия моего города, так сказать, до поры, до времени. Добраться до больницы мне не составило труда, но вот проникнуть, я как-то уже побоялась. Конечно, все заросло травой, мхом и деревьями. Но, это только еще больше нагнетает и без того неприятную атмосферу. Облупившиеся стены, разбитые все до одного окна… В тот дождливый день я, как можно меньше, хотела находится рядом с таким зданием, да еще и одной. В тот момент, даже будучи снаружи, мне казалось, что на меня кто-то смотрит. Думаю Вам знакомо это чувство. Меня успокаивало только то, что еще пара фото и все.Уже чуть позже я разговорила знакомого о том месте, так как знаю, что он тот еще сталкер и они с друзьями знают все самые страшные уголки города.Рассказ сталкера.«Да, я был там, но тебе, как очень трусливой, не советую туда ходить. В тех стенах есть действительно, что-то жуткое. В основном я устраиваю одиночные походы, та больница не стала исключением. Раньше там часто патрулировали полицейские, было труднее попасть, нежели сейчас. Я не был в подвале, уж слишком жутко это. А вот по палатам побродил и в той комнате с часами тоже. Зашел я туда около десяти вечера, дело уже шло к закату, когда красные лучи пробиваются сквозь дыры, разбитые окна, внутри становится так пугающе и шум непрерывистого ветра, прям пробивает тебя.Знаешь, ты словно чувствуешь уединение… С собой и немыми стенами. Да, там часто можно услышать шорохи, гулкие удары, но я не знаю, может это все ветер…».Я долго уговаривала его рассказать о том, что он пережил в последние двадцать минут своего пребывания там, так как помню, что он упоминал о чем-то страшном. Долго же он сопротивлялся.«Тась, ты меня за идиота примешь. Обещай, что нашим знакомым не расскажешь? Ладно. Гулял я там не особо долго, уже даже наскучило, и я решил идти к выходу. Я знал, что ушел не особо далеко и дорогу помнил. С ориентированием на местности у меня никогда не бело проблем, плюс зрительная память хорошо развита. Так вот, я уже начал спускаться с третьего этажа, как вдруг услышал, как что-то катится. Это я потом сообразил, что звук был похож на катящиеся колесики от штатива с капельницами. Решив, что это бомж я медленно выглянул из-за угла. Но я увидел его… Врача, так как он был в белом. Эта тень промелькнула в коридоре. В первые, в жизни, я готов был наложить кирпичей. Дальше звук только усиливался, я понял, что кто-то или что-то двигается ко мне. Вот тогда я рванул, что есть мочи. Я спускался, я помнил дорогу, но выход. Я не нашел его, я заблудился. Что, вообще, не реально для меня. Пока я бежал, как мне помнится, обратно наверх, чтобы повторить путь, я споткнулся. Ты не поверишь, я валялся весь усыпанный катетерами от тех самых капельниц, хотя я их точно не видел до этого. Самое противное, что там была кровь… Свежая. Она быстро засохла на моих руках, пока я еще минут десять бегал в поисках выхода.Вот тогда я вспомнил, про ту девочку, которую искали два дня. Жесть. Выход я все же нашел, благодаря мячику. Я стоял вплотную к стене и пытался позвонить, не помню кому, как вдруг обычный резиновый мяч подкатился к дверям, располагавшимся неподалеку от меня. Сверкая пятками, я ринулся к ним, это был выход. Я до сих пор не знаю, как все объяснить это… Правда, не знаю».Я доверяю своему знакомому, так как сама лично видела его напуганные глаза от воспоминаний и как его волосы на руках вставали «дыбом» в момент упоминания белого человека.Возможно, доктор до сих пор проверяет своих пациентов.Зоин сад"Зоин сквер" или "Зоин сад". Много названий есть у этого скверика. Жуткие истории рассказывают местные жители.