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Заброшки


Заброшки

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Бывают места, которые подстрекают любопытство, притягивают своей таинственностью и пугают антуражем, сложившимся вокруг них. Фотографии заброшенного дома вызывают именно такие чувства. Кто были эти люди? Почему они покинули свой дом так быстро, и что здесь случилось?

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Фотографии заброшенного дома, сделанные Daniel Marbaix, не дают усомниться лишь в том, что этот когда-то великолепный дом принадлежал семье врача, которая покинула его внезапно.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

По словам самого фотографа, об этом доме ему практически ничего не известно. Лишь то, что дом остаётся заброшенным уже на протяжении 20 лет. В доме остались все вещи его обитателей, а это жутко вдвойне. Одежда висит на плечиках, готовая к тому, чтобы её надели, а в кабинете врача осталось все, чтобы принимать пациентов. Скорее всего, несколько человек из этой семьи погибли в автокатастрофе, а хозяйка умерла вскоре после этого трагического события. Не исключено, что она покончила жизнь самоубийством.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

В спальне - разбросанные по полу чемоданы платья, головные уборы, обувь.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Судя по обстановке и моющимся обоям на стенах, в этом помещении была кухня. Здесь и сегодня остался старый медный чайник, большой фарфоровый кувшин и жестяные банки для сыпучих продуктов.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

В этой комнате, похоже, была детская: стоит коляска с куклой. Вероятно, она принадлежала ребёнку, который рос в этом доме.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Здесь располагался рабочий кабинет: рукописи, фотографии, книги, микроскоп и, вероятно, принадлежавшая хозяину кабинета гитара.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Эта комната сегодня похожа, скорее, на съёмочную площадку из фильма ужасов. Металлические инструменты и белый халат врача нагоняют жути.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Кроме множества книг по анатомии, в библиотеке находятся чучела животных и удобное кресло.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Кабинет явно заждался своего хозяина и пациентов, но они сюда больше никогда не придут.

Жуткая фотосессия из заброшенного особняка, история обитателей которого остается тайной

Автор: ilphoto.
Автор фото: Daniel Marbaix.
Источник.

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 19:35
Сегодня, 19:35 by Mina HarkerПросмотров: 38Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Заброшенный дом фотосессия жуть дом

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Сегодня, 19:44
0
Группа: Заместители Администраторов
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Публикаций: 374
Комментариев: 2 019
Страшно красиво! И так брошено, будто ушли только вчера... Загадка...
Плюс.
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#2 написал: Летяга
Сегодня, 22:45
+1
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Публикаций: 447
Комментариев: 7 155
Жутковатое местечко. Много чего можно напридумывать, не только автокатастрофу.
Но очень интересно. И судьба хозяев, и то, где это всё находится.
+++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                      
#3 написал: A.Norton
Сегодня, 22:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (26|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 74
Прочитал с интересом. Забираю в закладки.
Зарегистрирован: 25.12.2017
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