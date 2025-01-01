Сон о страшном гноме. Пояснения

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:05

Причина: Стилистика автора сохранена

Serge71 Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:58 by

Для тех, кто в «Снах» прочитал мой «Сон о страшном гноме» и не прочь узнать мое собственное мнение о нем, я выкладываю вот такое продолжение. Или пояснение.Про сон этот я вспомнил, когда уже пару лет прозанимался самоизучением, начал видеть «энергию», получил первый опыт общения с умершими и приобщился к цигуну. Я тогда первое лето жил на даче и вдруг обнаружил, что лес буквально наводнен этими самыми… пушистыми. Только они были не серыми, а зелеными, такими же маленькими (самый высокий — полметра) и совсем не злыми. Начав выяснять, кто это такие, я узнал, что их называют гномами. Гномы представляют собой как бы совокупное сознание небольшой частички леса — холмика, ложбинки, пары кустов или деревьев, кусочка овражного склона и т. п. Зная, что я их вижу, они встречали меня толпой на опушке, провожали, обступив со всех сторон, в моих походах. Далеко от места обитания они не отходили, оставались позади, но их заменяли новые. Если взять гномика за протянутую им ручку (да-да, с одним только пальцем — большим, остальные пальцы словно засунуты в маленькую зеленую рукавицу) и пройтись с ним несколько метров, сознание заполняется глубоким умиротворением, от кисти по руке разливалось приятное тепло, а лес становился очень близким и понятным, ближайшие деревья и кусты, казалось бы, чувствуешь кожей, тактильно, каждая травинка. Под таким кайфом я даже нашел однажды белый гриб! Это я-то, который кроме опят ни одного гриба никогда не мог заметить (кстати, не могу и сейчас)! Находил в другие года штук шесть подберезовиков, но тоже только в компании с гномами или с лешим (это особое существо, заслуживающее отдельного рассказа).Обычно гномов представляют себе в западно-европейской традиции, этакими маленькими человечками. Некоторые даже видели их такими. Ни секунды не сомневаюсь. Дело в том, что человеческая психика обладает свойством заменять каким-нибудь привычным образом то, что в вещественном мире не имеет аналогов. К примеру, умерших людей видят как человеческие фигуры. И только со временем начинают воспринимать как меняющие форму облачка туманной дымки различного цвета. Случается так, что услужливое подсознание готовит образ того, что ожидаешь увидеть, или чего, наоборот, боишься или не хочешь увидеть. И именно этот образ подсовывает вместо реального облика. Вспомните хотя бы, насколько насыщенны были прошлые века видениями святых или дьяволов. А в двадцатом веке количество религиозных видений резко сократилось, но зато побили все рекорды НЛО и инопланетяне. То же самое – с домовыми и гномами.Почему мой первый гном был злым и серым? Это объяснялось просто. В условиях человеческого хозяйствования гномы, оказавшиеся в окультуренном сквере, садовом участке частного сектора, в тех местах парка, где устроены были наводняемые людьми аллеи, аттракционы, танцплощадки, начинали болеть. Шерстка теряла зеленый цвет и становилась серой. Характер портился. Они мстили людям, иногда — вплоть до полтергейста. Небольшого, ведь они и сами маленького размера. Прикол в том, что на некоторых форумах, где обсуждались полтергейсты, я находил описания этих существ, непременно серых и непременно в частных домах с садом или огородом. Один паренек описал даже, как он, проснувшись от шума ночного полтергейста и не придя еще в себя до конца ото сна, поймал такого в зимнюю шапку-ушанку. Просто накрыл ею удиравший по полу серый комочек, сгреб его (комочек отчетливо ощущался сквозь шапку), перевернул эту шапку и увидел в ней то, что я описал в своей истории, только размером поменьше, со среднего ежика. Гном сжался в комок и злобно на него смотрел из шапки. Парень в удивлении отвел глаза (поискал взглядом, куда пересадить из шапки неожиданного пленника), окончательно отбросил остатки полусонного состояния и обнаружил, что шапка пуста. Я объяснил ему мое видение этой ситуации, поделился своими соображениями, как можно было бы уладить конфликт. Не знаю, помогло ему или нет. Во всяком случае, он очень обрадовался, что не чокнулся и не бредит.В середине девяностых в сборнике «Спид-Инфо» от имени одного из участников истории было поведано, как пара работников геологической экспедиции на Алтае, молодых ребят, обнаружила маленькую пещеру с выходом золотой жилы. Взяв по самородку и договорившись никому ничего не рассказывать, они вернулись в Москву, надеясь потом решить, как им распорядиться находкой (кому продать информацию). Существо, по описанию вплоть до мелочей идентичное гному, как я его видел, но только ростом почти со взрослого человека и цветом бурое, а не серое и не зеленое, явилось ночью к автору рассказа, напугало его до паралича, телепатически потребовало вернуть самородок и, не встретив сопротивления, забрало самородок и исчезло. В эту же ночь второй геологоразведчик оказался задушен в своей квартире (видимо, попытался оказать сопротивление). Судя по поведению следственных органов, они не обнаружили второго самородка. На мой запрос курирующим меня умершим был ответ, что коллегиальным решением гномов и умерших людей местный гном был признан в праве в сложившейся ситуации защитить свой участок от разорения, неизбежного при разработке золотой жилы, любым способом, вплоть до убийства, что он и сделал. Так я постепенно начал понимать, что человек — отнюдь не пуп земли, не центр вселенной и уж тем более далеко не «венец творения».

Ключевые слова: Гном шапка полтергейст авторская история

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