В давние времена, тут орудовал маньяк, который с особой жестокостью расправлялся с одиноко идущими, поздним вечером женщинами. Придя вечером сюда, можно увидеть непонятно откуда, появившуюся фигуру девушки на соседней лавке, с растрепанными волосами, которые отливают сединой в свете фонарей. Она молча и неподвижно сидит. Потом неожиданно, растворяется в воздухе. Кровь стынет, видя эту картину... Некоторые люди слышат ночью, душераздирающие женские крики. По телу пробегает непонятно откуда, взявшийся озноб и холод, когда гуляешь по этому месту.Свет идущий от фонарей, такой же загадочный и необычный, как и все вокруг.Мне удалось заснять не только таинственный и холодный свет фонарей, но и жуткие гримасы в ночном небе. Много времени прошло с тех пор, когда в этих местах, орудовал жестокий убийца, но призраки прошлого, как могут всячески напоминают про эти страшные события давно минувших лет...От большого и великолепного кафе остались развалины. Грустно смотреть на каменный «балкончик», где когда-то журчал маленький декоративный фонтанчик, вспоминать, какие красивые панно из цветного стекла украшали арки в стене… Даже непосредственная близость к центральной улице города не спасло его. Пьяные драки , иногда с кровопролитием, в которых доставалось даже охранникам, убийства двух «авторитетов» прямо в кабинке за кальяном , смерть последнего директора от инфаркта… Хотя последнее выглядело закономерно, учитывая жалобы и обвинения в том , что он «подмешивает в водку психотропные препараты, которые вызывают агрессию». Но мы-то знаем, что ни одно подобное заведение не будет этим заниматься, ведь никому не хочется терять посетителей и хорошую репутацию. А еще мы знаем, что лучше не строить кафе на месте, где когда-то приносились жертвы Эрлику –могущественному тюркскому божеству смерти и подземного мира.Жаль, что не нашлось у меня времени сделать новые фотографии для конкурса, как это полагается, но всё-таки хотелось бы поучаствовать с теми снимками, что у меня хранились в телефоне с 2014 года.Несколько лет назад меня заинтересовала Лыбедь, городская река, на месте слияния которой с Трубежом в 1095 году был заложен Рязанский кремль. Когда-то полноводная, она со временем обмелела и превратилась в обычный ручей, упрятанный в 60-е годы ХХ века в подземный коллектор. Длина этого сооружения почти 2 километра, и только возле исторического центра Лыбедь вновь появляется на поверхности. Здесь, огибая кремлевский вал, река прячется в зарослях прибрежных трав, кустарников и деревьев и бежит на встречу с Трубежом, чтобы после через пару километров попасть в Оку, затем Волгу, а дальше и в Каспийское море.Пройдем и мы по дороге, идущей параллельно её руслу.Нам встретятся вот такие старые дома.Затем огромная ветла с выжженной серединой, в которой запросто мог бы спрятаться взрослый человек, и, возможно, не один.Далее на дороге мы увидим разложенный ковер. Вероятно, кто-то так просто пошутил, но, может быть, это припаркованный кем-то транспорт. Мы же знаем про ковер-самолет, хотя этот явно грязноват для известного сказочного артефакта.Один из пешеходных мостов через реку.И сама Лыбедь, бегущая вдоль выложенных бетонными плитами берегов.А вот и место слияния Лыбеди и Трубежа. По-моему, есть в этом что-то сакральное.И самая необычная фотография. То, что на ней изображено, я случайно обнаружил года полтора назад, когда от нечего делать разглядывал старые снимки. Приглядитесь и вы. Слева под трубой из воды явно смотрит чьё-то крупное лицо. Взгляд хмурый, исподлобья. Видны глаза, радужки и даже зрачки, короткий нос, рот, носогубные складки.