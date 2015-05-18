Случаи из детства

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 10:25

Причина: Стилистика автора сохранена

V3child Просмотров: 233 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 10:25 by

Этот случай был с моей приёмной мамой, на тот момент у неё было уже две дочери, и она ждала третью. Срок позволял сделать аборт, и она решила, что должна на это пойти.Перед поездкой ей приснился сон, страшный, что она на этом кресле лежит и истекает вся кровью, и умирает в итоге. Настолько, говорит, это реально было, что страх охватил её, она передумала. А у этой третьей дочери, которую она родила, потом родилась я и ещё двое детей. Правда, она всех нас бросила и не была заинтересована в нашем воспитании. Из этих троих я самая старшая. У меня трое детей. У второй девчонки тоже дочь, о брате ничего не знаю.Меня удочерили родители моей горе-мамаши.Получается, воспитали меня бабушка и дедушка, но для меня они были мама и папа.Ну так вот, вспоминала мама (бабушка) тогда, вот сделала бы я аборт и стольким людям не дала бы появиться на свет. Вот такие дела бывают.А этот случай детально не помню, маленькая была, но яркие моменты остались в памяти.Прадедушка умер. Похоронили, готовились поминать, все эти хлопоты у родителей были.Что-то осерчал дедушка, видимо, что-то не так сделали или не выполнили того, что он просил перед смертью, в зале, где стоял телевизор, не работающий, он загорелся, вот паники было. Поняли родители, что не сделали всё как надо.А телек сгорел.

Ключевые слова: Мама бабушка дочери дедушка авторская история

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