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Истории из жизни

Случаи из детства

Этот случай был с моей приёмной мамой, на тот момент у неё было уже две дочери, и она ждала третью. Срок позволял сделать аборт, и она решила, что должна на это пойти.
Перед поездкой ей приснился сон, страшный, что она на этом кресле лежит и истекает вся кровью, и умирает в итоге. Настолько, говорит, это реально было, что страх охватил её, она передумала. А у этой третьей дочери, которую она родила, потом родилась я и ещё двое детей. Правда, она всех нас бросила и не была заинтересована в нашем воспитании. Из этих троих я самая старшая. У меня трое детей. У второй девчонки тоже дочь, о брате ничего не знаю.
Меня удочерили родители моей горе-мамаши.
Получается, воспитали меня бабушка и дедушка, но для меня они были мама и папа.
Ну так вот, вспоминала мама (бабушка) тогда, вот сделала бы я аборт и стольким людям не дала бы появиться на свет. Вот такие дела бывают.


А этот случай детально не помню, маленькая была, но яркие моменты остались в памяти.
Прадедушка умер. Похоронили, готовились поминать, все эти хлопоты у родителей были.
Что-то осерчал дедушка, видимо, что-то не так сделали или не выполнили того, что он просил перед смертью, в зале, где стоял телевизор, не работающий, он загорелся, вот паники было. Поняли родители, что не сделали всё как надо.
А телек сгорел.


Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:25
Причина: Стилистика автора сохранена
Сегодня, 10:25 by V3childПросмотров: 233Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Мама бабушка дочери дедушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 11:55
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Комментариев: 5 525
Телевизоры не вспыхивают от недовольства умерших, если только оно не связано с чем-то реально серьезным (иначе бы горели поголовно). А тут "что-то не так сделали"... Телек сгорел к лучшему, не самая нужная вещь в доме sweat_smile
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Serge71
Сегодня, 12:56
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 18
Цитата: Talisha
Телевизоры не вспыхивают от недовольства умерших, если только оно не связано с чем-то реально серьезным (иначе бы горели поголовно). А тут "что-то не так сделали"... Телек сгорел к лучшему, не самая нужная вещь в доме sweat_smile

А может дед просто возмутился, узнав там, сколько дезинформации распространяет эта разновидность СМИ? Шутка.
Зарегистрирован: 9.12.2024
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