Возможно, в этом нет ничего удивительного, простая игра света, тени и бегущей воды. И тогда мне невероятно повезло запечатлеть такую картину, когда все три её составляющие так удачно сложились. Ну а вдруг у этого явления есть и другая природа? Говорят, что у воды существует память и она способна запоминать ту информацию, с которой сталкивалась. Миф это или реальность, доподлинно так и не разобрались. И всё же, можно предположить, что в этом присутствует доля истины и вода способна воспроизводить то, что особенно сильно на неё повлияло. И тогда, кто знает, что за образ возник передо мной? Кто знает, с чем на самом деле встречается река, практически заживо похороненная в мрачном коллекторе? Какие сущности собираются в темном подземелье и парят над её поверхностью, распугивая спящих летучей мышей? Определенно одно – у забытой реки есть своя тайна, и она лишь приоткрыла её завесу, за которой скрывается совершенно иной мир. Реальный или мистический, но он есть, просто нам, как всегда, до этого нет никакого дела.Фотографии сделаны 2 июня 2014 года. Река Лыбедь, улица Затинная, Рязань.Недалеко от шумной дороги, в стороне от одной из главных улиц нашего города, в тихом частном секторе среди пестрых деревенских домиков стоит дом без окон. Каменный , с резным карнизом, явно старой постройки. Тропинки, ведущей к входу нет –она заросла травой, между которой вьется хмель. Кем был построен этот дом ? Богатым крестьянином или жадным купцом, прятавшим нажитое богатство за толстыми стенами? А может там до сих пор можно найти какой-нибудь клад? А может там обитают призраки былых хозяев? А может оттуда можно попасть в другую эпоху? Мы этого не узнаем, ведь ржавая металлическая дверь заперта и открыть ее невозможно.В этом доме когда-то давно жила девушка Настя со своими родителями. В 1998 году Настя трагически погибла. Её отца вскоре перевели по работе, и они с матерью уехали из села. За могилой Насти ухаживают их родственники. По словам сельчан, призрак Насти время от времени появляется здесь: по ночам из дома бывает слышен голос девушки, приглушённый плач – она зовёт своих родителей...Давно мечтала попасть внутрь этой заброшки, а конкурс напомнил. И, на счастье, ворота были открыты. Может быть отдельным постом потом большефото вывешу. Рассказ будет ниже. А насчет фото поясню. Один с надписью, а один с "Лизой", как я её почувствовала (этакий косплей), на ваше усмотрение,какой выбрать для конкурса, какой атмосфернее. Остальные - вид дома со двора и вид на внутренний дворик из заброшки. Ну и рассказ...Дом Лизы Белобородовой.В нашем городе, недалеко от железнодорожного вокзала, есть заброшенная больница. На её территории несколько зданий. Больницу закрыли, но ещёкакое-то время она охранялась от вандалов, но потом охрану убрали. Возможно, зря. Вчера я побывала там, поснимала место, с которым связанажуткая история, с отзвуком которой мне пришлось соприкоснуться... Давно, когда ж/д станцию столько построили и вокруг неё выстраивалипоселение, первым делом возвели дом для станционного смотрителя Белобородова. Без преувеличения красивый, большой, роскошный, потому чтоэто был уважаемый в те годы человек, важная должность. У смотрителя была дочь-подросток, но не было жены. Девочка Лиза росла ибыстро стала полноправной хозяйкой особняка: толково вела хозяйство, управляла огромным домом. Пришла пора замуж, но никто не сватался,несмотря на статус отца. Лиза была строгой, выглядела угрюмо, видимо, сказывалась жизнь без матери. Но она не печалилась, не хотела бросатьстареющего отца. И вдруг грянула беда - пришли к власти коммунисты, принялись активно раскулачивать "зажравшихся богатеев". Дом Белобородова, а также флигель и другие постройки решено было использовать, как ж/д больницу. Хозяевам предложили крохотный домик неподалеку и посоветовали поскорее убраться вон. Лиза очень сильно страдала, плакала, убивалась, твердила, что никогда не уйдет отсюда, не покинет родные стены, но отец был бессилен что-либо предпринять. Беда не ходит одна. Пока суть да дело - Лиза исчезла. Утром рано пришли выселять - а её нет в собственной комнате, все вещи и одежда на месте. Искали несколько дней, безрезультатно, больше её никто не видел, ни живой, ни мертвой. Смотрителя выселили, больницу открыли и она работала много-много лет. Но что-то было не так. Больные, находящиеся на