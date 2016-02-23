Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:35

Mina Harker Просмотров: 38 Комментарии: 3 +4 Сегодня, 19:35 by

Бывают места, которые подстрекают любопытство, притягивают своей таинственностью и пугают антуражем, сложившимся вокруг них. Фотографии заброшенного дома вызывают именно такие чувства. Кто были эти люди? Почему они покинули свой дом так быстро, и что здесь случилось?Фотографии заброшенного дома, сделанные Daniel Marbaix, не дают усомниться лишь в том, что этот когда-то великолепный дом принадлежал семье врача, которая покинула его внезапно.По словам самого фотографа, об этом доме ему практически ничего не известно. Лишь то, что дом остаётся заброшенным уже на протяжении 20 лет. В доме остались все вещи его обитателей, а это жутко вдвойне. Одежда висит на плечиках, готовая к тому, чтобы её надели, а в кабинете врача осталось все, чтобы принимать пациентов. Скорее всего, несколько человек из этой семьи погибли в автокатастрофе, а хозяйка умерла вскоре после этого трагического события. Не исключено, что она покончила жизнь самоубийством.В спальне - разбросанные по полу чемоданы платья, головные уборы, обувь.Судя по обстановке и моющимся обоям на стенах, в этом помещении была кухня. Здесь и сегодня остался старый медный чайник, большой фарфоровый кувшин и жестяные банки для сыпучих продуктов.В этой комнате, похоже, была детская: стоит коляска с куклой. Вероятно, она принадлежала ребёнку, который рос в этом доме.Здесь располагался рабочий кабинет: рукописи, фотографии, книги, микроскоп и, вероятно, принадлежавшая хозяину кабинета гитара.Эта комната сегодня похожа, скорее, на съёмочную площадку из фильма ужасов. Металлические инструменты и белый халат врача нагоняют жути.Кроме множества книг по анатомии, в библиотеке находятся чучела животных и удобное кресло.Кабинет явно заждался своего хозяина и пациентов, но они сюда больше никогда не придут.Автор: ilphoto.Автор фото: Daniel Marbaix.

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