стационарном лечении, жаловались, что по ночам ходит по коридорам какая-то девушка с странном платье, дверьми хлопает, спать не дает. А то и вообще встанет, уставится страшным, неподвижным, ненавидящим взглядом на какого-то больного, и кровь прямо холодеет. Больные просто бежали оттуда. Особенно часто она "шумела" в бывшей комнате Лизы, там, где располагался кабинет заведующей, закрытый по ночам. Руководство больницы попыталось подкараулить незваную гостью, но когда погнались за ней - она попросту растаяла в воздухе в конце коридора. Стали стараться не обращать внимание, снизили число пациентов, принимаемых в стационар, перевели его во флигель, где спокойнее. В 2012-ом году я проходила мед.комиссию по работе в поликлинике этой больницы. Возникла необходимость небольшой операции по-женски под местным наркозом, без которой терапевт не хотела делать заключение о здоровье (а чтоб работать на ж/д надо было быть космонавтом в этом плане!). Оперировал врач-мужчина, рядом находилась медсестра, которая практически не помогала, просто держала меня за руку, когда было больно, поглаживала, как бы подбадривая. Всё прошло хорошо. Я получила нужное заключение. А через некоторое время пришла на повторный осмотр к врачу, чтоб убедится, что всё хорошо, и вскользь поинтересовалась, где та медсестра, которая присутствовала на операции, и как её зовут, мол, она мне так помогла! А врач удивился. Он сказал, что оперировал один. Никого больше в кабинете не было. Но удивился он не слишком, рассказал, что я не первая, кто интересуется "медсестрой Лизой", которая часто присутствует со слов пациенток на таких вот операциях. Больше я не стакивалась с ней, даже когда искала глазами в коридорах. В 2013-ом больницу закрыли. Тогда урезали финансирование, убирали ненужные объекты на балансе РЖД, а в эту поликлинику мало уже кто обращался, железнодорожники предпочитали центральную, в МинВодах. И вот с тех пор бывшая больница-дом Белобородовых стоит и стремительно зарастает, разрушается... Что стало с Лизой - я могу только предполагать. Но она всё-таки получила свой дом в безраздельное владение. Вчера я пробралась в эту заброшку. Хотела просто снять её снаружи, но ворота были распахнуты и отсутствовала охрана, поэтому я проникла внутрь. Ходила по коридорам, полным мусора и битого стекла, смотрела сквозь разбитые окна, фотографировала. Я говорила с Лизой вслух, нотолько ветер отвечал мне присвистом сквозняков и хрустом в отдаленных коридорах. Лишь в распахнутой двери во внутренний заросший сад, показалось на миг, мелькнул кто-то, светлый силуэт. И легкое дуновение грусти и сетование на заброшенность и бесхозяйственность проникло прямо в душу.Подъезд. Курю. Лампочка как всегда не горит. Темень непроглядная. Тут слышу рядом женский голос: "Привет". Молча чиркаю зажигалкой и вижу от вспышки обнаженную девушку. Шок.-У тебя не будет сигареты?, - спрашивает тот же голос из темноты.Стараясь сохранять спокойствие и невозмутимость, отвечаю: - Да без проблем. Достаю ей из пачки одну штуку.-Меня Алёна зовут... дай прикурить, пожалуйста, - продолжается голос из темноты. Зажигалка потухла, обжигая пальцы.Чиркаю зажигалкой ещё раз и никого не вижу. Алёна пропала. Вот так наше знакомство и закончилось.Её убили в соседней квартире год назад. Банально изнасиловали и задушили. Она была чертовски красива.О чем молчит земля?С незапамятных времен людей привлекает все непознанное. В свойственном ему любопытстве, человек стремится познать неизведанное, не всегда задумываясь о последствиях.Особое место в людских сердцах занимают аномальные зоны. Трудно найти в наше время человека, который не слышал о подобных местах. Им посвящены сотни статей и даже книг.Так в чем же притягательность аномальных зон? Какие тайны они хранят и стоит ли их посещать? Давайте попробуем разобраться на примере «нехорошего места» с моей малой Родины.Не ходи к реке – мертвец утащит.Подобной фразой пугала мою бабушку ее мама в попытке отбить желание купаться в реке. Запретный плод сладок, и бабушка всячески пыталась выяснить, чего такого таит в себе мелеющая речка.- Чертовщина там творится на ровном месте, - отмахивалась от нее мать.Пытливый ум ребенка одной фразой не удовлетворить. Требовались подробности. Но довольствоваться приходилось лишь подслушанными сплетнями местных баб.- Давеча Манька снова слышала на закате у речки женские стоны и плач, - в полголоса рассказывала соседка подруге. – А Павел, когда ходил по дрова, столкнулся в лесу с не живущим.Что это за персонаж такой узнать тоже не вышло. А за расспросы можно было получить ремнем.Первый контакт.Личное знакомство с аномальной зоной случилось в возрасте десяти лет. «Нехорошее место» претерпело значительные перемены. Речка превратилась в ленивый, поросший ряской ручей. Со стороны дороги его опоясывал покрытый дерном склон с густой растительностью, а с другой – примыкал частный сектор. Никакими мертвецами здесь не пахло. Пахло тиной.Я спустилась к воде. До ушей доносился веселый смех подруг. Небо было ясным, макушку припекало полуденное солнце.«Местная аномальная зона взяла выходной,» - напрашивался вывод.На горизонте замаячило заваленное мусором устье ручья. Я остановилась и вгляделась в воду. Среди водорослей юрко шныряли белесые столбцы то ли дыма, то ли тумана. Они полностью завладели моим вниманием. Чем дольше я рассматривала их, тем сильнее хотелось спать.Столбцы множились, сливались друг с другом и вскоре вода уподобилась молоку. Интерес сменился страхом. Ручей смолк и за моей спиной раздались шаги. Тяжелые, будто кто-то стальным сапогом вышагивает по каменной дороге.От этого звука захотелось слиться с ручьем. Или поменяться местами с муравьями. Бегают себе по своим муравьиным делам, далекие от всякого рода паранормальщины. Счастливые! А главное – способные двигаться. Мои же ноги намертво срослись с дном «нехорошей реки».Закончилось все также внезапно, как и началось. Столбцы исчезли, а ко мне вернулась способность двигаться. Ничего паранормального в тот день больше не происходило.Местная Аокигахара.В копилке достижений бывшей реки числились и самоубийства. О каменистые берега ее разбивались стаями птицы, замертво падали у воды козы. Пробы воды брали на исследования врачи СЭС.* Ничего, что могло бы угрожать жизни обнаружить не удалось.Самым страшным открытием для меня стали случаи суицида людей. Таких насчитывалось около десятка за последние несколько лет. Для небольшого города число не малое.Отличительной чертой было то, что всех самоубийц находили с навечно запечатлевшейся на лице маской покоя. Казалось, они были счастливы остаться в балке навечно.Еще одной странной особенностью являлась причина смерти – повешение. Все жертвы балки предпочитали данный способ уйти из жизни.Здесь призраки живут.Чуть левее запечатленной на фотографии зеленой арки, находится округлая поляна. Со стороны тропинки ее не видно – от любопытных глаз поляну скрывают заросли камышей. Но если раздвинуть камыши, то станет не по себе. Абсолютно голая земля испещрена глубокими ямами. Складывается впечатление, что здесь раньше находилась роща. А потом некто не пойми с каким умыслом взял и повыдирал деверья с корнем. Фрагменты стволов и высохшие пни разбросаны по всей территории балки.В этом чудесном месте Дмитрий Разбежкин и повстречал «местную жительницу». О чем в красках поведал моей знакомой, а она мне.Для удобства излагаю от первого лица.«Когда я возвращался домой с работы, на улице уже стемнело. Иду, никого не трогаю. Курю. Как вдруг со стороны поляны послышалось кряхтение. Я притормозил. Смотрю, а на иве молодая девушка в петле. Я аж сумку выронил! Спохватившись, бросился сквозь камыши эти дуру спасать. Поскользнулся. Вскочил на ноги, а ни дерева, ни суицидницы нет. Представляешь? Головой вроде не бился, не пил. Ты же меня знаешь, Лена, выдумщик из меня никакой. Да и зачем мне, взрослому мужику, такие глупости про себя рассказывать?»Знакомая рассказу Дмитрия поверила.«Не похож он на обманщика, - говорит Лена. – Бледный был, когда рассказывал. И руки тряслись. Хотя полгода прошло с того момента.»Предкам есть здесь место.История «нехорошего места» уходит корнями далеко в прошлое. В шестнадцатом веке у реки находилась деревня Вядка. К сожалению, фотографий ее не сохранилось.Известно, что Вядка была крупным поселением с деревянными избами, каменной церквушкой и мельницей. Жемчужиной ее являлась барская усадьба о трех этажах.В усадьбе проживала барыня Лизавета Николаевна с супругом и малолетними детьми. За добрую душу Лизавету величали Бледная Смерть. Уж очень любила она на досуге в свое садистское удовольствие поглумиться над крепостными. Стегать кнутом до потери сознания – самая безобидная из забав барыни.Люди терпели. Куда деваться?Однако, любому терпению приходит конец. Не простили Лизавете Николаевне убийство местного батюшки. Посмел он однажды вступиться за голодающую семью, оставшуюся по вине барыни без кормильца. Следующим утром выяснилось, что служить малую вечернюю некому.Навестили крепостные свою матушку ночью. Выволокли простоволосую на улицу и воздав по заслугам, утопили в реке. Барину же на шею накинули петлю, а затем вытолкнули из окна. Источник* утверждает, что не выдержала барская шея и оторвало супругу Лизаветиному голову напрочь.Судьба детей достоверно неизвестна. То ли пощадили их крепостные, то ли с матерью утопили. Или вообще в пожаре погибли, когда усадьбу ненавистную народ поджег.Карательный отряд не заставил себя долго ждать. Пороли казаки крепостных не хуже барыни, но люди упрямо отказались выдать идейного вдохновителя кровавой расправы.Покой нам только снится.Лизавета Николаевна заявляла свои права на Вядку и после смерти. На сороковой день после ее преждевременной кончины деревню охватил пожар. Огонь пришел со стороны барской усадьбы и в считанные часы испепелил Вядку.Долгое время на месте деревни домов не строили. Лишь в 1925 году здесь вновь задымили печные трубы. Годом позже «проснулась» и барыня. Ее видели на берегу реки местные жительницы. Стояла Лизавета Николаевна у самой кромки воды, злобно зыркала в сторону поселения, бормоча себе что-то под нос. Река за ее спиной бурлила, словно пыталась вытолкнуть жестокую бабу из своих вод, да не выходило. Сама барыня вроде как тоже была не против покинуть реку. Но и тут по неизвестным причинам не задалось.А у руин бывшей усадьбы, поговаривают, можно встретить Лизаветиного супруга. Понурый бродит он в поисках своей головы и никому зла не делает. В редких случаях может спросить, не видел ли путник его голову. Как спрашивает только, если рта нет? Источник не уточняет.О том, как голубь змею съел и другие интересности.«Нехорошее место» продолжает радовать все новыми подробностями. В рамках всемирной сети и архивов мне стало тесновато, хотелось информации из первых уст. А тут и повод превосходный объявился – юбилей любимого 4STOR! Вооружившись диктофоном, я отправилась пообщаться с соседями аномальной зоны. И им нашлось, чем порадовать гостью.Со слов Анастасии Степановны:«Рядом с балкой раньше был деревянный колодец. От моего дома далековато, ну а что поделать? Вода в нем очень вкусная. Обычно старалась вернуться до темноты, а в тот вечер закрутилась что-то со стиркой. Пришлось с фонарем в одной руке и ведром в другой по воду идти. Вижу, у мостика клубится плотный, голубоватый туман. Колодец как раз за этим мостиком. Туман этот переливался в свете фонаря, становился все плотнее с каждой минутой. Зрелище необычное, а не страшно было совсем. Интересно.Я посветила в сторону колодца. Из-под крышки его как раз туман и выбивался. Прям под напором. Простояла я там довольно долго. Туман успел перейти мостик и теперь заходил мне за спину с обеих сторон. Фонарь погас. Стало как-то неуютно, тоскливо. Аж жить перехотелось. Во время Бога вспомнила. Перекрестилась и отпустило.»Совершенно другой случай описывает Нина:«В моем дворе случилось. Утром выхожу, а на крыльце голубь вокруг ужика кружит. Хвостом пыль поднимает, клювом недовольно щелкает, свистит. Змея же на месте замерла и не двигается. Она на крыльце, а я на пороге в ожидании финала схватки.Голубь крыльями замахал и бросился на ужа. Вот тогда я поняла, что значит «уж на сковородке». Такие кульбиты змея выдавала, я аж обомлела!Заклевала в итоге птичка свою жертву и с ней в лапах улетела. Не знаю, совпадение это или нет, но в скором времени после этого случая я сильно заболела. Не особо, если честно, я верю в мистику. Хотя, слишком крутое совпадение, я думаю.»Самым интересным, на мой взгляд, является рассказ Леонида Павловича.«После войны приключилось. Я тогда был пацаном, а она, - дедушка провел рукой вдоль воды, - настоящей рекой. Семья в ту пору была большая – десять ртов, отец с фронта не вернулся. Я, как старший, старался матери во всем помочь. И в огороде позаниматься, и за скотиной приглядеть, и за рыбой на реку смотаться. Рыбалка всегда была моей отдушиной, особенно в то тяжелое время.После обеда отправился я порыбачить. Гляжу, а на моем любимом месте стоит небольшой, коричневого цвета шатер. Неподалеку от него лошадка травку щиплет, на костерке, у воды, мясо жарится. Чуть слюной не подавился от запаха! Когда видел мясо, не припомню, а тут вон оно, готовое почти! Задумал я его стащить. Только к костру подобрался, как из шатра вышла молодая женщина. Чернявая, скуластая. Красивая, словами не описать. Только одета странно для наших мест – в свободное платье, украшенное рядами странных монет. Хозяюшка жестом к столу пригласила. Наелся от пуза, но с собой взять не позволила. Пожурила за попытку утащить кусочек и домой отправила.Только у калитки меня осенило, что у красавицы не было тени, хоть и стояла она на солнце. Но не испугался я. Стыдно стало бояться такой доброй женщины.От матери дома я получил подзатыльника, за то, что рыбы не наловил. Еще снасти на берегу оставил. Пришлось возвращаться.Шатра на берегу я не застал. Следы костра и снасти остались на месте. Может, цыганка та женщина была. Да только какие цыгане в одиночку кочуют?»Хорошее место, чтобы умереть.Вечерело. Погода портилась, начинал моросить дождь. Я поблагодарила рассказчиков и направилась к мостику. Порывистый ветер подталкивал преодолеть балку как можно скорее. Что же, я была не против.Миновав зеленую арку, я обернулась. «Нехорошее место» осталось позади. В зарождающихся сумерках оно выглядело совершенно иначе: отблески света отбрасывали на окрестности мрачные тени, покрытый густой растительностью берег казался и вправду местом таинственным, как раз подходящим для стоянки шатра. Тихий плеск воды навеивал воспоминания из детства. Сейчас они не казались такими уж нереальными.Поддавшись эмоциям, я шагнула в сторону ручья. Сколько же жизней окончились в его водах, когда он еще был рекой? А скольких приняла смерть в ветвях раскидистых ив? От мыслей о жертвах балки становилось грустно, в душе крепла безысходность. Они умирали в одиночестве, наедине с собственными переживаниями и страхами.«За то теперь они не одни, - подумала я. – Здесь самоубийцы обрели то, что не сумели дать им живые.»Под ногами хрустнула ветка. Неожиданно громкий звук отогнал наваждение, и я недовольно пробормотала:- Отличная попытка. И действительно хорошее место, чтобы умереть. Только, думаю, стоит воздержаться.Хранители реки.Следующим утром я отправилась в краеведческий музей. На поход меня вдохновила история Леонида Степановича о странной красавице из шатра. На месте частного сектора в былые времена стояла большая деревня Вядка, также известно о стоянках скифов и сарматов в этой местности. Вдруг удастся узнать, кем была щедрая женщина? Или, когда проживала здесь?В музее мне рассказали о славянском капище, следы которого обнаружили в ходе раскопок в 1954 году. Оно принадлежало к типу Малые городища — круглая площадка, огороженные рвом и невысоким валом. Два небольших, каменных идола с места раскопок хранятся в музее и по сей день. Фотографировать их запрещено.Экскурсовод пояснила, что данные идолы были олицетворением духов реки. Им поклонялись в наших краях предки, приносили щедрые дары.Перед тем, как покинуть музей, я заглянула в экспозицию, посвященную скифам. Описанная Леонидом Степановичем кочевница походила на скифскую женщину. Возможно, она тоже нашла смерть у берегов «нехорошей реки»? А может быть и вовсе не была человеком? Известно, что водяной дух мог принять внешний облик того, кого пожелает. Не важно, животное то или человек.Противостояние продолжается.А еще наши предки населяли водоемы берегинями-водницами, водяного помощницами. Привлекательные девы с приятными голосами и легким нравом нередко спасали маленьких детей, указывали путникам брод. Но даже таким чудесным созданиям едва ли понравилось бы делить кров с Лизаветой Николаевной. Объединили водные духи силы в попытке уничтожить столь омерзительную душу. Барыня тоже в долгу не осталась. После смерти ее начала мелеть река, чахнуть зелень. Словно клещ она высасывает жизнь из всего, чего коснется. И люди не исключение.Сквозь изумрудную арку.Буреет вода, разрастается камыш и все чаще в реке встречаешь пластиковые бутылки, сменившие рыб. Зеленая арка на входе манит присесть на берег, призадуматься о своем. Людская суета не отвлечет. Здесь всегда тихо. Кажется, что только река имеет право говорить с гостем. Это не с чем не сравнимое место обещает вам покой, если осмелитесь прикорнуть на его берегах часок-другой.О чем молчит земля? О многом. Можно рискнуть завести с ней беседу, ей наверняка есть, что поведать. Подобного рода беседы могут стать ярким событием в жизни, интересной историей для близкого круга друзей. А могут закончится трагично. Или же бывшая Вядка напрочь откажется показать вам свое истинное лицо.Верить ли рассказам носителям местного фольклора – решайте сами. Я придерживаюсь мнения, что лучше не испытывать судьбу. Но если вы осмелитесь в темное время суток перешагнуть порог зеленой арки, то будьте готовы – за ним может ожидать кто-угодно.*санэпидстанция;*городская газета из библиотечного архива.21.08.2019, 17:26.г. Люберцы - территория бывшего Завода сельскохозяйственных машин им. Ухтомского. Здесь было снято множество сцен и эпизодов для российского кино и сериалов.В 2017, по найденной мной информации, там произошел довольно разрушительный пожар. Горела котельная.Обойдя место вокруг, я не обнаружила никакой охраны. Однако, на месте руин и кучи мусора можно увидеть весьма странные и жуткие находки – женское платье, старый портмоне, нож, армированный скотч, детская сломанная коляска, брендовый монитор от компьютера, контейнер из-под еды (внутри, кстати, что-то было похожее на сгнившие куски сырого мяса)Местные жители, порой, жалуются на сильную вонь по ночам. Одна женщина сравнила такую вонь с вонью сгоревшего мяса.Идеальное место для сатанистов и черных месс.Когда-то на набережной нашего города стоял величественный Введенский собор. Это было первое здание, которое видели приплывающие в наш город путники . В 1931 году собор, конечно же , снесли и остался от него один колокол. В начале 2000-х там построили уютную деревянную часовню и начали работы по восстановлению. По ночам, сквозь музыку летних кафе доносится колокольный звон – слабый и тихий, а за часовней можно увидеть высокую тень в длинной одежде, похожей на рясу…